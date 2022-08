In un mercato volatile e incerto, puntare sui titoli che pagano un dividendo è una scelta vincente. Ecco 3 azioni ad altissimo rendimento da non perdere.

Il 2022, almeno fino a questo momento, non è stato un anno facile per i mercati azionari che hanno messo alla prova i nervi degli investitori.

La flessione accusata dagli indici nel primo semestre ha creato però interessanti opportunità di acquisto, rendendo ancora più appetibili i titoli che staccano un dividendo.

Alcuni di questi, infatti, sono arrivati a quotare a sconto, offrendo al contempo una cedola che in molti casi è a dir poco interessante.

Dalla pagine di The Motley Fool, Sean Williams suggerisce 3 azioni con un dividendo ad altissimo rendimento: Enterprise Products Partners, Innovative Industrial Properties e AGCN Investment Corp.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners potrebbe lasciare perplesso più di qualche investitore, restio a puntare su un'azione petrolifera dopo quanto accaduto nel 2020 ai prezzi dell'oro nero e del gas naturale.

Enterprise Products Partners è un'azienda energetica midstream che può contare su contratti a tariffa fissa, motivo per cui ci sono poche sorprese, se non nessuna, quando si tratta del flusso di cassa operativo dell'azienda in un determinato anno.

L'accuratezza delle previsioni dei flussi di cassa è fondamentale poiché consente all'azienda di distribuire risorse agli azionisti, accantonare capitali per nuove infrastrutture ed effettuare acquisizioni, il tutto senza influire negativamente sulla redditività.

Enterprise Products Partners ha recentemente aumentato il suo dividendo annuale di base per il 24° anno consecutivo dall'IPO, ricordando che attualmente il rendimento offerto è pari ad un corposo 7,39%.

Innovative Industrial Properties

Un altro titolo da dividendo ad altissimo rendimento è Innovative Industrial Properties, il fondo di investimento immobiliare incentrato sulla cannabis.

Proprio come qualsiasi REIT, Innovative Industrial Properties mira ad acquisire beni che può affittare per lunghi periodi e nel caso specifico si tratta di impianti di coltivazione e lavorazione della marijuana.

Al 3 agosto 2022, la società possedeva 110 proprietà su una superficie di 8,6 milioni di metri quadrati affittabili in 19 stati legalizzati.

Sebbene Innovative Industrial Properties generi la maggior parte delle sue entrate dalle acquisizioni, ha una componente di crescita organica incorporata. Ogni anno, la società trasferisce gli aumenti inflazionistici degli affitti ai suoi inquilini, oltre a riscuotere una commissione di gestione della proprietà dell'1,5% su un base mensile.

Parlando di pagamenti di dividendi, Innovative Industrial Properties ha aumentato il suo pagamento trimestrale dell'1,067% negli ultimi cinque anni. Attualmente il dividendo offre un rendimento del 7,41% e si tratta di un generoso pagamento che può continuare a crescere, anche se a un ritmo più modesto, per tutto il decennio.

AGCN Investment Corp.

AGCN Investment Corp. è un REIT ipotecario che, al pari di altre realtà simili, mira a prendere in prestito denaro a un tasso a breve termine più basso possibile e ad acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento.

Ciò che rende AGNC così attraente per gli investitori nel reddito dei pazienti è che il settore è trasparente.

Se tieni d'occhio la politica monetaria della Federal Reserve e la curva dei rendimenti dei tassi del Tesoro , puoi praticamente dire esattamente come stanno andando bene o male i REIT ipotecari.

AGCN Investment Corp. stacca un dividendo che vanta un rendimento pari all'11,76%, tenendo presente che questo REIT ha registrato in media un rendimento a due cifre in 12 degli ultimi 13 anni.