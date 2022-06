È attualmente in lavorazione un nuovo film della Versus Entertainment, intitolato "Infinite Machines" e basato sul libro omonimo scritto da Camilla Russo.

Il film racconterà al mondo la storia della prima piattaforma blockchain open source mai creata, Ethereum, e del suo fondatore Vitalik Buterin.

Ma la grande novità è che il film sarà interamente finanziato attraverso la vendita di NFT (Non Fungible Token) e vanta partnership straordinarie dentro e fuori il mondo crittografico. Partecipa infatti il Metaverso Decentraland e anche la Scott Free Productions del celebre Ridley Scott.

L’acquisto di questi NFT servirà a finanziare il film oltre che a rappresentare un’opera d'arte digitale che resterà nella storia, visto che questo sarà uno dei primi lungometraggi prodotti in questa modalità, cioè dove tutto il budget necessario è stato raccolto solo ed esclusivamente dalla vendita di risorse crittografiche.

Per quanto riguarda la data di uscita del film, che sarà girato tra USA, Spagna e Svizzera, si prospetta la fine del 2023.

In questo senso si sono mossi anche gli NFT Studios che secondo questa nuova modalità di finanziamento raccoglieranno anche il budget necessario alla produzione del prossimo film diretto da Martin Scorsese, dal titolo: “A Wing and a Prayer”.

Insomma tra i tanti confini valicati dagli NFT se ne registra un altro con il loro ingresso nel settore della produzione cinematografica.

L’adattamento cinematografico di Infinite Machine sarà prodotto in collaborazione con Ridley Scott e porterà all’attenzione del pubblico Ethereum e il suo fondatore Vitalik Buterin, che ha solo 19 anni riuscì a riunire attorno a sé una serie di sviluppatori esperti in campo crittografico per creare la prima blockchain open source, dove chiunque può sviluppare le sue applicazioni.

Il lungometraggio scritto e diretto da Shyam Madiraju, sarà prodotto dalla Versus Entertainment, insieme a Ridley Scott, Tom Moran e Vera Meyer.

La partnership con Decentraland porterà poi, come secondo step, Infinite Machine nel metaverso con gli NFT della collezione che dovrebbero essere integrati all’interno.

Perché proprio un film su Ethereum (ETH)?

La scelta di basare il film su un romanzo che racconta la storia della nascita della piattaforma Ethereum non è casuale, la Virtual Entertainment ha spiegato la decisione proprio nella natura open source e decentralizzata della blockchain che rispetta quello che è il carattere della produzione formata di registi indipendenti, a cui si sono aggiunte le partnership con volti noti come appunto il celebre Ridley Scott.

Anche il finanziamento del film tramite la vendita di NFT non è casuale, perché questa permette di bypassare la logica e dei grandi studi cinematografici.

Gli NFT Genesis Collection della Versus Entertainment

A creare la collezione NFT di Infinite Machine sono stati 36 artisti emergenti provenienti da tutte le parti del mondo. Il primo airdrop ha portato al minting di 2.100 NFT della Genesis Collection tutti sold out in 28 ore e che hanno fruttato un capitale in valuta fiat pari a 670.000 dollari. Anche il secondo round ha avuto lo stesso successo con un totale di 245 ETH accumulati dalla vendita di 1.834 NFT. Il prezzo di minting era di 0,15 ETH, che calcolati sul valore odierno della criptovaluta corrispondono a circa 250 euro a risorsa.

Ovviamente si tratta di tutti NFT il cui minting è avvenuto su Ethereum e quindi token in standard ERC-721.

Ricordiamo, che l’acquisto di una risorsa sulla rete Ethereum presenta al momento dei costi aggiuntivi su ogni singola transazione che sono le “gas fee” e servono per il mantenimento della piattaforma, le quali andranno a sommarsi ai costi di minting o acquisto.

Chi non è riuscito ad acquistare gli NFT Genesis Collection durante l’airdrop può comunque trovarli sull’exchange OpenSea.

In totale gli NFT coniati saranno 10.499 e tutti ad opera di 36 artisti diversi, ognuno dei quali ha creato 10 versioni del logo Ethereum, più una sua opera personale che rappresentasse i valori della piattaforma blockchain. Ogni opera è divisa in quattro quadranti così da creare un effetto mosaico.

Di questi 10.499 NFT, 1.000 risorse saranno però riservate ai membri del team.

I 3.175 NFT che contengono regali speciali per i titolari

Il 70% degli NFT venduti per finanziare il film Infinite Machine avrà un livello diverso di rarità rispetto agli altri e darà diritto a reward esclusivi. Con queste particolari risorse i titolari avranno infatti la possibilità di apparire nel film come extra, di visitare il set, di vedere il loro nome tra i crediti del film e anche di avere un invito alla prima.

In dettaglio saranno distribuiti nel complesso:

25 NFT “Extra”, che permettono ai titolari o alla risorsa di apparire in una scena del film;

che permettono ai titolari o alla risorsa di apparire in una scena del film; 50 NFT “Premiere”, con cui i proprietari potranno partecipare alla prima del film in varie parti del mondo;

con cui i proprietari potranno partecipare alla prima del film in varie parti del mondo; 100 NFT “Shooting”, i cui proprietari potranno vedere di persona le riprese del film, con i set che per adesso saranno situati in USA, Spagna e Svizzera;

i cui proprietari potranno vedere di persona le riprese del film, con i set che per adesso saranno situati in USA, Spagna e Svizzera; 3.000 NFT “Credits”, chi possiede questo NFT apparirà nei titoli di coda del film.

1.499 NFT per raccogliere 16 milioni di dollari

Se qualcuno si starà chiedendo perché coniare una collezione di 1.499 NFT, il numero non è casuale perché fa riferimento al numero del “blocco” con cui fu attivato l’aggiornamento Ethereum EIP1559, che ha rivoluzionato la rete.

L'obiettivo è raccogliere dalla vendita di questi NFT un minimo di 16 milioni di dollari che costituiranno il budget necessario alla produzione del film.

Prima che il limite di 16 milioni sia raggiunto i proventi delle vendita saranno così ripartiti: il 67,5% dei ricavi nel fondo per la produzione del film; il 22,5% da dividersi tra i 36 artisti che hanno creato la collezione NFT; il 10% depositato in pool per la costruzione dell’ecosistema The Infinite Machine DAO.

Raggiunti i 16 milioni necessari al film la ripartizione cambia, con il 52,5% a The Infinite Machine DAO, il 22,5% agli artisti e il restante 25% da dividersi tra il team che ha contribuito al lancio degli NFT.

Dopo Ridley Scott anche Martin Scorsese finanzia i suoi film con gli NFT

NFT Studios, che è un altra importante società di produzione cinematografica di Niels Juul fondata tra l’altro il produttore esecutivo del film “The Irishman” di Martin Scorsese, ha anche lei annunciato che il prossimo film dello stesso regista, intitolato “A Wing and a Prayer”, sarà in parte finanziato dalla vendita di NFT. A differenza di Versus Entertainment però che nasce come un progetto di registi indipendenti e poi ingloba colossi del settore come Ridley Scott, qui la partecipazione di grandi studios è già prevista in partenza. Inoltre “Infinite Machine” sarà il primo dei lungometraggi ad avere gli NFT come esclusiva ed unica fonte di finanziamento è dedicato alle criptovalute.

Il minting della collezione di NFT per finanziare il nuovo film di Scorsese dovrebbe avvenire a fine estate.

Anche qui acquistando la risorsa i proprietari avranno diritto a reward speciali come le visite sul set.

In ogni caso la scelta di raccogliere i fondi necessari alla produzione di film e documentari attraverso la vendita di Non Fungible Token sta diventando ormai una vera e propria strategia di business nel mondo della cinematografia. Chi quindi pensa che gli NFT siano morti dovrebbe aprire i suoi orizzonti con un sguardo a 360 gradi su ciò che sta accadendo nel mondo.