Per quanti sognano di possedere uno spazio nella realtà virtuale sta per arrivare un nuovo rivoluzionario metaverso: Sensorium Galaxy. Una piattaforma costruita sulla Blockchain Ethereum che racchiude realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI) in un unico progetto, basato su NFT e criptovalute.

Se il 2021 è stato l’anno della ribalta per i Non Fungible Token (NFT) il 2022 passerà alla storia come l’anno del metaverso, cioè del mondo digitale. Sono infatti molti i progetti di realtà virtuale che stanno nascendo e che saranno presto lanciati, molti dei quali costruiti per mezzo di una tecnologia Blockchain.

Tra questi un metaverso davvero vicino al lancio completo è Sensorium Galaxy, dove le LAND NFT saranno in vendita a breve.

Sensorium Galaxy si propone come un'esperienza complessa di metaverso Blockchain che riunisce realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI).

Si tratta di un progetto che guarda al futuro soprattutto perché è concepito per essere sfruttato al meglio quando anche la strumentazione per queste tecnologie come visore VR e occhiali di realtà aumentata avranno raggiunto il pieno sviluppo.

È una realtà digitale mista che costruisce un ecosistema autonomo su Blockchain dove per le transazioni si utilizza una criptovaluta nativa chiamata SENSO.

Vediamo quindi come si sviluppa questo nuovo metaverso e in cosa consistono le sue potenzialità.

Un metaverso accessibile da tutti i dispositivi possibili

Sensorium Galaxy è un metaverso concepito perché l’utente possa esplorarlo con tutti i possibili device, avendo però accesso ad aspetti diversi e possibilità diverse di interazione.

Per quanto riguarda l’esplorazione sarà possibile visitare e usare le piene funzionalità del metaverso sia in versione desktop cioè dallo schermo del computer che utilizzando un visore VR. È già attiva poi sia per Android che Apple l’applicazione per dispositivi mobili che invece permette agli utenti un’esperienza di realtà aumentata, dove il mondo circostante viene digitalizzato è arricchito di elementi virtuali.

L’accesso a questo metaverso dà diritto ad un avatar NFT, il quale però costituisce anche un’intelligenza artificiale con cui l’utente può parlare e chattare.

Sensorium Galaxy, com’è fatto questo nuovo metaverso in arrivo

Da un punto di vista dell’organizzazione e della grafica Sensorium Galaxy è organizzato e concepito come una galassia in cui fluttuano una serie di navicelle spaziali.

Il luogo vitale che è anche il cuore di tutto è l’hub centrale, ovvero un’astronave di partenza dove gli utenti vengono preparati all’immersione ipersensoriale che questo metaverso offre e da cui si accede agli altri spazi.

In questa realtà virtuale le risorse grafiche sono NFT, con la possibilità sia di avere un avatar che di acquistare una LAND, cioè un appezzamento di terreno nel metaverso. Sono tutti Non Fungible Token che possono essere personalizzati e che hanno perciò anche un alto potenziale se acquistati ai fini di trading.

Sul canale ufficiale YouTube di Sensorium Galaxy è possibile vedere un'anteprima completa di come apparirà il metaverso nelle sue piene funzionalità, vi proponiamo qui sotto un video esplorativo.

Qualcosa di più sugli NFT (Non Fungible Token) di questo metaverso

I Non Fungible Token, meglio noti come NFT, sono certificati di proprietà digitali delle risorse, nel caso del metaverso quella che può essere una risorsa grafica o audio, quale un avatar NFT o una LAND, cioè una porzione di spazio nella realtà virtuale.

Tutte le risorse NFT di Sensorium Galaxy possono essere generate attraverso la piattaforma stessa, dove per pagare i costi di minting si dovrà usare la criptovaluta SENSO. Sono tutti NFT in token standard ERC-721 o ERC-1155 e quindi compatibili con Ethereum, che possono anche essere trasferiti sui propri Wallet crittografici ed essere venduti su altre piattaforme di scambio esterne.

Più in dettaglio gli utenti di Sensorium Galaxy possono creare il proprio avatar NFT che è personalizzabile non solo nell’aspetto, ma anche nei tratti caratteriali, visto che questo funge anche da intelligenza artificiale con cui si può liberamente interagire.

Ma questo metaverso offre ai suoi cittadini anche la possibilità di creare NFT dei propri contenuti musicali o grafici, che poi possono essere inseriti nella realtà virtuale.

Si possono poi acquistare NFT delle LAND cioè pezzi di metaverso ad uso personale, che hanno l’aspetto di cabine spaziali, con la vendita periodica di cabine VIP, cioè Non Fungible Token di maggior valore.

Il “Prism”: un luogo unico nel metaverso dove gli NFT cambiano colore a suon di musica

Al centro del metaverso Sensorium Galaxy si trova il “Prism”, che è un luogo interamente dedicato alla musica. Qui si terranno spettacoli musicali a cui l’utente potrà partecipare e in cui si troverà in un'esperienza unica, ovviamente per vivere appieno il momento sarà necessario un visore 3D che permette di cogliere tutte le potenzialità e le funzionalità di questo metaverso che si presenta come un ambiente molto futuristico.

Il Prism infatti è soggetto a continui cambiamenti non solo per quanto riguarda l’ascolto, ma anche visivi, con gli NFT che cambiano colore a ritmo di musica, così da costruire un ambiente in continua evoluzione. Anche gli avatar vedranno i loro vestiti cambiare colore in base alla musica quando si trovano nel Prism.

Quando si osserva un concerto in questo metaverso è possibile non solo scegliere il punto di osservazione che si preferisce, ma anche vedere tutto dal punto di vista dell’artista.

Uno spazio dedicato al relax nel metaverso Sensorium Galaxy

All’interno di Sensorium Galaxy si trova un altro spazio chiamato “Motion”, dove gli utenti del metaverso potranno partecipare a seminari e workshop dove il tema è il rilassamento profondo. Ci sarà anche la possibilità di partecipare a sessioni mirate di meditazione e di partecipare a corsi di formazione sull’argomento.

Una serie di partner importanti partecipano alla costruzione di Sensorium Galaxy

Sensorium Galaxy si prospetta come uno dei metaversi nascenti ad alto potenziale e questo anche per le partnership tecnologiche con importanti società che partecipano al progetto.

Per un'esperienza VR destinata ad un continuo aggiornamento tecnologico, di questi aspetto si è occupata anche l’azienda leader Epic Games.

Per la meccanica di gioco e la creazione delle funzionalità degli avatar è invece stata coinvolta la Temporal Games, una società che si occupa di sviluppo di intelligenze artificiali e giochi.

Ancora, il metaverso si basa sulle ultime frontiere della musica generativa per garantire un ambiente musicale sempre vario e per questo collabora con l’azienda leader del settore, Mubert.

Spunta una nuova criptovaluta nel metaverso: SENSO

Un’altro aspetto importante legato a questo nuovo metaverso è la nascita di una nuova criptovaluta SENSO, che sarà l’utility token della realtà virtuale Sensorium Galaxy.

SENSO sarà l’economia su cui si regge l’intero ecosistema e l’unica accettata per l’acquisto di risorse NFT nel marketplace della piattaforma. Sarà anche la forma di pagamento con cui si acquisteranno i biglietti per partecipare agli eventi nel metaverso.

È una criptovaluta creata sulla Blockchain Ethereum che segue il classico standard ERC-20. In data odierna 19 maggio 1 SENSO vale 0,26 € basandoci su CoinMarketCap.

Oltre che per le transazioni nel metaverso questa criptovaluta ha anche un’altra grande funzione, cioè permettere la creazione di una Decentralized Autonomous Organization (DAO).

Ovvero, una piattaforma dove chi possiede la criptovaluta nativa, in questo caso SENSO, è interpellato attraverso il voto sulle eventuali modifiche da applicare all’ecosistema.

Infine, chi detiene questa criptovaluta avrà anche accesso alla possibilità di acquistare collezioni esclusive di NFT.