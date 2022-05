Chi cerca un'occasione per guadagnare con gli NFT non ha che da aspettare il 10 giugno, quando è previsto il minting e la vendita delle prime LAND NFT di My Neighbor Alice. Si tratta di un metaverso Blockchain dove partecipando attivamente al gioco si vincono NFT e criptovalute e dove si può avere il proprio immobile all’interno. Chi si aggiudica gli NFT dei lotti con la vendita di giugno avrà anche il 20% di sconto sul prezzo di mercato del Non Fungible Token.

La tecnologia Blockchain è in continua espansione e c’è molta aspettativa su uno dei progetti considerati tra gli astri nascenti dei videogiochi play-to-earn: My Neighbor Alice.

My Neighbor Alice sarà un gioco dove chiunque potrà collezionare oggetti, socializzare e possedere una casa su un'isola virtuale, in pratica sarà un “metaverso Blockchain”.

Il punto di forza di questo progetto è rappresentato dall’unione tra un universo concepito per i gamer, cioè con una storytelling entusiasmante, e uno per gli appassionati di realtà virtuale ed asset crittografici.

Questo perché ogni risorsa grafica sarà costituita da un NFT, compresi i Non Fungible Token delle LAND cioè gli appezzamenti di terreno, che nel caso di My Neighbor Alice sono porzioni di isole.

Al momento My Neighbor Alice aspetta la sua attivazione in versione beta, ma numerosi sono i progetti di ampliamento ed espansione.

Lasciando da parte il “videogioco” il progetto presenta opportunità vantaggiose anche per chi è interessato esclusivamente ad investire in criptovalute e NFT.

Oltre agli NFT di oggetti collezionabili e delLe LAND, tutta l’economia di gioco in My Neighbour Alice si basa sulla criptovaluta nativa, ALICE, il cui andamento di prezzo è influenzato anche dal successo del gioco stesso.

Che cos’è, come funziona My Neighbor Alice e che opportunità offre di guadagno con gli NFT

My Neighbor Alice sarà un gioco di “costruzione” secondo il modello della “fattoria”; una realtà virtuale popolata da avatar umani e animali dove comprando un NFT di una LAND, si acquista una porzione di terreno su una delle isole del nel metaverso da personalizzare e dove costruire immobili. Ovviamente modificando la risorsa NFT si accresce anche il suo valore sul mercato ai fini del trading.

Il metaverso da un punto di vista dell’ambientazione è un arcipelago chiamato Lummelunda. Acquistando una LAND NFT oltre a migliorare la risorsa, si possono a svolgere numerose attività come la pesca, l'apicoltura e la cultura di insetti.

Alice, che sarà la vostra “vicina”, è la protagonista attorno a cui si svolge la trama del gioco la quale deve essere aiutata a compiere alcune attività.

Gli NFT delle LAND: cosa si può fare su un’isola virtuale nel metaverso My Neighbor Alice

Per quanto riguarda gli NFT delle LAND, cioè le isole dove costruire la propria casa e da personalizzare, essi sono NFT in numero limitato. I metaversi infatti in genere, in parte proprio allo scopo di riprodurre il mondo reale, non sono infiniti, dove la scarsità di “terre” determina anche l’incremento del valore del Non Fungible Token corrispondente.

Per il trading degli NFT di My Neighbor Alice è possibile usare sia il marketplace integrato dove acquisto e vendita sono da effettuare con la criptovaluta ALICE, sia, in alternativa, i Non Fungible Token possono essere trasferiti sul proprio wallet crittografico per il trading su altre piattaforme di scambio.

Al momento l’acquisto delle LAND nel Marketplace di My Neighbor Alice non è ancora possibile, ma il minting degli NFT corrispondenti dovrebbe avvenire a breve, nello specifico tra il 10 e l’11 giugno 2022. Tuttavia, a questa prima vendita di NFT, in cui saranno assegnate 927 LAND, sarà concesso di partecipare solo a quelli sorteggiati tra i possessori della criptovaluta ALICE e che hanno una somma minima in stake. In questa fase il costo di una LAND NFT è di 20 ALICE, cioè ridotto del 20% rispetto a quello che sarà il prezzo standard di 50 ALICE a risorsa.

Le LAND sono una delle risorse fondamentali dove si svolgerà gran parte anche del gameplay, come le attività utili ai fini di collezionare altre risorse NFT.

Le isole saranno sei con un totale di 100.000 LAND NFT da assegnare ad altrettanti proprietari.

Guadagnare NFT collezionabili gratis, semplicemente giocando ai videogiochi play-to-earn

Svolgere delle attività nel metaverso My Neighbor Alice, cioè giocare al videogioco play-to-earn, porta alla raccolta di altri oggetti, ovvero si ottengono altre risorse NFT.

Il punto di forza dei videogiochi su Blockchain è infatti proprio quello di permettere ai giocatori di collezionare gratuitamente, semplicemente giocando, risorse crittografiche con cui si può poi fare trading, cioè da rivendere e con cui guadagnare.

Gli NFT di My Neighbor Alice collezionabili avranno un livello di rarità diverso, dove maggiore è la rarità e maggiore anche il valore di mercato della risorsa. Alcuni di questi NFT evolvono poi con i progressi di gioco e anche questo ne aumenta il valore.

Nasce la criptovaluta ALICE. A cosa serve il nuovo token digitale?

Lasciamo gli NFT e veniamo alle criptovalute, nello specifico il token nativo del metaverso, ovvero la moneta digitale ALICE su cui tutta l’economia della realtà virtuale si basa.

ALICE servirà infatti per acquistare ad esempio le risorse NFT; si tratta di un token ERC-20 cioè compatibile con la Blockchain Ethereum.

Per quanto riguarda il metaverso My Neighbor Alice esso è costruito sulla Blockchain open source Chromia, che ha la particolare abilità di funzionare come Layer Two per altre blockchain, in questo caso Ethereum, in modo che la criptovaluta ALICE possa operare su entrambe.

Quanto vale e dove si acquista la criptovaluta My Neighbor Alice (ALICE)

Al momento la criptovaluta My Neighbor Alice (ALICE) vale 4,59 euro (CoinMarketCap) a unità e si trova in listing sugli exchange decentralizzati che supportano i token ERC-20, come Uniswap, dove si può acquistare impostando questo indirizzo per il token: 0xAC51066d7bEC65Dc4589368da368b212745d63E8.

In alternativa, la criptovaluta ALICE si può acquistare anche sulle principali piattaforme di scambio (CEX) centralizzate, come Binance e Coinbase.

Il lancio della piattaforma di gioco My Neighbor Alice e il minting degli NFT delle LAND saranno eventi che influiranno positivamente anche sul prezzo della criptovaluta nativa ALICE.

Che cos’è il meccanismo della decentralizzazione (DAO) nei metaversi Blockchain

Nei metaversi Blockchain una delle caratteristiche è poi la cosiddetta “DAO”: la decentralizzazione.

In questo sistema a scegliere i futuri sviluppi della piattaforma sono gli utenti, identificati come i possessori della criptovaluta ALICE, i quali sono letteralmente chiamati a votare, ad esempio su eventuali modifiche di gioco.

I componenti DeFI del metaverso: staking di criptovalute e noleggio di NFT

Lo scopo di My Neighbor Alice non è solo quello di far divertire gli utenti, ma anche di farli guadagnare sia giocando attivamente sia creando una rendita passiva dal possesso delle risorse crittografiche.

Questo metaverso offrirà anche in seguito la possibilità di staking della criptovaluta ALICE, cioè di vincolare una somma e percepire gli interessi.

Allo stesso modo, chi possiede risorse NFT delle LAND potrà affittarle ad altri utenti e avere così un guadagno passivo.

Entriamo nel metaverso Blockchain “My Neighbor Alice”

Abbandoniamo il trading di risorse NFT e criptovalute ed entriamo nel metaverso vero e proprio, andiamo cioè a vedere come si presenta questa realtà virtuale che è My Neighbor Alice di cui abbiamo una anteprima video.

Questo metaverso vuole riproporre il classico gioco multiplayer di “costruzione” dove si deve gestire una “farm” (fattoria) e quindi svolgere tutte le attività connesse e ha uno dei suoi punti di forza nel design 3D molto curato, come si può vedere dal prototipo mostrato in video:

Anche il gameplay progettato per il mouse dovrebbe regalare una piacevole esperienza sia di gioco che di esplorazione.

Ogni utente avrà un avatar NFT che ovviamente poi tra essere personalizzato anche con accessori esterni in ogni momento.