La tecnologia blockchain applicata ai videogiochi ha portato alla ribalta i play-to-earn, cioè piattaforme dove giocando si guadagnano criptovalute o altre risorse crittografiche. Ma l’ultima frontiera tecnologica sono le applicazioni move-to-earn, cioè applicazioni di fitness dove però completando gli obiettivi si guadagnano criptovalute.

Un esempio è STEPN che più che un'app di fitness è un'app per lo stile di vita, l’obiettivo infatti è spingere le persone verso uno stile di vita più sano e più attento alla sostenibilità ambientale, facendo guadagnare gli utenti quando camminano, corrono o effettuano altra forma di attività fisica.

STEPN che al momento si trova in fase beta di lancio sarà un’applicazione per smartphone sia Apple che Android scaricabile gratuitamente.

Perché però si possa diventare un utente attivo, cioè si possa cominciare a guadagnare per l’attività fisica che si svolge, sarà necessario essere i proprietari di una sneakers NFT.

A questo proposito il team di sviluppo ha stretto una partnership con ASICS che ha lanciato sotto forma di mystery box su Binance la propria collezione di sneakers NFT compatibili con l’applicazione. Soltanto avendo delle scarpe da ginnastica NFT si potrà infatti utilizzare la app in tutte le sue piene funzionalità e monetizzare svolgendo qualsiasi tipo di attività fisica.

STEPN ha comunque annunciato che ci sono in cantiere altri importanti accordi per la produzione NFT con numerosi top brand del settore sneakers.

Che cos’è STEPN e a cosa servono le sneakers NFT dell'ASICS

STEPN sarà, come abbiamo detto, del tutto simile ad un’app di fitness solo che utilizzerà una tecnologia blockchain e che permetterà a chi la utilizza di guadagnare per l’attività fisica svolta.

Sono previste tre diverse modalità di utilizzo dell'app: due online e una offline.

Se si sceglie “Solo Mode” molto del guadagno ottenuto dipende dal tipo di scarpa da ginnastica NFT che si possiede. Questo perché come le sneakers fisiche esistono vari tipi di sneakers NFT, dove esemplari più rari permettono un guadagno maggiore.

Esiste poi la modalità “Maratona” che richiede sempre una connessione internet per l’utilizzo del segnale GPS.

Si potrà partecipare alle maratone settimanali in cui nell’arco di una settimana si dovrà compiere un numero complessivo a scelta di 2,5 km, 5 km o 7,5 km. Oppure, ci sono le Maratone che hanno cadenza mensile dove per 30 giorni potrà partecipare a gare da 5 km, 10 km o 15 km. Qui il guadagno sarà calcolato in base a molteplici fattori come la velocità di corsa o camminata.

Infine, sarà possibile utilizzare l'App in modalità offline dove il whitepaper specifica che il sistema di assegnazione dei guadagni in questa modalità deve ancora essere definito in dettaglio, per adesso si prevede una soglia minima di 3.000 passi al giorno per ottenere i reward, che in tutti i casi saranno corrisposti in criptovalute.

Dove si comprano e come si utilizzano le sneakers NFT ASICS

Veniamo alla collezione NFT delle sneakers, senza le quali non è possibile utilizzare STEPN. Il team ha annunciato che in futuro ci saranno partnership con i top brand che producono scarpe da ginnastica, ma per adesso è stata lanciata la collezione dell’ASICS.

Per lanciare questa collezione NFT si è scelta la strategia delle Mystery boxes di Binance.

I tipi di sneakers NFT sono 4: Walker, Jogger, Runner o Trainer e hanno attributi diversi che le rendono più o meno adatte ad un tipo di attività fisica, che si traduce nella potenzialità di guadagnare criptovalute svolgendo una specifica azione. Per fare un esempio, le Walker permettono di massimizzare i guadagni camminando, le Trainer sono più adatte per la corsa veloce.

Su Binance exchange è ancora possibile acquistare 2 diversi tipi di box.

È prevista una fornitura di 850 Common Shoebox dov’è ognuna di esse contiene 1 sneakers NFT ASICS unica che potrà essere a sorpresa di uno dei quattro tipi Walker, Jogger, Runner o Trainer.

Si possono poi acquistare 150 Uncommon Shoebox, anche qui avremo una sneaker NFT ASICS unica con parametri di rarità maggiore e quindi oltre ad offrire prestazioni maggiori siamo davanti ad un Non Fungible Token che ha un valore di mercato più alto.

In totale è quindi stata prevista una fornitura complessiva di 1.000 sneakers NFT una diversa dall'altra. Una volta aperta la box su Binance Exchange è possibile anche acquistare direttamente la scarpa senza sorprese.

Uno sguardo alle criptovalute GST e GMT

Per quanto riguarda i reward STEPN prevede che i guadagni siano assegnati agli utenti in criptovalute. Nello specifico l’ecosistema ha due diversi token, secondo un modello comune, dove una è la criptovaluta di gioco è l’altra quella di governance.

I reward comuni saranno assegnati con la criptovaluta GST, che esiste sia in token standard BEP-20, cioè operante su Binance, che in standard SPL, che supporta invece Solana. GMT dà invece ai possessori la possibilità di prendere parte alle decisioni della piattaforma ed è il cosiddetto token di governance.

Al momento 1 token GMT vale circa 0,74 €, mentre 1 GST è uguale 0,22 €, secondo quanto riporta CoinMarketCap.