Quanto valgono gli NFT di Crypto.com?

La popolarità e il successo degli NFT ha spinto molti famosi exchange di criptovalute ad ospitare una sezione dedicata a questi asset. Anche Crypto.com fa quindi la sua comparsa nel mondo degli NFT, con la possibilità anche di minting degli stessi sulla piattaforma. Esploriamo in ogni dettaglio il nuovo marketplace NFT di Crypto.com e vediamo quanto valgono le risorse e come funziona la piattaforma.

Tra gli ultimi arrivati segnaliamo Crypto.com con la sua nuova e già esplosiva sezione dedicata ai Non Fungible Token alcuni dei quali, in listing sulla piattaforma, appartengono a collezioni molto famose.

L’exchange NFT di Crypto.com si distingue per alcune funzionalità come l’assenza di commissioni sul trading e la possibilità di acquistare le risorse pagando in valuta fiat direttamente con la carta di debito o credito. Anche l’acquisto di NFT Ethereum sul marketplace non è soggetto all’applicazione delle gas fee della blockchain, che non saranno addebitate a carico dell’acquirente.

Esploriamo il nuovo exchange per Non Fungible Token messo su da Crypto.com in ogni aspetto: dall’interfaccia, ai costi delle commissioni, per finire con le collezioni degne di nota.

Al pari di Binance che ha creato la sua sezione dedicata agli NFT anche Crypto.com ha aperto il suo exchange ai Non Fungible Token. La sezione è ospitata sul sito principale della piattaforma dove però per iniziare il trading sarà richiesto di creare un account aggiuntivo. Non sarà però necessario effettuare nuovamente la verifica KYC dell’identità, perché dopo la creazione l’account NFT può essere collegato a quello di Crypto.com, così da saltare il processo.

Ovviamente per chi non ha mai usato prima Crypto.com, questo è un exchange CEX, cioè centralizzato, e per iniziare il trading richiede che l’identità sia verificata fotografando un documento di identità e inviando un selfie di se stessi. In ogni caso è una procedura molto semplice.

Esplorando il marketplace NFT di Crypto.com si può vedere come al pari delle altre piattaforme sia presente una divisione per categoria.

Solo su Crypto.com gli NFT si possono pagare in euro con la carta di debito o credito

Gli NFT di Crypto.com possono essere acquistati e messi in listing sia a prezzo fisso che all’asta e si possono acquistare pagando direttamente in euro con la carta di debito. Questa cosa è da segnalare perché è uno dei pochi exchange che permette l’acquisto in valuta fiat, dove OpenSea e lo stesso Binance richiedono invece il pagamento in criptovaluta, operante sulla medesima piattaforma su cui il Non Fungible Token è stato costruito.

Per quanto riguarda le blockchain supportate, la piattaforma permette lo scambio di NFT il cui minting è avvenuto con: Ethereum, Polygon, Cronos e Crypto.com chain.

Quanto valgono gli NFT di Crypto.com?

Per quanto riguarda la fatidica domanda, cioè che valore hanno gli NFT in listing su Crypto.com, questi come molti exchange variano dal prezzo di un euro fino a cifre di migliaia di euro.

Anche le categorie ospitate sono le più varie con una sezione dedicata all’arte quale possono essere le collezioni PFP e sezioni dedicate alle risorse per metaverso e videogiochi play-to-earn, è persino presente una sezione dedicata alla musica NFT.

La piattaforma ospita già in listing alcune collezioni famosissime come Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club e le risorse del metaverso The Sandbox.

Ma l’exchange ha anche la sua propria collezione di NFT, cioè le Crypto.com card, che danno diritto a vantaggi esclusivi per i proprietari.

Minting e scambio di NFT su Ethereum senza gas fee

Veniamo ad un aspetto importante per quanto vogliono iniziare a fare trading con gli NFT di Crypto.com cioè le “fees”, ovvero le commissioni che si pagano e che variano a seconda se si tratta di vendere, acquistare o del minting di un Non Fungible Token, altro servizio che la piattaforma offre agli utenti.

Per quanto riguarda l’acquisto dal marketplace al momento Crypto.com non addebita commissioni all’acquirente, anche questo è un caso raro nel mercato.

Il comunicato con cui l’exchange annuncia la compatibilità con gli NFT Ethereum informa anche che non ci sono gas fee da pagare per il trading sulla piattaforma.

Diversamente dal trading il minting di NFT su Crypto.com ha un costo in commissioni all’1,99%, ma che si applicano al primo listing.

Se invece si è proprietari di una risorsa NFT e la si vuole rivendere anche qui si applica la commissione dell’1,99%.

Quando si acquista un NFT su Crypto.com questo viene conservato nel wallet integrato e associato all’account utente, ma non viene automaticamente trasferito sul proprio wallet crittografico come MetaMask o TrustWallet, al quale dovrà essere manualmente inviato.

I giveaway di NFT di Crypto.com

Agli utenti della piattaforma Crypto.com offre speciali opportunità come quella dei giveaway, cioè assegnazioni gratuite di NFT.

Un Giveaway notevole organizzato dalla piattaforma è stata la collezione Crypto.com Arena, con cui attraverso il minting di 50.000 NFT la piattaforma celebrava l'anniversario del cambio di nome dello Staples Center di Los Angeles (l’arena dove gioca la squadra NBA dei Lakers) in “Crypto.com Arena”.

Crypto.com partner esclusivo per la creazione degli NFT della Serie A di calcio

Molto importante è la partnership che Crypto.com ha stretto con la Lega Calcio Serie A, per cui ha creato gli NFT che celebravano la vittoria della Juventus sull’Atalanta nella finale di TIMVision Cup. Nella collezione si trova anche il modello 3D del trofeo assegnato che è stato disegnato da Diego Perrone.

Ai primi dieci acquirenti della collezione è stata anche assegnata una maglia autografata dai giocatori della Juventus e dell’Atalanta.

Crypto.com è del resto anche uno dei principali sponsor del campionato di Serie A così come lo sarà per i Mondiali Qatar 2022.

Crypto.con diventa partner di UFC, NBA e F1 per gli NFT

Lo sport è un settore su cui Crypto.com sta puntando molto per l’esclusiva delle collezioni NFT, oltre alla Lega Serie A di calcio sull’exchange è stato lanciata anche la collezione ufficiale di Non Fungible Token dei Philadelphia 76ers, una delle squadre più note della NBA.

Stessa cosa per la UFC e Aston Martin Formula 1 che hanno stretto una partnership con l’exchange dove sono in listing gli NFT ufficiali relativi ai due sport.

NFT a parte nel settore dello sport Crypto.com sta raggiungendo traguardi importanti soprattutto come sponsor, a questo si aggiunga che a novembre dell’anno scorso l’azienda ha acquistato i diritti ventennali per rinominare lo Staples Center di Los Angeles, cioè il palazzetto dello sport che ospita tra l’altro le partite NBA dei Lakers, in Crypto.com Arena.

Bored Ape Yacht Club NFT sbarcano su Crypto.con

Una delle collezioni NFT più degne di nota ospitate su Crypto.com è quella dei Bored Ape a Yacht Club, si tratta di un tipo particolare di Non Fungible Token classificato come PFP (Profile Pictures). Sostanzialmente sono immagini 2D in serie di 10.000 NFT che raffigurano una scimmietta a cartone animato con diversi accessori per ciascun esemplare.

La collezione non è stata lanciata su questo exchange, ma da quando Crypto.con supporta Ethereum anche NFT famosi come i BAYC stanno iniziando ad essere ospitati al suo interno.

Si possono acquistare e vendere NFT con l’app di Crypto.com?

Per adesso la possibilità di acquistare e vendere NFT è offerta solo attraverso il sito web accessibile da desktop. La app per dispositivi mobili di Crypto.com per ora, con l’eccezione dello store Australiano, non supporta ancora questa opzione è rimanda alla versione desktop del sito.

Ma in ogni caso il team di sviluppo ha avvisato che la funzionalità sarà presto implementata nell'app per tutti i Paesi.