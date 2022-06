Ormai non si parla d’altro che di NFT, c’è chi li vede la nuova frontiera dell’arte digitale e chi un grande schema Ponzi. Ma in ogni caso dal 2021 non si fa che parlare di loro.

Togliamoci qualche curiosità e vediamo qual è e quanto vale il Non Fungible Token più costoso al mondo. Soprattutto cosa ha di speciale per valere tanto.

Sempre tenendo conto che in genere il prezzo di queste risorse viene conteggiato in Ether (ETH), la criptovaluta della blockchain Ethereum, quindi il valore in valuta fiat è variabile e determinato dal prezzo di mercato della prima.

L’opera digitale più costosa al mondo è “The Merge” di Pak

L’opera digitale NFT più costosa mai creata al mondo è “The Merge” di Pak, venduta all’asta su Nifty Gateway a dicembre 2021 per 91,8 milioni di dollari, sempre calcolati sul valore all’epoca degli ETH.

In realtà, il prezzo dell’opera di Pak è anche un record perché si tratta di un artista vivente.

Che cos’ha di così speciale quest’opera per costare tanto? Prima di tutto è un NFT creato nell’anno in cui queste risorse erano alla ribalta. Poi, è un qualcosa di unico dal punto di vista della tecnologia.

The Merge, in italiano significa fusione, questo perché l’opera, che consiste in una sola immagine con delle sfere su uno sfondo nero, è stata frazionata in più di 300.000 NFT venduti tutto insieme nell’asta di Nifty Gateway.

Che cos'ha di tanto speciale The Merge? Troppi NFT

L’opera si chiama “La Fusione” perché se si depositano 2 o più NFT nello stesso wallet questi automaticamente si uniscono in uno più grande.

A determinarne il valore contribuisce anche questo aspetto tecnologico, novità nel mondo dell’arte digitale e possibile grazie ai Non Fungible Token.

L’obiettivo di Pak è che un giorno un solo proprietario possegga tutti gli NFT e The Merge e si ricostituisca come una risorsa unica.

Se The Merge è senza se e senza ma l’opera digitale più costosa della storia e anche quella più cara venduta da un artista vivente, alcuni obiettano che essa consista in realtà in una gran quantità di NFT e non in una singola risorsa.

Non dovrebbe perciò essere in classifica, poiché non appartiene ad un solo proprietario ma quasi a 30mila, piuttosto è l’opera con cui un’artista ha incassato di più in una singola asta.

“The First 5000 Days”, finalmente 5.000 NFT con un solo proprietario

Altra opera digitale costosissima, seconda o prima in classifica a seconda se si conteggi o meno l’opera di Pak, è “The First 5000 Days” di Beeple.

Ma anche qui non si tratta del singolo NFT più caro al mondo, perché l’opera è stata divisa in più risorse crittografiche.

The First 5000 Days consiste come indica il titolo in 5.000 risorse NFT.

A differenza però di The Merge qui c’è un solo proprietario che ha sborsato all’epoca l’equivalente di 69 milioni di dollari. Della vendita si è occupata la casa d’aste Christie’s, mentre ad aggiudicarsela è stato Vignesh Sundaresan (MetaKovan).

Terza in classifica è “Clock” un’altra opera frazionata in 10.00 NFT e firmata da Pak. È l’imma di un orologio che segna i giorni che Julian Assange ha passato in carcere e vale 56 milioni di dollari.

Lo scopo di Pak era proprio raccogliere fondi, che poi sono stati donati alla Wau Holland Foundation.

“Human One”, la prima opera ibrida di Beeple

Per il singolo NFT più costoso di sempre dobbiamo tornare a Beeple, con la sua opera ibrida “Human One”. Questa è stata la prima opera fisica di Beeple sempre venduta all’asta da Christie’s con NFT associato.

Sulla risorsa dobbiamo dire che Beeple pur passandone la proprietà all’acquirente ha mantenuto per sé la possibilità di modificare l’opera, che praticamente e periodicamente “si aggiorna”. Il prezzo di vendita all’asta fu di 28,9 milioni di dollari.

Di Beeple e anche l’altra opera che chiude la classifica della Top Ten: “Crossroad”. Questo NFT simboleggia la sconfitta di Trump due anni fa ed è stato venduto su Nifty Gateway per 6,6 milioni di dollari.

Il fenomeno dei CryptoPunk

A questo punto la classifica degli NFT più costosi al mondo viene dominata dai CryptoPunk le collezioni in serie di Larva Labs.

Questi occupano ben 5 posizioni anche perché sono quelli che hanno dato il via al fenomeno Profile Pictures, che poi ha ispirato altre collezioni celebri come i Bored Ape Yacht Club (BAYC).

I CryptoPunk più costosi sono: #5822 ($ 23 milioni); #7523 ($ 11,75 milioni); #4156 ($ 10,26 milioni); #3100 ($ 7,76 milioni); #7804 ($ 6,6 milioni).

Se gli NFT sono una collezione si tratta comunque di risorse singole con un solo proprietario.

Là Top Ten dei più costosi

Tirando le somme e schematizzando ecco la top ten degli NFT più costosi di sempre, almeno fino adesso: