I provetti cuochi hanno adesso la possibilità di guadagnare attraverso la loro passione senza muovere un dito. Gourmet NFT permette di trasformare le ricette in Non Fungible Token è guadagnare ogni volta che qualcuno le scarica.

Di recente si è fatto molto parlare del lancio degli NFT del noto blog Giallo Zafferano, dedicato ad alcuni piatti principali della cucina nostrana.

Eppure queste risorse non rappresentano altro che un esemplare da collezione e l’unica monetizzazione che garantiscono è con il trading.

Per gli aspiranti cuochi o semplicemente per chi ha la passione per la cucina c’è la possibilità di ottenere un guadagno concreto di altra natura sempre con gli NFT.

Il tutto grazie ad una piattaforma chiamata Gourmet NFT. Cos’ha di tanto speciale questo sito web? Che, a partire da una ricetta creata, costruisce per voi una risorsa crittografica e per ogni pezzo venduto riceverete un guadagno. Superate le tre ricette avrete addirittura a disposizione una pagina web personale.

Come si fa a creare un NFT con la propria ricetta e guadagnare

Partiamo dalle basi, che cos’è Gourmet NFT? Una piattaforma che trasforma in NFT le vostre ricette, ma senza la scocciatura di dover effettuare il minting di prima mano.

Qui infatti caricati una serie di dati e di file sarà la piattaforma a costruire il Non Fungible Token, mentre a voi sarà spedito un codice QR.

Questo può essere stampato ed esposto nel vostro locale, se ne avete uno, oppure pubblicato su qualsiasi blog. Inquadrando in codice con il dispositivo mobile chiunque sarà in grado di acquistare la risorsa NFT della ricetta.

Insomma, qui non viene regalato uno o più token allo chef, ma il codice QR e per ogni persona che scarica la risorsa il creatore otterrà un guadagno.

Come utilizzare gli NFT per guadagnare con le ricette

Gourmet NFT richiede pochi semplici passaggi per la creazione del codice QR e quindi degli NFT delle vostre ricette.

Il primo step obbligatorio è la registrazione in piattaforma. Ottenuto l'account possiamo procedere alla scelta della ricetta che vogliamo trasformare in risorsa crittografica.

Per avere il codice dovrete allegare un’immagine o un video ad alta risoluzione. Per i video non c’è alcun limite, ma la piattaforma consiglia comunque di non superare mai i 5 minuti di lunghezza. Foto e video devono contenere l’immagine della pietanza finale con tanto di impiattamento.

La ricetta dovrà avere un nome e dovranno essere elencati gli ingredienti. Si potrà anche inserire un logo e un nome d’arte.

Il creatore della ricetta ha anche l’opportunità di specificare il numero di NFT che vuole siano creati e commercializzati.

Altra importante scelta è quella del prezzo che sarà sempre l’autore del piatto ad impostare.

Sostanzialmente esistono tre fasce di prezzo: 2,99-4,99 $; 12,99-14,99 $; 22,99-49,99 $.

Gourmet NFT sceglie WAX Blockchain

Per quanto riguarda invece l’acquisto degli NFT con il codice QR, questa piattaforma è una delle poche che permette il pagamento in valuta fiat.

Abbiamo già detto che ogni volta che qualcuno compra una ricetta chi l'ha inventata riceve una royalty. Il pagamento della stessa avverrà tramite PayPal.

Gourmet NFT per il minting dei suoi NFT non utilizza la classica piattaforma Ethereum o competitor più noti, ma la blockchain WAX e anche lo scambio delle risorse dovrà essere fatto su WAX exchange.

La coniazione, cioè il minting fisico della risorsa crittografica, avverrà comunque solo dopo l'acquisto della stessa.

Il fatto che questi NFT siano creati con questa blockchain li rende compatibili con pochissime piattaforme di scambio. In ogni caso non potranno essere trasferiti su exchange famosi come OpenSea che non supportano ancora WAX blockchain.

Dopo l'acquisto si dovrà perciò creare gratuitamente un wallet WAX per custodire la risorsa NFT che non può essere archiviata sui normali wallet come MetaMask.

Arte culinaria & crypto: un connubio sempre più stretto

Appena nata Gourmet NFT sta già guadagnando ampio spazio nel suo settore grazie anche a partnership importanti con chef stellati.

Tra queste quella con il World Food Championships.

Per chi non lo sapesse il World Food Championships è una delle gare culinarie più importanti del mondo con ben 10 categorie dove gli chef si sfidano al piatto migliore.

Gourmet NFT produrrà le risorse crittografiche per tutti i vincitori in tutte le categorie.

La cucina italiana abbraccia la blockchain

Chiudiamo questo articolo che parla della applicazione della tecnologia Blockchain all’arte culinaria con due parole su Giallozafferano.

Il famoso blog ha prodotto la sua prima collezione di Non Fungible Token che raffigurano un’immagine di una ricetta iconica italiana.

Le risorse sono state lanciate direttamente su OpenSea e costavano 99 euro al pezzo.

La prima collezione consta di 15 piatti ma al momento c’è stato il drop solo di 4 di queste pietanze è cioè: il risotto alla milanese, la carbonara, la pizza e il tiramisù.

Ad eseguire i piatti fotografati tutti chef affermati e noti, con in arrivo altre 11 ricette: le Orecchiette alle Cime di Rapa; la Focaccia Genovese; la Parmigiana di Melanzane; l’Amatriciana; il Pesto alla Genovese; le Lasagne al Ragù; gli Arancini; la Bistecca alla Fiorentina; la Polenta; la Pastiera Napoletana; il Gelato.

