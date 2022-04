La nuova frontiera degli asset crittografici sono i metaversi, cioè i mondi virtuali costruiti a partire da una tecnologia Blockchain.

Se tutti pensano al metaverso come un videogioco da esplorare, la realtà è parecchio cambiata e ormai questi spazi digitali offrono una riproduzione del mondo reale dove molti brand famosi, comprese banche del calibro della JP Morgan, hanno una filiale all’interno.

Ma una cosa che molti ignorano è che il metaverso offre anche infinite possibilità di guadagno e monetizzazione e che investire in questi progetti è la cosa più semplice del mondo, che può essere fatta acquistando criptovalute o NFT (Non Fungible Token).

Per investire e guadagnare nel metaverso ci sono due possibilità, una è rappresentata dagli NFT, che sono semplicemente le risorse grafiche che si vedono nel mondo digitale, dagli immobili agli avatar.

Un’altra opportunità semplicissima di investire nel metaverso è attraverso le criptovalute. Questo perché in quanto applicazioni costruite su Blockchain per l’economia che regge il tutto i metaversi ricorrono alle criptovalute, in grado anche loro di operare sulla medesima piattaforma.

Al fine di garantire alle realtà virtuali un’autonomia completa in genere i progetti importanti coniano la loro personale criptovaluta, con cui ad esempio avvengono gli scambi di NFT o in genere qualsiasi acquisto sugli store virtuali.

Queste criptovalute legate ai metaversi si comportano come una moneta digitale a tutti gli effetti, cioè spento il gioco e usciti dalla realtà virtuale restano sul wallet crittografico e possono essere scambiate per valute fiat con una possibilità concreta di guadagno.

Guadagnare con il “metaverso” grazie alle criptovalute

Al momento i metaversi in fase di lancio sono parecchi e quindi sono tante anche le possibilità di investire in essi acquistando criptovalute.

Sostanzialmente quando si lancia una metaverso, cioè si costruisce una nuova realtà virtuale il tutto avviene secondo uno schema.

Ovvero, prima di attivare la piattaforma e renderla disponibile per gli utenti che vogliono esplorarla, giocarci o aprire uno store online si dà agli investitori la possibilità di acquistare le risorse crittografiche dello stesso in prima offerta a prezzo particolarmente vantaggioso. La criptovaluta legata al metaverso viene quindi listata sulle piattaforme di scambio e messa a disposizione degli acquirenti prima che la piattaforma di realtà virtuale materialmente esista.

In questa fase tanto le criptovalute quanto gli NFT hanno un costo più basso di quello che sarà il loro valore di mercato, appena il metaverso stesso esisterà e avrà raggiunto il suo bacino di utenza.

La logica dietro questa scelta è che la vendita delle risorse crittografiche in questa fase serva proprio alla raccolta di fondi utili allo sviluppo del progetto stesso. In questa fase però di fatto gli investitori che acquistano criptovalute o NFT corrono dei rischi maggiori essendo il progetto ancora non ultimato e perciò il costo delle risorse è anche incredibilmente basso con possibilità enormi di guadagno.

Le criptovalute native di metaversi prossimi all’attivazione valgono in genere pochi centesimi di euro, con un rialzo immediato quando c’è il lancio della realtà virtuale.

Primo metaverso in cui investire acquistando criptovalute: Bloktopia

Fatte le premesse del caso passiamo a vedere degli esempi pratici, cioè nuovi metaversi che saranno attivi e a disposizione degli utenti quest'anno e dove perciò le criptovalute native hanno ancora un prezzo basso, ma destinato ad un rialzo a breve termine quando il metaverso sarà pronto.

Il primo progetto che non si può sottovalutare è Bloktopia, questo metaverso consisterà in un grattacielo di 21 piani, quanti sono i token dei Bitcoin che si possono estrarre in base all’hard cap fissato.

Il mondo virtuale 3D avrà una tematica predominante che sono proprio le criptovalute, con alcuni piani già assegnati alle principali aziende crittografiche, che avranno un headquarter al suo interno.

L'economia che reggerà l’ecosistema Bloktopia sarà basata sulla criptovaluta BLOK, al momento il prezzo del token è ancora molto basso, 0,011 euro a unità, e per due ragioni. Prima di tutto gli asset crittografici in genere non stanno attraversando un bel periodo sui mercati e questo per motivazioni perlopiù macroeconomiche, per alcune decisioni riguardo i tassi di interesse dei bond prese dalle banche centrali dei vari Paesi, in primis la FED statunitense.

In secondo luogo, la realtà virtuale ancora non è accessibile agli utenti, con il lancio previsto per quest’anno, e ciò mantiene basso il prezzo del token BLOK in attesa di un primo rialzo del valore sul mercato, quando il metaverso sarà nei fatti attivo.

Quello che rende Bloktopia un progetto esplosivo sono proprio le partnership che il metaverso già vanta, con aziende famose quali Polygon, Avalanche e si vocifera che anche i BTC siano pronti ad avere una sede virtuale all’interno.

Animal Concert porta la musica live nel metaverso e nasce una nuova criptovaluta

Ancora, altro progetto importante che farà il suo debutto quest’anno è Animal Concert. Questo metaverso sarà interamente dedicato al tema musicale e progettato per ospitare concerti ed eventi live, il tutto con la possibilità di partecipare in streaming con tanto di visore 3D.

Anche in questo caso il metaverso sarà basato su una criptovaluta nativa che è ANML e il cui prezzo oggi è di 0,007 euro a token.

Ancora una volta le potenzialità di questo progetto vanno ricercate anche nelle partnership importanti che il team di sviluppo ha già stretto con molti artisti ed etichette discografiche note, come quella di proprietà di Snoop Dogg, i quali hanno già anticipato che il metaverso ospiterà i loro eventi live.

New Kids On The Blockchain ci offre la sua personale review di Animal Concert:

Everdome, dove si guadagnano criptovalute facendosi scansionare

Everdome è l’altro progetto di metaverso che vedrà presto la luce e ha del potenziale davvero esplosivo.

Questo mondo digitale non avrà una tematica predominante, ma la sua caratteristica è che con il supporto del team MetaHero gli avatar saranno creati a partire dalla scansione 3D degli utenti. Punti di scanning saranno attivati in tutto il mondo, con la prossima apertura a Dubai ed in Europa la prima sede che dovrebbe essere Londra. Gli utenti che si lasceranno scansionare non solo riceveranno il loro avatar 3D gratis, ma saranno anche pagati in criptovaluta per questo.

Ancora, sarà possibile noleggiare scanner portatili così che si possano inserire nel metaverso gli oggetti a partire da quelli del mondo reale.

Dopo il lancio sarà la criptovaluta DOME, che al momento vale 0,02 euro, l’economia di questo metaverso e che rappresenta una crypto davvero esplosiva.

Next Earth, il metaverso dove non solo le criptovalute ma anche gli NFT sono a buon mercato.

Chiudiamo con un metaverso molto originale, perché se le realtà virtuali sono in genere concepite come mondi a sé stanti, Next Earth invece riprodurrà la terra in scala 1:1.

Anche qui ci sarà la possibilità di acquistare, vendere e personalizzare immobili NFT, soltanto che saranno creati a partire dai luoghi fisici.

Per adesso il metaverso è esplorabile in visione 2D e si possono già acquistare gli appezzamenti di terreno, in attesa della trasformazione verso il 3D. Questo è uno dei pochi metaversi dove è possibile comprare NFT delle LAND a prezzo ancora accessibile, di circa 1 dollaro a lotto, dove 1 lotto rappresenta uno spazio di 10x10m.

Anche per questo progetto si attende il lancio quest’anno con la criptovaluta nativa NXTT, su cui esso si baserà per le transazioni, che al momento ha un prezzo di 0,02 a unità.