Il 2022 fino ad ora è stato un anno difficile, basti pensare che da quando hanno toccato i nuovi massimi storici tra metà novembre e inizio gennaio scorsi, il Dow Jones ha perso quasi il 20%, l'S&P500 il 24% e il Nasdaq Composite fino al 34% del suo valore.

La storia insegna che i ribassi hanno offerto sempre grandi occasioni per comprare in Borsa e secondo Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool, quello attuale è un buon momento per valutare un investimento in azioni che pagano dividendi.

Quelli con rendimenti elevati spesso nascono delle insidie, ma ce ne sono alcuni che si possono considerare con tranquillità.

Ecco tre titoli tra i più sicuri al mondo, con un dividendo che lascia davvero a bocca aperta: AGCN Investment Corp., PennantPark Floating Rate Capital e Altria Group.

AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp. è a buon diritto il primo della lista, visto che è quello con il rendimento più alto, ricordando che ne ha offerto uno a due cifre in 12 degli ultimi 13 anni.

Il modello operativo di questo fondo di investimento immobiliare ipotecario è relativamente semplice: AGCN Investment Corp. mira a prendere in prestito denaro a breve termine al tasso più basso possibile e utilizza questo capitale per acquisire attività a lungo termine a più alto rendimento, come i titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Lo scopo di AGNC è quello di ampliare il suo margine di interesse netto, che è il rendimento medio delle sue attività di proprietà meno il tasso di finanziamento medio della società.

Anche se i tassi di interesse in rapido aumento faranno salire gli oneri finanziari a breve termine, tassi più elevati dovrebbero avere un impatto notevolmente positivo sui rendimenti MBS nel tempo.

Un motivo in più per puntare su AGNC Investment Corp. che attualmente paga un dividendo con uno straordinario rendimento del 12,6%.

PennantPark Floating Rate Capital

Un altro titolo da dividendo che si può acquistare con tranquillità in questo momento è PennantPark Floating Rate Capital.

Il gruppo investe principalmente in titoli di debito garantiti di primo grado in società di mercato medio, ovvero società quotate in Borsa con valutazioni di mercato inferiori a 2 miliardi di dollari.

Queste ultime hanno di solito un accesso limitato al mercato del credito e ciò permette a PennantPark Floating Rate Capital di ottenere rendimenti molto alti dai suoi investimenti nel debito.

La società stacca al momento un dividendo che offre un rendimento molto elevato pari al 9,51%.

Altria Group

Un altro titolo che si può acquistare con fiducia è Altria Group, una delle società quotate a Wall Street con la migliore performance degli ultimi 50 anni.

Altria Group rimane un'azienda solida come una roccia, in primis perchè i prodotti del tabacco contengono nicotina, una sostanza chimica che crea dipendenza.

Anche con il persistente calo del volume delle sigarette, Altria possiede un potere di determinazione dei prezzi sufficientemente forte sui suoi prodotti, tale da mantenere utili e ricavi nella giusta direzione.

Il gruppo ha inoltre dimostrato la volontà di investire in prodotti di vaporizzazione e alternative al tabacco.

La società è una macchina da soldi, con un dividendo molto allettante che rende l'8,65%.