NFTX è la piattaforma che rivoluzionerà per sempre il mondo dei Non Fungible Token. Tra le sue tante funzioni permette di tokenizzare un NFT, cioè depositarlo e trasformalo in criptovaluta, così da poterlo vendere molto più facilmente, frazionare in quote e guadagnare passivamente attraverso lo staking. Ecco la prima guida completa in italiano all’utilizzo di NFTX!

Che gli NFT siano la moda del momento è una cosa chiara a tutti, quello che però è anche evidente sono alcuni limiti che questi asset crittografici ancora presentano.

Il primo riguarda la liquidità. In generale molte persone sono spaventate da queste risorse per l’impossibilità di determinarne il prezzo in base a criteri fissi, poiché troppe sono le variabili che entrano in gioco.

Tuttavia, in questo senso esiste una piattaforma nuova per investire e fare trading con gli NFT che va ben oltre le potenzialità dei classici exchange e permette un ritorno concreto con questo tipo di investimenti.

Parliamo di NFTX che tecnicamente viene definito un protocollo capace di immettere liquidità nel mercato NFT.

Si tratta di una piattaforma che permette di tokenizzare un risorsa NFT, così come avviene nel caso degli stock token, che tokenizzare azioni di una determinata società.

In questo senso NFTX crea un flusso di entrate innovativo, che va ben oltre il trading.

Praticamente chi detiene un NFT può depositarlo, sulla piattaforma, e trasformarlo in un token ERC-20, cioè una criptovaluta, con cui frazionandola si possono anche acquistare quote del Non Fungible Token. La tokenizzazione ha molti vantaggi perché permette di vendere un NFT sulle piattaforme DEX con molta più facilità del listing sugli exchange specializzati. Ancora, generato il token ERC-20, essendo lo standard delle criptovalute questo può essere messo in stake così da guadagnare passivamente gli interessi.

Ma mettiamo da parte le premesse che a volte possono confondere più che chiarire e scopriamo come funziona in ogni dettaglio questa nuova piattaforma: NFTX.

Che cos’è NFTX e che vuol dire "tokenizzare un NFT"

Partiamo con le basi e vediamo che che cos’è prima di tutto NFTX e quali sono tutte le sue funzionalità.

NFTX che a primo acchito può sembrare un exchange come tanti altri è in realtà una piattaforma per la creazione di liquidità nel mercato degli NFT.

Praticamente chi possiede un NFT può depositarlo sulla piattaforma, facendo questo viene coniato un altro token ERC-20 (vToken), che è un Fungible Token, corrispondente alla risorsa. Per semplificare ERC-20 è il token standard delle criptovalute, coniando questo gettone dopo il deposito si ha diritto a riscattare l’NFT in deposito.

Questo token ERC-20 può essere venduto e scambiato sulle piattaforme di scambio DEX come SushiSwap e persino essere messo in stake, cioè vincolato per guadagnare interessi passivi. Frazionando il token si possono poi vendere quote di un singolo NFT. Questo meccanismo aiuta anche a stabilire il reale floor price di una determinata collezione di Non Fungible Token.

Scendiamo nel dettaglio e analizziamo tutti i servizi offerti dalla piattaforma: Vault Creation, Minting, Redeeming, Staking.

Esplorando le funzioni di NFTX: Vault Creation

“Vault Creation” vuol dire letteralmente “creare un caveau” ed è effettivamente quello che farete. Ovvero, su NFTX si creano vari caveau virtuale dove chiunque può depositare gli NFT di una determinata collezione. Ad esempio, ammesso che abbiate un esemplare di una collezione PFP potete creare un caveau (vault) virtuale, dove chiunque in possesso di un altro esemplare della medesima serie può depositarlo all’interno.

Ogni volta che una risorsa NFT viene depositata in questo caveau un token ERC-20, quindi “fungibile”, vine coniato e consegnato al proprietario del Non Fungible Token. Chi crea un Vault, cioè il caveau, sceglierà anche il simbolo ed il nome da dare ai token ERC-20. Nel caso della celebre collezione di NFT CryptoPunk, che ha un caveau dedicato su NFTX, il token ERC-20 si chiama $ PUNK; quando si deposita un NFT CryptoPunk il proprietario dello stesso riceve un gettone $ PUNK.

Il diverso significato di “NFT minting” su NFTX, dove non vuol dire “creare” un Non Fungible Token

“Minting di NFT” generalmente vuol dire “creare un NFT da zero”. Se si usa questo termine in relazione a piattaforme come OpenSea, minting vuol dire che state creando un Non Fungible Token a partire da un semplice file audio, video, un’immagine, etc.

Su NFTX minting è il termine con cui si indica che state depositando un Non Fungible Token in un vault, cioè uno dei caveau, al fine di coniare e ricevere uno dei token ERC-20 corrispondenti agli esemplari di questo deposito. Questi vToken possono anche essere raggruppati al fine di creare un mercato liquido su Automated Market Maker (AMM) come SushiSwap.

In che modo NFTX permette di scoprire il prezzo minimo di una risorsa

A che serve questo meccanismo di liquidità creato da NFTX? Al fatto che con la liquidità e il volume degli scambi stabiliti, il vToken e con lui i singoli NFT associati di un determinato vault entrano nella scoperta dei prezzi e viene stabilito un "prezzo minimo".

Uno degli scopi di NFTX è proprio quello di creare un modo affidabile per stabilire il “floor price” degli NFT, soprattutto in relazione alle collezioni.

Come si fa a riscattare un NFT in deposito su un “vault”

Essendo lo scopo di NFTX quello di aiutare a stabilire il prezzo minimo di una risorsa NFT, il token ERC-20 avrà proprio questo valore e così tutti gli esemplari di un determinato vault.

Veniamo perciò all’altra funzione offerta dalla piattaforma e cioè il "redeeming" che vuol dire riscattare un NFT. Ovvero, depositata una risorsa e ottenuto il token ERC-20, lo si vuole scambiare per riavere indietro il Non Fungible Token.

Sempre prendendo ad esempio i celebri CryptoPunk, ammettendo di averne depositato uno e di avere 1 PUNK adesso, riscattandolo non avrete per forza indietro il Non Fungible Token che avete consegnato, ma uno qualsiasi presente nel caveau. Se invece volete riscattare 1 PUNK per un NFT specifico allora ci sarà da pagare un 5% extra di commissioni, per la scelta della risorsa.

L’obiettivo di NFTX è fare in modo che di una determinata collezione siano depositati proprio i pezzi meno rari e di minor valore, con lo scopo di stabilire il prezzo minimo degli esemplari della serie.

Come funziona lo staking di NFT su NFTX

Una volta depositato un NFT all’interno di un determinato vault e ottenuto il proprio token ERC-20, quest’ultimo può essere messo in stake come una normale criptovaluta. Lo staking di criptovalute consiste nel vincolare per un determinato periodo di tempo una somma, in modo che siano pagati degli interessi annui.

Praticamente NFTX permette lo staking di NFT, con cui guadagnare una rendita passiva dal solo deposito dello stesso nei vault.

Quali blockchain supporta NFTX

Al momento NFTX supporta solo NFT creati su Ethereum o Arbitrium, nel caso si tratti di una risorsa operante su altra blockchain, perché questa possa essere depositata sulla piattaforma, è necessario che il token si “wrappato”, un modo che permette alle risorse crittografiche di opere su una piattaforma diversa da quella su cui sono state costruite. NFTX non supporta quindi NFT il cui minting originale sia avvenuto con Solana, Biance Smart Chain (BSC) o altro competitor.

Anche il vToken coniato con il deposito segue uno standard ERC-20, cioè è una criptovaluta che opera su Ethereum, con gli svantaggi che questa piattaforma blockchain presenta al momento in termini di gas fee. Questo perché sia che usiate NFTX sia altra piattaforma per il trading, quando avviene una transazione di qualsiasi tipo su Ethereum la blockchain applica delle commissioni chiamate appunto “gas fee” e che sono molto alte al momento. Si spera comunque che Ethereum dopo il passaggio al Proof-of-Stake ad agosto riesca a ridurre i costi di queste commissioni.