Sorare è una piattaforma che permette di giocare al Fantacalcio online, la sua particolarità però è quella di avvalersi della tecnologia blockchain e così la squadra è formata di giocatori NFT.

I Non Fungible Token di Sorare oltre ad essere necessari per giocare al Fantacalcio sono risorse crittografiche che hanno ottenuto una enorme popolarità ai fini del trading e hanno anche parecchio valore.

Essendo collegate ad un sistema simile al Fantacalcio a determinare il valore di mercato dei giocatori NFT, che sono dotati di attributi e parametri variabili, sono le prestazioni in campo e le condizioni fisiche del vero giocatore.

Tuttavia, di recente Sorare è stato al centro dell’attenzione per uno dei primi casi in assoluto di insider trading che coinvolge la vendita di NFT.

Il primo caso di insider trading con gli NFT di Sorare

Alla vigilia della finale di coppa dell'Eredivisie lo scorso aprile due giocatori dell'Ajax, che disputava la finale contro PSV, avrebbero utilizzato informazioni a loro riservate riguardo il ritorno in campo di un giocatore infortunato al fine di guadagnare proprio con il trading dei calciatori di Sorare.

La cosa va ben oltre il caso isolato poiché crea un precedente e pone la piattaforma nella condizione di chiedersi come evitare che i calciatori delle massime serie, che hanno informazioni riservate sulle formazioni e anche sulle condizioni fisiche e altri aspetti di gioco, utilizzino le stesse per un trading scorretto con gli NFT di Sorare.

L’insider trading è una pratica che consiste nello sfruttare informazioni privilegiate per la compravendita di strumenti finanziari al fine di ottenere profitti.

Ripercorriamo con calma i fatti, ad aprile si è disputata la finale della Eredivisie’s Cup che ha visto Ajax e PSV partecipare come finaliste.

Tutte le formazioni davano per scontato che per l'Ajax tra i pali avrebbe giocato André Onana, soltanto la squadra e l'entourage sapevano invece che in quell’occasione avrebbe giocato come portiere titolare Maarten Stekelenburg.

Come abbiamo detto gli NFT di Sorare cambiano di valore in base ad una serie di fattori e certo uno di questi è se il giocatore è titolare o meno.

Due giocatori dell'Ajax, che sono Daley Blind e Davy Klaassen, prima che fosse comunicata la formazione ufficiale hanno venduto gli NFT di Onana e comprato al suo posto quello di Stekelenburg.

Quando si è saputo che Stekelenburg avrebbe giocato al posto di Onana le risorse NFT di Sorare che rappresentano il giocatore sono salite di valore, mentre quelle di Onana sono crollate.

Proprio questo è il vantaggio che i due giocatori dell’Ajax, sapendo in anticipo su tutti la formazione, hanno potuto sfruttare facendo trading con gli NFT di Sorare e traendo il massimo profitto possibile.

Questo è a tutti gli effetti un caso di insider trading, benché manchi una regolamentazione degli asset crittografici.

Perché l’insider trading con gli NFT non è sanzionabile

Per quanto riguarda i casi di insider trading Sorare ha comunicato che adopererà una stretta vigilanza per evitare che questi comportamenti scorretti accadano in futuro.

In realtà, di problemi Sorare potrebbe averne più di uno e non solo per l’insider trading, a ottobre 2021 la Gambling Commission del Regno Unito ha avviato una indagine sulla piattaforma che di fatto potrebbe rappresentare la gestione di un sito web di scommesse senza licenza di gioco d’azzardo.

Nel caso di dell’Ajax il problema però è rappresentato dal fatto che gli NFT non sono regolamentati. Ovvero, se tutti i campionati compresi quello Olandese hanno regole rigide che sanzionano i giocatori che utilizzano informazioni privilegiate ai fini per esempio delle scommesse, non si fa però nessun riferimento agli NFT.

Benché non sia un problema solo dei Paesi Bassi, l'Eredivisie ha comunque fatto sapere che è al lavoro per aggiornare il proprio regolamento e considerare anche i possibili profitti che si possono trarre dal trading di asset digitali con informazioni riservate.

Gli NFT di Sorare sotto indagine dalla Gambling Commission nel Regno Unito

Per quanto riguarda l’indagine della Gambling Commission nel Regno Unito su Sorare, questa è stata annunciata dall’organo con un comunicato web datato 8 ottobre 2021.

Nel comunicato la Gambling Commission informa il pubblico britannico che la piattaforma Sorare disponibile nel Regno Unito non è autorizzata dall’organo. Motivo per cui c’è un’indagine in corso per stabilire se la piattaforma abbia o meno bisogno di una licenza per operare sul territorio oppure se i suoi servizi non costituiscano un gioco d'azzardo.

Per il momento non vi sono aggiornamenti di sorta e questo farebbe pensare che l’indagine sia ancora in corso.

Nel 2018 il MIT ha studiato situazioni simili giungendo alla conclusione che le piattaforme di Fantasy Football, come il Fantacalcio online di Sorare, non sono equiparabili al gioco d’azzardo.

In ogni caso, la Gambling Commission ha giurisdizione solo in UK e qualsiasi decisione presa non avrà effetti sul pubblico italiano o gli utenti che accedono alla piattaforma da una zona diversa dal Regno Unito.