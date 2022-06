NFT e arte culinaria di incontrano sulla piattaforma Gourmet NFT, dove è possibile trasformare le proprie ricette in Non Fungible Token e guadagnare per ogni download.

L’ingresso del noto food blog Giallozafferano nel mercato degli NFT, con la sua collezione dedicata ai piatti iconici della cucina Italiana, ha mostrato i mille usi che si possono fare degli asset crittografici.

Tuttavia, il panorama mondiale è pieno di progetti che attraverso gli NFT portano l’arte culinaria vicino alla tecnologia blockchain.

Esiste ad esempio una piattaforma chiamata Gourmet NFT che permette di monetizzare con le proprie ricette. Qui gli autori di una determinata ricetta possono trasformarla in un Non Fungible Token che poi viene venduto sulla piattaforma e ogni volta che questo accade chi ha creato il piatto riceve un guadagno passivo.

Caricando una ricetta sulla piattaforma ogni chef riceve un codice QR attraverso il quale chiunque può scaricare la ricetta NFT anche al di fuori della piattaforma web di Gourmet NFT. Con un minimo di tre ricette si avrà anche una web page personale sul sito.

Gli step per trasformare una ricetta in NFT grazie alla piattaforma Gourmet NFT

Per creare una ricetta e trasformarla in un Non Fungible Token sulla piattaforma Gourmet NFT bisogna prima di tutto registrarsi e diventare membri della piattaforma, poi sono richiesti:

un’immagine ad alta risoluzione o un video che presentino il piatto;

il nome della ricetta;

gli ingredienti;

la preparazione scritta dallo chef;

una firma o un logo da associare all’utente;

il nome con cui lo chef vuole farsi conoscere al pubblico;

eventuale logo del proprio ristorante se se ne possiede uno.

Per quanto riguarda i video da caricare non esiste una lunghezza massima, ma si consiglia comunque di non caricare registrazioni della durata superiore a 5 minuti.

Una volta trasformata una ricetta in NFT su Gourmet NFT i creatori ricevono un codice QR, questo può essere posizionato nei blog personali o anche stampato e affisso nei ristoranti. Inquadrando il codice chiunque avrà la possibilità di scaricare immediatamente dallo smartphone la ricetta in formato NFT e lo chef del piatto guadagnerà dai download.

Una volta effettuata la registrazione gli chef riceveranno comunque una guida step-by-step per l’utilizzo dell’ interfaccia.

Scegliere il prezzo a cui vendere il proprio NFT

In fase di creazione della ricetta NFT allo chef digitale sarà richiesto di specificare una serie di attributi, ad esempio si può scegliere di autorizzare solo il minting di un numero limitato di risorse. In questo modo si imposta la rarità di un NFT, che contribuisce a determinarne il valore nei futuri scambi.

Uno delle cose importanti è che sarà il creatore della ricetta a scegliere a quale prezzo vendere la risorsa su Gourmet NFT.

Esistono tre fasce di prezzo, che corrispondo alla difficoltà di esecuzione del piatto:

da 2,99 a 4,99 dollari per download;

da 12,99 a 14,99 dollari per download;

da 22,99 a 49,99 dollari per download.

Quali sono i vantaggi di trasformare in NFT i propri piatti?

Non c’è un limite al numero di ricette che si possono trasformare in NFT, tuttavia solo creando un minimo di tre risorse si avrà diritto ad avere una “Chef’s Page”, cioè uno spazio personale sul sito web di Gourmet NFT.

Per ogni download il creatore della ricetta riceverà una royalty, cioè una percentuale che sarà pagata in valuta fiat attraverso PayPal e non in criptovalute.

Attenzione però perché Gourmet NFT non permette di vendere le proprie risorse create sulla piattaforma su una exchange diverso da WAX NFT.

Con gli NFT è possibile vendere anche beni fisici associati, ad esempio nel caso si lavori in un ristorante è possibile offrire ai titolari della ricetta in formato di Non Fungible Token una cena esclusiva.

Gourmet NFT chiarisce anche che creando una risorsa a partire da una propria ricetta non si vedono in alcun modo i diritti di questa alla piattaforma, che rimangono nelle mani del creatore.

Per quanto riguarda il minting degli NFT questo avviene sulla blockchain WAX, ma il token sarà coniato materialmente solo al momento dell'acquisto da parte degli utenti.

Come si acquistano le ricette NFT

Uno dei vantaggi di Gourmet NFT è che gli utenti per acquistare le risorse non devono per forza pagare in criptovaluta, come sui normali exchange, ma si può anche pagare con carta e in valuta fiat.

Durante il checkout sarà richiesto di creare un WAX Wallet gratuito, operazione che richiede due click, dove saranno custoditi gli NFT. Queste risorse sono infatti operanti sulla blockchain WAX e non sulle classiche e più conosciute piattaforme Ethereum, Polygon o BSC.

Gli NFT dei piatti possono essere acquistati sia inquadrando il codice QR con il dispositivo mobile sia scegliendo direttamente le ricette tra le tanti presenti nel marketplace della piattaforma Gourmet NFT, su cui ogni utente ha una pagina personale con le sue creazioni e dove si trovano anche raggruppamenti per categoria.

Gourmet NFT in partnership con il World Food Championships

Il 18 gennaio 2022 Gourmet NFT ha annunciato una partnership interessante con i vertici del World Food Championships. Il WFC e un evento sportivo basato sulla cucina dove gli chef si sfidano tra loro e per cui Gourmet NFT produrrà risorse in esclusiva.

Il primo step sarà la creazione di NFT delle ricette che si classificano prime nel WFC in tutte le 10 categorie della competizione.

Gourmeta: pagare una cena in un ristorante stellato comprando un NFT

Arte Culinaria ed NFT si incontrano anche su un’altra piattaforma attiva dallo scorso aprile che si chiama “Gourmeta”.

Questa è una piattaforma completamente diversa che attraverso la vendita di NFT permette ai titolari l’accesso ad eventi gourmet unici ed esclusivi.

In genere si tratta di cene presso ristoranti stellati, con la possibilità di extra reward per quelli che custodiscono le risorse NFT senza venderle per lungo tempo.

La modalità di vendita di queste risorse è solo quella dell’asta dove il Non Fungible Token va a chi offre il prezzo più alto, non esiste la possibilità di acquistarle a prezzo fisso.

Fino adesso gli NFT venduti variano da un prezzo di circa 400 dollari fino a 1.400 dollari.

La collezione NFT di lancio messa all’asta a maggio 2022 permetteva ai titolari di partecipare a cene in tre esclusivi ristoranti di Hong Kong con la possibilità di incontrare e parlare con lo chef. Due di questi ristoranti appartengono a chef che hanno 1 stella Michelin.

Gli NFT entrano anche nelle cucine italiane con Giallozafferano

Parlando di cibo ed NFT non si possono tacere due parole su un progetto tutto italiano che è la nuova collezione di Giallozafferano, food blog che non ha bisogno di troppe presentazioni.

Gli NFT sono dedicati a 15 piatti famosi della cucina italiana e sono in vendita su OpenSea a 99 euro l’uno. Per ogni piatto sono in vendita 99 NFT, ma solo quelli delle prime quattro ricette sono stati già lanciati. I quattro piatti in questione sono: il risotto alla milanese, la carbonara, la pizza e il tiramisù.

Ogni risorsa contiene il piatto eseguito da un chef accreditato e poi fotografato nell'impiattamento finale, tra i metadati della risorsa anche la ricetta tradizionale di ciascun piatto con la lista degli ingredienti necessari.

Prossimamente avverrà il lancio degli NFT corrispondenti alle altre 11 ricette scelte che sono le Orecchiette alle Cime di Rapa; la Focaccia Genovese; la Parmigiana di Melanzane; l’Amatriciana; il Pesto alla Genovese; le Lasagne al Ragù; gli Arancini; la Bistecca alla Fiorentina; la Polenta; la Pastiera Napoletana; il Gelato.

Il possesso degli NFT di Giallozafferano dà anche diritto a visitare gli Studios e partecipare ad una Masterclass.