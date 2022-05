Il metaverso, termine con cui ormai si indica la realtà virtuale, è la moda del momento, tra i suoi più illustri rappresentanti: Metaverso The Sandbox vs. Decentraland: che che differenza c’è tra i due? Mettiamo a confronto i due metaversi crypto più famosi del momento.

Nella nostra rubrica dedicata al “metaverso”, cioè le realtà virtuali, siamo soliti presentarvi progetti in fase di lancio non ancora attivi nelle piene funzionalità anche per il costo più basso delle risorse crittografiche.

Questa volta invece ci concentreremo su due metaversi crypto che non hanno bisogno di troppe introduzioni perché sono già piuttosto famosi nel loro genere e sono The Sandbox e Decentraland.

Nell’ultimo periodo si è fatto molto parlare di questi due progetti che sono mondi 3D esplorabili dove ognuno può possedere immobili NFT, imprese online, partecipare ad attività, scommettere, giocare e fare praticamente qualsiasi altra cosa si immagini.

Quello che in questa sede approfondiremo è proprio un confronto tra le due realtà virtuali blockchain più famose al momento, The Sandbox e Decentraland, con punti di contatto e differenze tra entrambi i metaversi.

Anche il video YouTube di Crypto World offre un confronto tra i due metaversi The Sandbox e Decentraland:

In cosa un “metaverso crypto” come The Sandbox o Decentraland differisce da un semplice “metaverso” come Horizon Worlds?

Il primo punto di contatto tra The Sandbox e Decentraland, che li distingue da progetti come Horizon Worlds di Meta o Fortnite, è che essi sono un “metaverso crypto”.

Con questi termini si indica una realtà virtuale la cui particolarità è di essere costruita su una tecnologia blockchain. Una blockchain, di cui si sente spesso parlare in relazione alle criptovalute, è un grande archivio digitale su cui si possono registrare, ad esempio, le varie transazioni con le risorse crittografiche.

Se nei videogiochi le risorse audio e video sono semplici “file”, nei metaversi crypto come The Sandbox e Decentraland ogni risorsa grafica, compresi gli immobili che si acquistano e gli avatar che si impersonano, sono NFT con cui si può fare trading.

Ancora, nei metaversi crypto l’economia di gioco non è basata su valute fiat o gettoni di gioco, ma vere e proprie criptovalute, in quanto le monete digitali sono applicazioni che al pari degli NFT operano su blockchain.

Al fine di raggiungere la propria autonomia i metaversi come The Sandbox e Decentraland effettuano gli scambi con una criptovaluta nativa, cioè nata proprio come utility token della piattaforma, e che per il primo è SAND, per il secondo MANA. Su entrambe le criptovalute ci concentreremo più avanti.

The Sandbox e Decentraland: quale metaverso è più economico nelle commissioni sul marketplace NFT?

Altro punto di contatto tra The Sandbox e Decentraland è la blockchain su cui sono costruiti e che è Ethereum. Questa Blockchain almeno fino a luglio, cioè fin quando continuerà ad usare il protocollo Proof-to-Work (PoW), applica delle commissioni per ogni transazione con criptovalute o NFT chiamate “gas fee”.

A questo punto è bene fare una precisazione perché, se gli acquisti delle risorse NFT nei marketplace dei due metaversi avvengono con le criptovalute SAND e MANA, le “gas fee” vanno invece sempre pagate con la moneta digitale nativa della blockchain, cioè Ethereum (ETH). In parole povere, se procedete all’acquisto di LAND NFT o altre risorse pagando con le criptovalute SAND e MANA dovrete comunque avere un po’ di Ethereum sul vostro wallet crittografico per pagare le “gas fee” applicate dalla blockchain sulla transazione.

Oltre alle “gas fee” per ogni scambio nel marketplace entrambi i metaversi applicano le loro commissioni in percentuale all’acquisto. Nel marketplace NFT di Decentraland le commissioni corrispondono al 2,5% del totale, mentre quelle applicate da The Sandbox sono pari al 5% dell’importo. Queste commissioni vengono però sommate al totale e possono essere pagate con SAND o MANA.

La decentralizzazione (DAO) del metaverso: la grande differenza tra The Sandbox e Decentraland

Altra differenza tra le due piattaforme prese in esame risiede nella decentralizzazione, ovvero se questo è il perno fondante di tutti i metaversi crittografici, The Sandbox e Decentraland la esercitano in misura diversa.

Ovvero, Decentraland si basa su un meccanismo chiamato DAO (Decentralized Autonomous Organization) e The Sandbox no. La DAO è la forma di decentralizzazione massima di un metaverso dove chi possiede la criptovaluta nativa, in questo caso MANA di Decentraland, viene chiamato a votare cioè interpellato con una votazione, al fine di stabilire eventuali modifiche che e implementazioni da applicare alla piattaforma.

In pratica il potere degli utenti è maggiore in Decentraland.

L’importanza della roadmap per il metaverso: The Sandbox vince su Decentraland

Una differenza, ancora, risiede nella roadmap e nei piani futuri, dove in questo The Sandbox si dimostra più ambizioso di Decentraland.

The Sandbox ha infatti una roadmap dettagliata e definita che mira a portare il metaverso su smartphone attraverso un’applicazione entro la fine dell’anno.

Diversamente, almeno per adesso non sembra che ci siano piani particolari per lo sviluppo di Decentraland che intende basarsi come punto di forza sulla decentralizzazione.

Che differenza c’è tra gli NFT delle LAND dei due metaversi crypto

Per quanto riguarda le LAND, cioè gli appezzamenti di terreno nel metaverso, Decentraland presenta una superficie minore con un totale di 90.601 NFT contro le 166.464 LAND NFT di the Sandbox.

Ancora le LAND di Sandbox sono NFT trasferibili e scambiabili su OpenSea a differenza dei lotti NFT di Decentraland che possono essere acquistati solo nel marketplace del metaverso.

Uno sguardo all’economia del metaverso: criptovalute MANA e SAND a confronto

Seguendo i dati di mercato di CoinMarketCap rilevati in data odierna (04/05/2022): la capitalizzazione di mercato in questo momento va a vantaggio del metaverso Decentraland con MANA che raggiunge i 2.670.080.180 €, dove quella di The Sandbox (SAND) è leggermente inferiore e pari a 2.435.097.886 €.

Per quanto riguarda le criptovalute Decentraland ha una fornitura massima di MANA pari a 2.193.785.227 MANA, mentre The Sandbox di 3.000.000.000 SAND.

Sempre in data odierna il prezzo di 1 MANA = 1,45 €, mentre 1 SAND = 2,10 €.

Grafiche del metaverso a confronto: la voxel graphic di The Sandbox vs. il 3D di Decentraland

Per quanto riguarda la grafica del metaverso, comunemente The Sandbox che è anche il più giovane dei due viene definito quello con la grafica migliore in comparazione a Decentraland.

Tuttavia, per amare The Sandbox dovete anche amare la voxel graphic. I voxel sono l’equivalente 3D dei pixel e fanno sì che tutto graficamente nel metaverso si presenti come un assemblato di cubi, dove le curve sono un miraggio.

Decentraland invece si presenta come un metaverso con la classica grafica 3D dei videogiochi.

Personalmente, a costo di uscire fuori dal coro, dal punto di vista grafico preferiamo l’esperienza di esplorazione con il più realistico Decentraland.

Il metaverso come investimento: The Sandbox vs. Decentraland

Dal punto di vista dell’investimento, si deve tener conto che proprio il successo raggiunto dal metaverso fa sì che i più autorevoli rappresentanti abbiano raggiunto un costo per le risorse crittografiche piuttosto alto.

Acquistare una LAND NFT in The Sandbox o Decentraland è un investimento che parte da migliaia di euro. In ogni caso, se dal punto di vista dell'esplorazione preferire l’uno o l'altro metaverso dipende da quello che si cerca e dal giudizio e personale, in termini di investimento sono entrambi degni nota.

Anche perché il metaverso sta al momento vivendo una fase di sovraffollamento non essendo per altro molti i progetti già attivi e completi nelle funzionalità.