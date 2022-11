Le azioni che pagano il dividendo sono apprezzate soprattutto da coloro che puntano ad avere un reddito passivo.

Azioni con dividendi: una scelta vincente

La cedola staccata da un titolo azionario, infatti, offre un flusso di denaro che in alcuni casi può essere anche molto interessante, e per giunta senza dover fare nulla di particolare, se non possedere quel dato titolo in portafoglio.

In alcuni casi il rendimento dei dividendi può essere molto elevato, ma questo spesso solleva dei dubbi sulla bontà e l'affidabilità di un pagamento che potrebbe nascondere cattive sorprese.

Ci sono però delle azioni che pagano ottime cedole e sulle quali si può puntare con una certa sicurezza.

Dalle pagine di The Motley Fool arriva in particolare l'indicazione di due dividendi davvero super.

Verizon Communications

Il primo titolo da tenere d'occhio, almeno secondo il suggerimento di Matthew DiLallo, è Verizon Communications.

Il bilancio di questa azione è alquanto negativo quest'anno, visto che la perdita accusata è di oltre il 30%.

Questo andamento ha contribuito a far lievitare il rendimento del dividendo che attualmente si attesta intorno al 7%.

La cedola poggia su basi molti solide, visto che Verizon quest'anno ha generato oltre 28 miliardi di dollari durante il terzo trimestre.

Questo ha permesso di finanziare agevolmente i quasi 16 miliardi di dollari di spese in conto capitale, con un free cash flow residuo di oltre 12 miliardi.

Verizon ha potuto così coprire il pagamento dei dividendo, mantenendo al contempo un bilancio solido.

Gli ingenti investimenti nella rete di Verizon, inclusa la costruzione della sua piattaforma 5G, stanno gettando le basi per la futura crescita del flusso di cassa.

Ciò dovrebbe consentire alla società di continuare ad aumentare il dividendo, in linea con quanto già fatto negli ultimi 16 anni.

Rithm Capital

Mike Price, un altro collaboratore di The Motley Fool, segnala Rithm Capital, un titolo che non è nel radar di molti investitori, ma che offre interessanti opportunità di guadagno grazie al suo dividendo stratosferico.

Rithm Capital è un REIT ipotecario che al pari di altri non è un investimento particolarmente allettante, ma statta delle cedole elevati e peraltro con una certa costanza nel tempo.

Le società finanziarie come Rithm Capityal prendono in prestito denaro a tassi bassi e lo utilizzano per acquistare mutui o titoli garantiti da ipoteca, guadagnando denaro sullo spread.

Molti REIT ipotecari hanno rendimenti da dividendi superiori al 10% e la maggior parte di essi viene scambiata a sconto in questo momento a causa dei timori sui tassi di interesse.

Rithm Capital paga un dividendo con un rendimento di quasi il 12%, mantenendo un payout del 40%.

Il management si sta concentrando sulla riduzione delle spese operative, sul mantenimento di un bilancio solido e sull'allocazione del capitale in base ai rendimenti che genererà.

Una volta che gli utili si saranno normalizzati e i tassi di interesse più elevati diventeranno la nuova normalità, le azioni di Rithm Capital potrebbero ottenere una spinta in Borsa e crescere di valore.