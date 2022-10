I mercati azionari continuano a mostrare i nervi scoperti e, malgrado i tentativi di recupero, restano preda di una negatività di fondo che dura ormai da inizio anno.

C'è da dire che storicamente le fasi ribassiste dell'azionario sono anche quelle ideali per fare acquisti.

Secondo Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool, in questo momento gli investitori non dovrebbero chiedersi se comprare azioni, ma quali. La risposta migliore potrebbe essere titoli da dividendo e così l'esperto ne suggerisce in particolare tre con un rendimento a dir poco spettacolare.

AGNC Investment Corp.

Il primo titolo con un dividendo ad altissimo rendimento da acquistare senza paura mentre il mercato scende è il fondo di investimento immobiliare ipotecario AGNC Investment Corp.

Questo REIT paga il suo dividendo su base mensile e ha ottenuto in media un rendimento a due cifre in 12 degli ultimi 13 anni.

Attualmente la cedola di AGNC rende uno straordinario 13,82%.

Ciò che rende i REIT ipotecari tra i preferiti dagli investitori a reddito è la prevedibilità e la semplicità del settore.

Si tratta di società che mirano a prendere in prestito denaro al tasso a breve termine più basso possibile e utilizzano questo capitale per acquistare attività a lungo termine a più alto rendimento, come i titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Al momento, le cose non potrebbero andare peggio per AGNC e i suoi competitors, visto che con la FED che sta aumentando in modo aggressivo i tassi di interesse, gli oneri finanziari a breve termine stanno crescendo e la curva dei rendimenti dei tassi di interesse si è invertita.

Quest'ultima è in genere una cattiva notizia per il margine di interesse netto di AGNC.

Sebbene l'aumento dei tassi di interesse abbia reso più onerosi i prestiti a breve termine, tassi più elevati tendono ad avere un impatto positivo a lungo termine sui rendimenti che AGNC Investment genera dagli MBS che sta acquistando.

A ciò si aggiunga il vero fiore all'occhiello di AGNC Investment, ossia la composizione del suo portafoglio.

Gran parte di quest'ultimo è composto da titoli di agenzia garantiti dal governo federale in caso di inadempienza, pertanto, questa protezione aggiuntiva consente ad AGNC di utilizzare la leva per aumentare i propri profitti.

PennantPark Floating Rate Capital

Anche PennantPark Floating Rate Capital distribuisce il suo dividendo su base mensile e attualmente offre un rendimento altrettanto da capogiro pari al 10,92%.

PennantPark possiede azioni ordinarie e azioni privilegiate nel suo portafoglio di investimenti, ma l'87% delle sue attività investite è vincolato a un debito garantito di primo grado.

PennantPark si sta concentrando sulle società di mercato medio perché quelle a bassa capitalizzazione spesso hanno un accesso limitato al mercato del credito. Di conseguenza, PennantPark può generare rendimenti più elevati sul debito che detiene.

Inoltre, quasi l'intero portafoglio di investimenti di debito da 1,06 miliardi di dollari di PennantPark è costituito da debiti garantiti di primo grado.

Se qualcosa dovesse andare storto e una società cercasse protezione in caso di fallimento, i detentori di debiti garantiti in primo grado sono i primi ad essere rimborsati e questo aiuta a ridurre il rischio del portafoglio di investimenti di debito di PennantPark.

Innovative Industrial Properties

Un altro titolo di cui fidarsi in un mercato in calo è Innovative Industrial Properties, il cui dividendo trimestrale è cresciuto del 1.100% negli ultimi cinque anni.

Attualmente il titolo paga una cedola con un alto rendimento pari al 7,82%. Proprio come qualsiasi REIT, il modello operativo di Innovative Industrial Properties dipende dall'acquisizione di proprietà e dall'affitto per un lungo periodo di tempo.

L'unica differenza è che Innovative Industrial Properties affitta impianti di coltivazione e lavorazione di marijuana medica in Stati che hanno legalizzato la cannabis.

Il flusso di cassa operativo del gruppo tende ad essere molto prevedibile da un trimestre all'altro: al 30 giugno scorso, il 99% dei suoi canoni di locazione veniva raccolto in tempo.

È interessante notare che questa è un'azienda che ha beneficiato della mancanza di una riforma della cannabis a livello federale.

Finché la marijuana rimarrà illegale a livello federale, l'accesso ai servizi finanziari di base sarà imprevedibile per le aziende di cannabis.

Innovative Industrial Properties per risolvere questo problema acquista strutture in contanti e affitta immediatamente la proprietà al venditore.

Questa transazione vantaggiosa per tutti fornisce agli operatori multi-stato il denaro necessario mentre porta inquilini IIP a lungo termine.