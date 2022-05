Gli NFT hanno cambiato in via definitiva il volto dell’arte digitale, grazie alla caratteristica unica di rendere tracciabili la proprietà delle opere. Ma quali sono i 10 NFT più costosi del mondo? Scopriamolo insieme!

Gli NFT (Non Fungible Token) sono sul mercato dal 2015, ma l’anno del loro successo è stato il 2021 quando sono diventati un vero e proprio status symbol.

Uno dei campi di maggiore affermazione di queste risorse è stata l’arte digitale, poiché immagini, video e file audio se trasformati in NFT diventano tracciabili. La particolarità di queste risorse è infatti proprio quella di trasferire la proprietà di oggetti fisici e digitali.

Proprio il successo degli NFT ha portato alcuni esemplari di arte digitale ad essere venduti per milioni di dollari.

Diamo perciò uno sguardo a quelli che sono stati fino adesso i più costosi NFT mai venduti. Ricordando che l’acquisto degli NFT avviene in criptovaluta, perlopiù Ethereum (ETH), perciò il prezzo a cui si fa riferimento per la conversione in dollari tiene conto del valore di mercato della moneta digitale all’epoca dell’acquisto.

“The Merge” di Pak: il più costoso NFT della storia

A dicembre dell’anno scorso l’artista digitale Pak ha venduto una sua opera digitale intitolata “The Merge” per ben 91,8 milioni di dollari sul Nifty Gateway. Questo è stato l’NFT più costoso mai venduto nella storia.

L’opera è stata in realtà divisa in vari NFT, con 28.983 collezionisti che si sono aggiudicati un totale complessivo di 266.445 quote dell’opera. Il prezzo di vendita di 91,8 milioni di dollari si riferisce all’insieme delle quote vendute, cioè all’opera completa.

Di base la quota minima aveva un prezzo di partenza il 2 dicembre 2021, quando è iniziata l’asta, di 299 dollari ma in poco tempo esse hanno raggiunto il valore minimo di 575 dollari con incrementi di 25 euro all’ora.

Conclusa la vendita c’è stato il minting degli NFT; ciascun collezionista ha ricevuto un solo Non Fungible Token, ma di dimensione diversa a seconda della quantità di quote possedute.

Se nel complesso quindi The Merge è stata l’opera digitale in forma di NFT più costosa della storia non è stato per il singolo Non Fungible Token ad essere quello più di valore, poiché l’esemplare è stato diviso in diversi NFT e ha più proprietari.

Di base The Merge altro non è che un'immagine a sfondo nero come cerchi bianchi.

Se il proprietario di un NFT dell’opera ne acquista un altro i due si fondono automaticamente a costituire un unico NFT più grande e di maggior valore.

Se un giorno un solo acquirente acquistasse tutti gli NFT corrispondenti, allora l’opera si riassemblerebbe, per così dire, cioè The Merge corrisponderebbe ad un solo NFT.

In effetti probabilmente è proprio questa struttura unica e dinamica dell’opera di Pak che ha contribuito al suo valore incredibile sul mercato.

“The First 5000 Days” di Beeple: un NFT venduto per 69 milioni di dollari

Seconda in classifica in termini di valore sul mercato è un’opera digitale NFT dell’artista Mike Winkelmann, meglio noto come Beeple, e intitolata “The First 5000 Days”.

Anche in questo caso siamo davanti ad un collage fatto di un totale di 5.000 NFT creati da Beeple per la collezione Everyday. Il prezzo di vendita complessivo nel 2021 è stato di 69 milioni di dollari, sulla piattaforma Christies.

Benché anche quest’opera sia un assemblato di NFT essa ha un solo proprietario che è Vignesh Sundaresan, conosciuto con il nickname MetaKovan.

Di fatto quella di Beeple rappresenta l'opera digitale NFT più costosa acquistata da un singolo investitore.

L’opera NFT di Pak per Julian Assange: “Clock”

Il terzo NFT più costoso della storia ha una genesi più originale, poiché esso è stato creato sempre dall’artista Pak, ma al fine di raccogliere i fondi per la campagna in difesa di Julian Assange il fondatore di WikiLeaks attualmente detenuto in carcere con l’accusa di spionaggio contro il governo USA.

Di base il Non Fungible Token è un semplice l’immagine di un orologio che però segna il numero di giorni che Assange ha passato in carcere.

Anche in questo caso la risorsa è divisa in 10.00 quote, vendute per il valore complessivo di 56 milioni di dollari, tutti donati alla Wau Holland Foundation, che sostiene la difesa di Assange.

Un altro NFT di Beeple venduto per 28,9 milioni di dollari: “Human”

Tra gli NFT venduti a prezzo stratosferico c’è un’altra opera di Beeple acquistata per 28,9 milioni di dollari e messa all’asta su Christie a novembre 2021, la quale consiste in un'opera d’arte ibrida fisica/digitale dal titolo: “Human”.

La caratteristica unica di questo NFT è che la sua grafica cambia nel tempo, questo perché Beeple se non è più il proprietario mantiene nel tempo la possibilità di accedere al file e apportarvi modifiche periodiche.

CryptoPunk #5822: il più costoso della collezione NFT che ha dato inizio all’era dei PFP

Arriviamo alla collezione di NFT CryptoPunk che ha dato inizio all’era dei Profile Pictures (PFP), cioè le immagini che partendo dal medesimo soggetto lo rappresentano con pose e accessori diversi.

Tra i CryptoPunk il #5822 fino adesso è quello più di valore della collezione ed è stato venduto per 23 milioni di dollari, perché la risorsa ha un altissimo livello di rarità e fa parte del 2% di NFT che ha solo un attributo. È inoltre uno dei pezzi dotati di una Alien Skin che sono quelli più rari e possiede una bandana che è un altro attributo raro condiviso con il 5% dei pezzi.

In linea generale, per calcolare il livello di rarità di un NFT quale può essere un CryptoPunk, cioè un PFP, basta guardare la percentuale degli attributi, dove più questa è bassa più il Non Fungible Token è raro. Diversamente, le opere di Beeple ad esempio sono pezzi unici e non prodotti in serie, perciò la "rarità" è garantita.

Ancora un CryptoPunk NFT (#7523) venduto per 11,75 milioni di dollari

Da adesso in poi la classifica degli NFT più costosi del mondo vede una carrellata di esemplari della collezione CryptoPunk.

Il secondo CryptoPunk NFT più costoso della collezione è il #7523, che ha un valore di 11,75 milioni di dollari.

Ancora una volta il livello di rarità del pezzo è altissimo ed è compreso tra lo 0,9% di esemplari dotati di Alien Skin, con tre attributi tra cui un berretto a maglia con rarità pari al 4% e una mascherina chirurgica che invece condivide con il 2% della collezione.

Altri tre CryptoPunk NFT che valgono milioni

Siamo arrivati al settimo posto in quella che è la classifica degli NFT più costosi al mondo e troviamo altri tre esemplari della collezione CryptoPunk.

Il primo è il CryptoPunk #4156 venduto l’ultima volta per 10,26 milioni di euro solo pochi mesi fa. Gli NFT CryptoPunk sono tutti venduti in ETH, per la conversione in dollari si fa riferimento al valore di mercato della criptovaluta all’epoca dell’acquisto. Tornando al #41566 è uno degli esemplari della collezione che ha avuto più passaggi di mano in assoluto, dove gli altri NFT hanno in genere avuto un solo proprietario dal minting.

Altri esemplari molto rari e quindi di valore della collezione sono il #3100 venduto per l’equivalente di 7,76 milioni di dollari e il #7804 per 6,6 milioni di dollari.

Ancora Beeple con un NFT dedicato alla sconfitta di Trump: “Crossroad”

Chiude la top ten un’altra opera NFT di Beeple: “Crossroad”. Un’immagine che simboleggia la sconfitta di Trump alle elezioni del 2020 con una figura dalla capigliatura bionda sdraiata a terra.

Questo NFT è stato venduto sulla piattaforma Nifty Gateway per 6,6 milioni di dollari.

Ricordiamo che le opere di Beeple sono pezzi unici, a differenza dei CryptoPunk o i Bored Ape Yacht Club (BAYC) che sono collezioni di NFT in serie. Al momento le opere di Beeple hanno su Nifty Gateway un prezzo minimo di acquisto di oltre 60.000 dollari di partenza.