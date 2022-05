Deutsche Euroshop vola a Francoforte dopo la presentazione di una Opa che valuta 1,4 miliardi di euro il gruppo immobiliare di Amburgo (specializzato in centri commerciali).

di Financial Trend Analysis

Deutsche Euroshop vola a Francoforte dopo la presentazione di una Opa che valuta 1,4 miliardi di euro il gruppo immobiliare di Amburgo (specializzato in centri commerciali). Hercules Bidco, newco creata da Oaktree Capital e dalla Cura Vermögensverwaltung di Alexander Otto (quest'ultimo già azionista di Deutsche Euroshop al 20%), ha offerto 21,50 euro per azione (cui andrebbe ad aggiungersi lo stacco di una cedola da un euro), garantendo un premio del 44% rispetto alla chiusura di venerdì. Deutsche Euroshop scambia in rialzo di oltre il 40% a Francoforte.

(RR - www.ftaonline.com)