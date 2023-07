D'Amico IS, nuova composizione del capitale sociale

D'Amico International Shipping ("DIS") comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) intervenuta con atto notarile sottoscritto in data 24 aprile 2019, a seguito della sottoscrizione durante il *collocamento istituzionale *(il "Collocamento Istituzionale") di 16.004.820 nuove azioni, ISIN LU0290697514 (le "Nuove Azioni"), attraverso l'esercizio dei relativi diritti di opzione non sottoscritti durante l'offerta di Nuove Azioni con diritto di opzione realizzata dalla Società nel periodo tra il 25 marzo il 16 aprile 2019.

Si ricorda che l'operazione di cui sopra trova fondamento nelle delibere del consiglio di amministrazione di DIS del 20 marzo e del 24 aprile 2019 (come annunciato nei comunicati stampa pubblicati nei rispettivi giorni).Con la seconda, in particolare, è stato deciso di modificare la data di chiusura del Collocamento Istituzionale originariamente fissata al 17 maggio 2019. Il consiglio di amministrazione della Società ha agito in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del giorno 11 marzo 2019, che ha deliberato, tra le altre cose: di fissare il capitale autorizzato della Società, incluso il capitale sociale emesso, ad un ammontare complessivo di USD 87.5000.000 diviso in 1.750.000 azioni senza valore nominale; e di rinnovare, con effetto immediato e per un periodo di cinque anni, l'autorizzazione del consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale, in una o più fasi, entro i limiti del capitale autorizzato modificato, così come l'autorizzazione del consiglio di amministrazione di limitare o eliminare, in tutto o in parte, i diritti di opzione degli azionisti esistenti.