La stagione dei dividendi è ormai quasi del tutto alle spalle a Piazza Affari, ma ci sono ancora diversi titoli che staccheranno la cedola da qui a fine anno.

Dividendi a Piazza Affari: ecco chi stacca lunedì 22 agosto

A inizio agosto era stato Piteco a remunerare i suoi azionisti e ora l'attenzione si sposta su un altro titolo di Piazza Affari.

L'appuntamento è per lunedì 22 agosto, giorno in cui BFF Bank staccherà la cedola che sarà messa in pagamento due giorni dopo, mercoledì 24 agosto.

BFF Bank: dividendo interim. I dettagli

Nel dettaglio si tratta del dividendo interim, ossia dell'acconto sulla cedola 2023, relativa all'esercizio 2022.

Questa mattina BFF Bank ha comunicato l'importo definitivo dell'acconto sul dividendo, pari a 0,3709 euro per azione.

BFF Bank: un dividendo con uno yield strepitoso

Considerando il valore di chiusura odierno del titolo, pari a 0,689 euro, la cedola offre un rendimento molto corposo del 5,38%.

Se il saldo sarà della stessa entità dell'acconto, lo yield del dividendo 2023 di BFF Bank sarà pari al 10,76% circa, rapportato ai valori correnti del titolo.