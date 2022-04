La nuova frontiera dei videogiochi Blockchain sta per arrivare e si chiama Illuvium, un vero e proprio metaverso cioè una realtà virtuale dove lo scopo sarà non solo l’esplorazione, ma anche la competizione con gli altri utenti. L'obiettivo principale del progetto Illuvium è creare un gioco completamente decentralizzato, ovvero che possa funzionare in modo autonomo. Accanto al meccanismo della decentralizzazione Illuvium sarà anche il primo videogioco Blockchain con una qualità cinematografica 3D in grado di offrire un’esperienza altamente immersiva. Sarà un’avventura open world ad alta qualità grafica, mai costruita su Blockchain Ethereum così da attirare non solo l’interesse dei gamer ma anche degli appassionati di asset crittografici. L’intera economia di gioco sarà infatti basata sulle criptovalute, mentre le risorse a cominciare dai personaggi di gioco saranno NFT, con la particolare caratteristica di evolvere con i progressi del gioco stesso. Ovvero man mano che gli attributi di questi NFT evolvono e i personaggi si potenziano aumenta anche il loro valore di mercato con la possibilità di un guadagno davvero alto attraverso il trading di queste risorse. Ma il grande potenziale di Illuvium risiede nell'enorme possibilità di arricchire gratuitamente la propria collezione NFT di risorse di gioco, visto che compito degli utenti sarà esplorare un mondo in rovina e catturare NFT di creature mostruose, che possono poi essere rivenduti con un notevole guadagno. Illuvium, dove lo scambio di NFT avviene senza commissioni grazie al protocollo Immutable X Dal punto di vista della tecnologia Blockchain Illuvium sarà un metaverso costruito su Ethereum, ma utilizzerà il protocollo Immutable X per l’elaborazione delle transazioni, come la vendita di NFT delle risorse di gioco. Uno dei principali problemi dei progetti NFT è infatti in genere legato al costo delle transazioni sulla rete Ethereum, che applica delle gas fee al momento piuttosto alte. Ancora, Ethereum al momento ha una bassa scalabilità con un numero limitato di transazioni che la rete può gestire in contemporanea. Per ovviare a questi inconvenienti Illuvium sceglie il protocollo Immutable X che permette agli utenti di scambiare i loro NFT senza pagare commissioni relative al gas e utilizzando quello che è noto come Zero-Knowledge Rollup (ZK). Oltre al risparmio sulle tariffe del gas, Immutable X offre una serie di altri vantaggi, tra cui una maggiore scalabilità. Le potenzialità di Immutable X sono descritte nel video YouTube realizzato come guida introduttiva da Silvio NFTs e di cui vi proponiamo la visione: In che modo Illuvium consente ai giocatori di guadagnare risorse NFT gratis? La scelta di questo specifico protocollo, Immutable X, è stata fatta perché parte degli obiettivi di gioco di Illuvium è la cattura di alcune creature mostruose, cioè di nuovi NFT. Insomma Illuvium è concepito perché i giocatori modifichino continuamente i loro NFT e accrescano la loro collezione di risorse, utilizzando Immutabile X essi non sono così bombardati da commissioni gas costanti per ogni piccola modifica alla loro collezione. Anche le transazioni grazie a questo protocollo avvengono molto più velocemente, così i giocatori possono rimanere concentrati su ciò che sono venuti a fare nel metaverso: esplorare, raccogliere, combattere e guadagnare criptovalute ed NFT. La potenzialità dei videogiochi play-to-eran costruiti su Blockchain di cui Illuvium fa parte è proprio quello di consentire una monetizzazione giocando, questo perché si guadagnano NFT o criptovalute che poi possono essere rivenduti sulle piattaforme di scambio o nei marketplace integrati nel metaverso. Come aumentare il valore di mercato degli NFT di Illuvium Diamo uno sguardo più approfondito alle collezioni NFT di Illuvium e a come si inseriscono nel gameplay, oltre che alle infinite possibilità di monetizzazione che questo metaverso offre. La trama è piuttosto avvincente poiché i giocatori impersoneranno i sopravvissuti di un’astronave che si schianta sul pianeta Illuvium mentre indaga su un misterioso segnale di soccorso captato nello spazio. Giunti su Illuvium i giocatori dovranno esplorare un mondo ormai in rovina avvolto da un oceano di cristallo e scosso continuamente da capovolgimenti climatici. Questo aspetto oltre che per rendere avvincente la trama serve anche ad offrire una varietà dinamica di ambientazioni mentre si esplora il metaverso NFT. L’obiettivo però sarà anche catturare misteriose creature durante l’esplorazione e quindi accaparrarsi nuovi NFT gratis. Queste creature si chiamano "Illuvial” e alcuni rappresentano NFT rarissimi e anche difficili da trovare e catturare, altri sono di tipo più comune il che incide sul valore di mercato della risorsa. In ogni caso, il nucleo del pianeta emette una strana radiazione che gli Illuvial sfruttano per crescere, mutare e scatenare attacchi mortali. Sono infatti NFT che evolvono cambiando i loro attributi. Con questo particolare tipo di risorse crittografiche, cioè quelle che appartengono ai metaversi Blockchain, si deve sempre tenere presente che proprio le caratteristiche per cui essi si potenziano e cambiano i parametri offrono un'enorme possibilità di monetizzazione. Poiché con i progressi di gioco di fatto aumenta anche il valore economico di questi NFT. Un modo, ad esempio, per potenziare rapidamente il proprio personaggio e accrescere il valore economico della risorsa NFT è vincere battaglie contro altri giocatori. Tutte le risorse di gioco possono essere scambiate per Ethereum essendo questa la Blockchain che ospita il metaverso Illuvium. Tutte le collezioni NFT con cui si può monetizzare grazie al metaverso Illuvium Oltre ai personaggi ci sono altre collezioni NFT che rappresentano elementi di gioco da utilizzare nel metaverso Illuvium. Ad esempio nel corso del gioco alcuni strumenti e risorse possono essere guadagnate o estratte tra cui gli NFT delle “shards” (frammenti). Questi elementi di gioco rappresentano NFT uno diverso dall’altro e sono di vitale importanza, poiché rappresentano il potere fornito ai personaggi di gioco per catturare gli Illuvial. Ma in questo metaverso non sono solo i personaggi a combattere e cacciare e questi hanno bisogno di armi, che rappresentano un’altra collezione NFT che serve a potenziare anche le prestazioni di gioco. Armi diverse danno abilità diverse nel gioco e queste possono anche essere state o noleggiate nel marketplace integrato alla piattaforma al fine di un utilizzo specifico. Altra possibilità di guadagno e trading nel metaverso con gli NFT delle LAND. Cosa sono? Illuvium sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia Blockchain si costituisce come un vero e proprio metaverso, cioè una realtà open world esplorabile e dove si possono possedere appezzamenti di terreno. Ovvero è possibile acquistare un altro tipo particolare di risorse NFT che di fatto assegnato una porzione di realtà virtuale ai possessori. Trattandosi di un videogioco play-to-earn le LAND oltre a rappresentare risorse con cui fare trading avranno anche funzioni di gioco quali la rigenerazione del personaggio. Adesso disponibile in versione beta Illuvium dovrebbe essere lanciato nel secondo trimestre di quest’anno, mentre il 2023 vedrà anche l’arrivo della App che permetterà di giocare ed esplorare il metaverso direttamente con lo smartphone. Per quanto riguarda la criptovaluta nativa che regge l’economia di gioco al momento 1 ILV vale circa 478 euro, un prezzo piuttosto alto che rivela anche le piene potenzialità del progetto nel suo insieme.

Alda Moleti