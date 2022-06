A cura di* Nicolas Forest,Global Head of Fixed Income di Candriam*

*Ricordate l'ultimo rialzo deitassi della BCE oltre 10 anni fa? *

Era il luglio 2011. Jean-ClaudeTrichet, nonostante la crisi del debito della zona euro, aveva alzato il tassodi riferimento all'1,50%. Era necessario combattere l'inflazione che siavvicinava pericolosamente alla soglia del …2,50 %. Il resto è noto, e hatraumatizzato gli investitori obbligazionari, che si sono trovati afronteggiare la crisi dei debiti periferici e la deflazione in Europa.

Undici anni dopo, è difficile nonfare un confronto tra i due scenari: Christine Lagarde, che è succeduta a MarioDraghi, deve nuovamente far fronte alla difficile situazione di combatterel'inflazione preservando al contempo la stabilità finanziaria. Pur avendocontinuamente rivisto al rialzo le sue stime sull'inflazione, la BCE è inritardo. Di fronte a una crescita annua dei prezzi superiore all'8%, sta preparandoi mercati a un primo rialzo dei tassi di riferimento a luglio, che dovrebbeessere seguito da almeno altri due rialzi entro la fine dell'anno. Il tasso dideposito potrebbe quindi passare da -0,50% a +0,25%, uscendo dal territorionegativo.

Questo ciclo di stretta monetariapotrebbe tuttavia amplificare il cambiamento a cui stiamo assistendo nelmercato obbligazionario, caratterizzato da rendimenti in rialzo e da unamaggiore volatilità. Quali sono le conseguenze per gli investitori?

Una curva più piatta

È probabile che le prospettive diinflazione si preannuncino elevate anche nei prossimi mesi e ciò potrebbespingere la BCE a rivedere al rialzo le aspettative d'inflazione a giugno. Ciòsuggerisce una reazione più rapida e più forte della BCE sul fronte del rialzodei tassi nel 2022. In questo contesto, i rendimenti a breve termine dovrebberorestare sotto pressione, mentre il movimento al rialzo sulla parte a 10 annipotrebbe essere più limitato, tenuto conto degli effetti negativi che la politicapiù restrittiva della BCE produrrà sulla crescita. Nei prossimi mesi dovrebbequindi accentuarsi l'appiattimento della curva, in particolare in caso dirallentamento dell'attività.

Una maggiore selettività

Un aumento dei prezzi modifica icomportamenti degli operatori economici e li porta a distribuire diversamente iloro redditi in base alla loro percezione della situazione. I consumatoripreoccupati inizialmente accelerano gli acquisti e rinegoziano i salari. Perproteggere i margini, di fronte all'aumento dei costi le imprese aumentano iprezzi. Non tutte le imprese hanno però la possibilità di trasferire questoaumento. Di fronte a questa pressione inflazionistica e a questa strettamonetaria, probabilmente aumenterà la dispersione. I prossimi risultatitrimestrali metteranno in luce queste differenze, e giustificheranno una grandeselettività sul mercato del credito.

Come prepararsi a questo ciclo dirialzo dei tassi?

*Privilegiare i tassi variabili *

La cedola delle obbligazioni atasso variabile viene azzerata periodicamente sulla base di un tasso diriferimento (il tasso interbancario a tre mesi), più un differenziale dicredito determinato dal mercato. Gli investitori sono quindi naturalmenteprotetti dall'aumento dei tassi.

Oggi è realistico considerare unpremio medio di credito di quasi 120 punti base. Se si considera che i tassi abreve termine superano l'1%, una strategia di questo tipo potrebbe essereproficua.

Inoltre, l'andamento delleobbligazioni a tasso variabile è correlato negativamente al rendimento delleobbligazioni sovrane. Offrono quindi una buona diversificazione all'interno diun portafoglio obbligazionario.

Le cedole indicizzate all'inflazione offrono una protezione reale

Poiché i dati sull'inflazione neiprossimi mesi verosimilmente continueranno a sorprendere al rialzo in Europa econsiderando l'aumento delle pressioni inflazionistiche (prezzi delle materieprime, deglobalizzazione, problemi delle catene di approvvigionamento…),riteniamo che le obbligazioni indicizzate all'inflazione siano uno strumentointeressante per proteggersi da sorprese legate al rischio di inflazione. Dopo il recente calodelle aspettative d'inflazione, queste obbligazioni sembrano un'alternativavalida a quelle nominali, soprattutto sulla parte breve della curva.L'inflazione che potrebbe accumularsi nei prossimi mesi offre quindi unaprotezione significativa contro un aumento dei tassi reali.

Flessibilità e gestione attiva al servizio del vostro portafoglioobbligazionario

Il tema dell'inflazione è quinditornato alla ribalta! Ci aspettiamo che continuerà a preoccupare i mercatifinanziari nei prossimi mesi e potrebbe addirittura aumentare in seguito a unembargo sul petrolio russo e a un probabile taglio delle forniture di gas inEuropa. L'impatto della stretta monetaria sulla crescita economica dovrebbesentirsi in misura maggiore nel secondo semestre. In questo contesto, riteniamoche la soluzione migliore per gli investitori obbligazionari sarà l'adozione diuno stile di gestione attivo e flessibile.

