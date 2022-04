Gli appassionati di calcio di tutto il mondo avranno presto una realtà virtuale 3D (metaverso) interamente dedicata al tema, parliamo del progetto MetaSoccer. Lo scopo di MetaSoccer è quello di fondere nella tecnologia Blockchain e negli NFT tre mercati dal potenziale incredibile: videogiochi, scommesse sportive e calcio. Si tratta infatti di un videogioco di nuova generazione sviluppato su Blockchain dove sarà possibile gestire ogni aspetto della propria squadra di calcio formata di risorse NFT e anche accumulare criptovalute. La particolarità di questo universo sono le infinite possibilità non solo di divertimento, ma anche di monetizzazione proprio attraverso le risorse crittografiche come NFT e criptovalute. Concentrandoci in particolar modo sugli NFT, le risorse di MetaSoccer sono concepite perché più si partecipi al gioco più esse evolvano aumentando anche di valore sul mercato. Alcuni particolari NFT di MetaSoccer sono poi creati per generare una rendita passiva e sono e risorse relative agli spazi fisici come gli stadi. Insomma, oltre al divertimento assicurato per gli amanti del calcio, MetaSoccer offre anche molte possibilità di guadagno con NFT e criptovalute, cosa che fa gola anche agli appassionati degli asset crittografici. Che cos’è MetaSoccer e quali sono le potenzialità dei suoi NFT MetaSoccer sarà un metaverso Blockchain, cioè non un semplice videogioco ma un mondo virtuale concepito per gli amanti del calcio i quali potranno gestire ogni aspetto di una squadra e anche possedere eventuali NFT degli stadi. Una delle caratteristiche di questo universo è proprio la grandissima varietà di risorse NFT. Gli utenti di MetaSoccer potranno possedere NFT di tre diverse categorie: giocatori, talent scout e quelli degli stadi. Si deve sempre tener conto del fatto che nell’evoluzione degli NFT 1 anno nel metaverso corrisponde ad un mese nella vita reale. In modo che un NFT di un giocatore, ad esempio, abbia una vita compresa tra i 20 e i 30 mesi di gioco. Il perché di questo meccanismo va ricercato nella necessità di tenere sotto controllo l’eventuale sovrappopolazione del metaverso così da offrire un’esperienza di gioco quanto mai realistica. Ovviamente MetaSoccer sarà un metaverso esplorabile via desktop, ma progettato anche per un’esperienza più immersiva con visore VR. Il video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di MetaSoccer mostra delle anticipazioni sul gameplay del gioco: La collezione Youth Scout NFT, che cos’è? Approfondiamo il potenziale delle risorse NFT di MetaSoccer partendo dalla collezione degli Youth Scout. Questi personaggi di gioco sono un perno fondamentale del metaverso poiché un nuovo giocatore per essere inserito in squadra dovrà essere “scoperto” proprio da un talent scout. Al pari degli NFT dei giocatori anche la collezione degli Youth Scout è formata da risorse con caratteristiche diverse le une dalle altre e che evolvono con i progressi di gioco, così da aumentare anche il valore sul mercato del Non Fungible Token. La collezione NFT dei giocatori di calcio (Player). Quali sono le caratteristiche? I giocatori delle squadre di MetaSoccer sono risorse NFT complesse che hanno qualità fisse e attributi invece variabili. Con i progressi di gioco infatti gli attributi di questi NFT si modificano e di fatto anche il valore economico delle risorse cambia. Prima di tutto ad ogni giocatore viene assegnato un “ruolo”, dov’è alcune risorse sono più versatili di altre, ma in ogni caso se il player viene usato in una posizione che non gli si addice il suo punteggio diminuirà e quindi anche lo scambio del relativo NFT diverrà meno redditizio. I giocatori una volta raggiunti i 38 anni cominciano a ritirarsi dal gioco, ma alcune risorse possono essere riconvertite in NFT degli Youth Scout. Cioè i giocatori terminata la carriera possono diventare talent scout. Gli NFT dei giocatori hanno altri attributi che sono ad esempio il livello di “fatica”, cioè le condizioni fisiche, parametro questo che varia in base a quanto e come viene utilizzato nel gioco. Da questo attributo del Non Fungible Token dipende anche la percentuale che il giocatore ha di infortunarsi. Esiste poi il valore del “morale” che è condizionato da una serie di fattori, come il rendimento complessivo della squadra, e che influenza le prestazioni di gioco. Videogioco a parte si deve considerare che più i valori del NFT sono alti e più diventa alta la possibilità di monetizzazione con il trading dello stesso. Ci sono poi i singoli attributi legati alle caratteristiche di gioco con alcuni giocatori NFT che hanno abilità particolari e uniche e che sono anche i giocatori di maggior valore. Accanto ai nuovi giocatori, cioè quelli scoperti dagli Youth Scout, esistono poi alcuni NFT classificati come “legend”, cioè di estrema rarità perché rappresentano giocatori già famosi, ad esempio è prossimo al lancio sulla piattaforma il Non Fungible Token Token di Ronaldinho. Gli NFT degli Stadi di MetaSoccer che creano una rendita passiva Oltre ai personaggi di gioco gli utenti di MetaSoccer hanno anche la possibilità di acquistare NFT che corrispondono invece agli stadi che si trovano in questo metaverso. Questi NFT hanno caratteristiche particolari come quelle di creare una rendita passiva per i proprietari. Perché chi possiede queste risorse guadagnerà ospitando gli incontri delle varie squadre, ad esempio dalla vendita dei biglietti. Inoltre, ci sono alcuni stadi che sono composti da più di un NFT, questo vuol dire che un singolo stadio può avere più proprietari che si dividono i guadagni in base alle quote di partecipazione, cioè a quante risorse possiedono della struttura. Possibilità di monetizzazione con le collezioni NFT degli Youth Scout e dei Player di MetaSoccer Veniamo alle possibilità di monetizzazione con gli NFT di MetaSoccer, che possono essere venduti sia sul marketplace interno alla piattaforma sia sulle principali piattaforme di scambio. Player e Youth Scout NFT potranno essere venduti e acquistati, come accade nel calciomercato, con la possibilità di mettere le risorse in vendita a prezzo fisso oppure all’asta. Ovviamente i progressi di gioco influenzano notevolmente il valore di mercato di queste risorse NFT. Il trading delle risorse NFT di MetaSoccer nel marketplace interno avverrà nella criptovaluta nativa della piattaforma di gioco che è MSU. Perché MetaSoccer ha scelto Polygon per il minting di NFT Per quanto riguarda il minting degli NFT di MetaSoccer questo avverrà sulla rete Polygon, quindi le risorse potranno essere scambiate anche sulla nota piattaforma OpenSea che supporta i token costruiti sulla Blockchain Ethereum e sulla sua sidechain Polygon. Polygon grazie al suo protocollo Proof-of-Stake permette per altro un notevole risparmio sulle gas fee, con zero commissioni per lo scambio di NFT nel marketplace di MetaSoccer. Per quanto riguarda la roadmap, MetaSoccer è stato concepito per essere lanciato sul mercato con un piano di sviluppo di 14 mesi, anche se il team avvisa che l’intero progetto per sviluppare tutte le sue funzionalità richiederà un tempo più lungo. MetaSoccer porta gli NFT nel mondo delle scommesse sportive Ma le risorse NFT e il metaverso MetaSoccer offrono un’altra opportunità di monetizzazione legata alle scommesse sportive. Questo perché all’interno di questo metaverso sarà possibile per gli utenti anche scommettere sugli incontri disputati all’interno. Ovviamente l'economia intera su cui si basa il gioco, comprese le scommesse, sarà basata sulla criptovaluta MSU. Al momento seguendo i dati riportati da CoinMarketCap 1 MSU vale 0,12 euro.

Alda Moleti