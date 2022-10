Tre titoli azionari da non perdere per nessuno motivo, visto il loro dividendo con rendimenti da capogiro: ecco come arricchire il portafoglio.

Il mercato azionario continua a far soffrire quest'anno e quando mancano ormai meno di tre mesi alla fine del 2022, il bilancio resta pesante per molti indici azionari.

Com'è noto, però, le correzioni dell'azionario si configurano spesso come un'occasione d'acquisto e tra i titoli su cui puntare ora, vale sicuramente la pena guardare a quelli che pagano dividendo.

E' questo il consiglio che giunge da Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool, il quale segnala in particolare tre azioni quotate a Wall Street che staccano una cedola con un rendimento da capogiro: AGCN Investment, Innovative Industrial Properties e Antero Midstream.

Innovative Industrial Properties

Tra i dividendi ad altissimo rendimento troviamo quello di Innovative Industrial Properties, un REIT incentrato sulla proprietà, visto che punta ad acquistare strutture che può affittare per lunghi periodi e raccogliere i frutti del reddito da locazione.

L'unica differenza rispetto ad altri è che è che Innovative Industrial Properties acquista specificamente strutture per la coltivazione e la lavorazione della marijuana medica negli stati in cui questa è legalizzata.

All'inizio di settembre, Innovative Industrial Properties possedeva 111 proprietà che coprivano 8,7 milioni di metri quadrati di spazio affittabile in 19 stati USA.

Il 99% dei suoi inquilini pagava gli affitti in tempo alla fine di giugno e il motivo per cui gli investitori amano così tanto i REIT è che di solito generano flussi di cassa molto prevedibili.

Innovative Industrial Properties paga il dividendo su base trimestrale e negli ultimi cinque anni lo ha visto crescere del 1.100%.

Attualmente la cedola di questo REIT offre un rendimento molto corposo del 7,74%.

Antero Midstream

Antero Midstream è una società attiva nel settore del petrolio e del gas e questo potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno dopo quanto accaduto nel 2020 a queste due materie prime.

I timori su questo fronte però possono essere messi da parte quando si parla di Antero Midstream che è un operatore midstream.

Ciò significa che è un intermediario energetico che aiuta con la trasmissione, l'archiviazione e/o l'elaborazione.

In questo caso, lavora con la società madre Antero Resources ed è un intermediario del gas naturale nella regione degli Appalachi.

Il punto chiave è che i contratti di Antero Midstream sono a lungo termine e al 100% a tariffa fissa.

Questo isola completamente l'azienda dagli effetti dell'inflazione e dalle fluttuazioni selvagge dei prezzi spot del gas naturale.

L'altra componente importante dell'avere contratti a tariffa fissa è che produce flussi di cassa trasparenti e prevedibili.

La prevedibilità è fondamentale per i fornitori midstream in quanto consente loro di accantonare capitali per nuovi progetti infrastrutturali e acquisizioni senza influire negativamente sulla loro distribuzione o redditività.

Al momento Antero Midstream stacca un dividendo con un rendimento pari al 9,11%, di gran lunga al di sopra della media di mercato.

Investimento AGNC

Se Innovative Industrial Properties e Antro Midstream pagano dei dividendi da sogno, entrambi sono superati da AGNC Investment.

Questo REIT paga la cedola su base mensile, con un rendimento annuo a dir poco strepitoso, visto che si attesta al 18%, ricordando che il rendimento medio è stato a due cifre in 12 degli ultimi 13 anni.

AGNC Investment è un REIT ipotecario e come tale prende in prestito denaro al tasso a breve termine più basso possibile, per poi utilizzare questo capitale per acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento, come titoli garantiti da ipoteca.

Al momento, le cose non potrebbero andare peggio per i REIT ipotecari. La politica monetaria aggressiva della Fed ha fatto salire i tassi sui prestiti a breve termine. Nel frattempo, la curva dei tassi di interesse si è invertita.

Il risultato finale è una riduzione del valore contabile per AGNC e un restringimento del suo margine di interesse netto.

Nel lungo periodo però AGNC Investment dovrebbe beneficiare di tassi di interesse più elevati nel tempo.

Sebbene la politica della Fed abbia aumentato i costi di finanziamento a breve termine, sta anche fornendo una spinta ai rendimenti dei titoli garantiti da ipoteca che AGNC continua ad acquistare.