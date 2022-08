Uniswap, piattaforma leader nello scambio decentralizzato di criptovalute Ethereum, abbraccia il mondo degli NFT, via non solo alla vendita, ma anche al minting ed ai pool di liquidità.

Una grande novità arriva nel mondo degli NFT dove la piattaforma di scambio decentralizzato Uniswap ha appena acquisito Sudoswap dopo aver già messo le mani su Genie, due piattaforme per la vendita di NFT. Ma le news non si fermano qui perché sempre Uniswap sta anche per stringere un accordo con altre piattaforme che offrono Non Fungible Token frazionati al fine di unificare la liquidità del settore.

Uniswap al momento è tra gli exchange DEX con il secondo più alto volume di scambio, dopo PancakeSwap, ed è specializzato nello scambio di risorse Ethereum. Fino adesso ancora non aveva esplorato però tutte le potenzialità di quello che è un altro settore in fase di crescita e cioè quello degli NFT, con particolare attenzione ai Non Fungible Token frazionari.

L'obiettivo del team di Uniswap è quello di entrare di peso nel mercato degli NFT, oltre che in quello delle criptovalute che già domina, e di farlo in ogni aspetto: dai pool di liquidità al semplice scambio e minting. Soltanto che questa espansione non avverrà ospitando tutti i nuovi servizi sul medesimo portale dove avviene lo scambio di criptovalute, ma attraverso l’acquisizione di una serie di altre piattaforme da lei controllate.

NFT sbarcano su Uniswap. Il team acquisisce le piattaforme Genie e SudoSwap

A giugno di quest’anno l'exchange di criptovalute DEX Uniswap ha annunciato di aver acquisito Genie una piattaforma che si può definire un “aggregatore” di market. In parole povere non si tratta di una semplice piattaforma di scambio come OpensSea, ma di un portale dove sono raccolte le collezioni delle varie piattaforme di scambio. Su Genie si trovano e si possono acquistare sia le collezioni OpenSea che di altri noti exchange di NFT, anche se lavorano su blockchain differenti.

Dopo questo passo il team Uniswap ha annunciato questo mese che anche la piattaforma di scambio di NFT decentralizzata è nelle sue mani e che altre partenership e acquisizioni ci saranno al fine di abbracciare completamente anche il mercato dei Non Fungible Token frazionari. Dove un NFT viene diviso, tokenizzato e venduto in quote che possono essere riscattate.

Il progetto NFT di Uniswap è guidato da Scott Lewis che fornisce continui aggiornamenti sui progressi in questo senso tramite il suo profilo Twitter.

Per quanto riguarda SudoSwap, l'ultima acquisizione, la piattaforma permette oltre alla vendita e l'acquisto di NFT anche di creare pool di liquidità. Si tratta di un exchange vantaggioso anche nelle commissioni, che sono pari allo 0,5% dove invece il ben più noto OpenSea addebita il 2,5%, tutte spese che vanno ovviamente a sommarsi ad eventuali gas fee della Blockchain.

Che cos'è Uniswap e come avviene lo scambio di criptovalute peer-to-peer

Per acquistare criptovalute lo strumento più noto sono le cosiddette “piattaforme di scambio centralizzate”, cioè i famosi Coinbase, e-Toro, Crypto.com, Binance, etc. Queste applicazioni hanno il vantaggio di essere molto semplici da usare, ma anche due svantaggi principali: numero uno, non sono decentralizzate; due, addebitano commissioni proprio per la gestione delle transazioni.

Per avere però uno scambio diretto (peer-to-peer) di criptovalute e risparmiare sulle commissioni si possono usare gli exchange decentralizzati come appunto Uniswap, dove letteralmente si scambiano criptovalute tra di loro. Ovviamente, qui non si può acquistare pagando direttamente con la carta o il bancomat, ma solo scambiare valute digitali, che dovranno essere comprate la prima volta in valuta fiat tramite un altro canale, ad esempio direttamente usando i wallet crittografici come MetaMask e TrustWallet.

A che serve Uniswap e quali sono i suoi vantaggi rispetto agli exchange centralizzati di criptovalute

Se capire all'inizio il funzionamento degli exchange come Uniswap può risultare un po’ complesso agli inizi, qui avviene il listing dei nuovi token costruiti su Ethereum, dove in genere il passaggio e la commercializzazione sulle piattaforme centralizzate avviene solo in un secondo momento, per via dei controlli che queste applicano. Questo vuol dire che si possono trovare criptovaluta appena emesse e dal potenziale esplosivo. L'equivalente di Uniswap per le criptovalute che lavorano sulla blockchain Binance Smart Chain è PancakeSwap, che ha un funzionamento identico.

A partire da quest’anno Uniswap ha cominciato il suo percorso verso gli NFT, che si prospetta esplosivo anche perché l’exchange supporta tra le altre sia le risorse create per Ethereum che per Polygon. Al momento Ethereum, nonostante il costo delle gas fee, resta la piattaforma più popolare e dove si concentra il maggior volume di minting e scambio di NFT. Dove anche Polygon diventa sempre più popolare, poiché le sue gas fee sono più basse.

Ricordiamo infatti che tra exchange centralizzati e decentralizzati c'è molta differenza nelle commissioni che riguardano i costi di gestione e di cui la stessa piattaforma sceglie le percentuali, ma in ogni caso ci sono da pagare anche le gas fee della blockchain e quelle di Ethereum sono piuttosto alte.