CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l'emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a USD 500 milioni, con cedola al 3,950%, scadenza nel 2025 e prezzo di emissione pari a 99,469%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 23 maggio 2022, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di closing. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 23 maggio ed il 23 novembre di ogni anno a partire dal 23 novembre 2022 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 23 maggio 2025. Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e SG Americas Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A., Natixis Securities Americas e UniCredit Capital Markets LLC agiscono in qualità di joint bookrunning managers dell'offerta. I titoli saranno offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 14 marzo 2022. Copie dei documenti relativi all'offerta (prospectus supplement e accompanying prospectus for the offering) possono essere richieste contattando Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Telephone: 1-800-831-9146, Email: prospectus@citi.com; Deutsche Bank Securities Inc., 1 Columbus Circle, New York, NY 10019, Attn: Prospectus Group, Telephone: 1-800-503-4611, Email: prospectus.CPDG@db.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, Attn: Prospectus Department, Telephone: 1-866-471-2526, Email: prospectusny@ny.email.gs.com; o SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, Telephone: 1-855-881-2108 e saranno inoltre rese disponibili sul sito della U.S. Securities and Exchange Commission (http://www.sec.gov).

