Due titoli azionari da mettere in portafoglio per l'ottima cedola che rende molto al di sopra della media di mercato.

In un mercato come quello attuale in cui i tassi continuano a salire, favorendo un'ascesa dei rendimenti dei bond, diventa più difficile di prima trovare le azioni giuste su cui puntare per ottenere dei risultati soddisfacenti nei propri investimenti.

Azioni: è caccia al rendimento. Due titoli da non perdere

La caccia al rendimento è più complicata ora ma il suggerimento di Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool, è di scommettere sui titoli con un dividendo ad alto rendimento, citandone in particolare due: Sabra Health Care REIT e Altria Group.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Sabra Health Care REIT

Il primo nome da segnare sull'agenda è Sabra Health Care REIT, che attualmente paga un dividendo con uno straordinario rendimento del 9,5%, più o meno a metà della sua fascia di rendimento negli ultimi sei anni.

Sulla base dei documenti diffusi dalla SEC, si è appreso che due miliardari come Griffin di Citadel ed Englander di Millennium, hanno rispettivamente aggiunto circa 1,46 milioni e 1,95 milioni di azioni di Sabra Health Care alle posizioni esistenti dei loro fondi durante il secondo trimestre dell'anno.

La mossa di Citadel e d Millennium sembra essere un'indicazione della caccia all'affare REIT tra i miliardari.

Il problema più grande per Sabra, proprietaria di oltre 400 strutture in totale, tra cui numerose per anziani, è stata la pandemia.

Sebbene il COVID-19 possa essere pericoloso per tutte le fasce d'età, ha colpito particolarmente duramente gli anziani.

Ci sono stati periodi di maggiore incertezza nel 2020 in cui i tassi di occupazione sono diminuiti e sono aumentate le prospettive di insolvenze sugli affitti.

Per fortuna, il peggio non si è mai materializzato per Sabra che tuttavia non è rimasta immune a quanto accaduto nel contesto generale.

Ad esempio, il REIT è stato costretto a rielaborare il suo contratto di locazione principale con uno dei suoi principali affittuari, Avamere, che quasi certamente sarebbe venuto meno ad alcuni dei suoi obblighi di locazione senza alcuni aggiustamenti.

Il nuovo accordo, offre a Sabra Health Care l'opportunità di recuperare canoni di locazione più elevati se le prestazioni operative di Avamere migliorano.

Dalla profondità della pandemia alla fine del 2020, Sabra ha visto un costante rimbalzo dei tassi di occupazione per le sue comunità di infermieri e anziani qualificati.

Con il peggio della pandemia ora probabilmente alle spalle, l'attenzione può essere rivolta al miglioramento del bilancio dell'azienda, con un posizionamento che permetta di trarre vantaggio da un invecchiamento della popolazione nordamericana.

Altria Group

Il secondo titolo ad alto rendimento è Altria Group, che punta a un payout ratio di circa l'80%, con un dividendo che attualmente rende l'8,4%.

Con l'aumento della volatilità del mercato azionario nella prima metà dell'anno, il miliardario Jim Simons di Renaissance Technologies, insieme ai miliardari John Overdeck e David Siegel di Two Sigma Investments, hanno cercato la sicurezza offerta da Altria.

Simons ha acquistato di poco più di 5 milioni di azioni durante il secondo trimestre, mentre Overdeck e Siegel circa 3,52 milioni.

La crescita di Altria Group è rallentata: man mano che i consumatori sono diventati consapevoli nel corso di molti decenni dei pericoli dell'uso dei prodotti del tabacco, i tassi di fumo degli adulti sono diminuiti precipitosamente.

Questa è una cattiva notizia dal punto di vista del volume per Altria, ma non racconta tutta la storia .

Ad esempio, il colosso del tabacco vanta un potere di determinazione dei prezzi eccezionalmente forte che di solito aiuta a superare qualsiasi calo dei volumi di vendita.

La nicotina presente nel tabacco è una sostanza chimica che crea dipendenza, motivo per cui Altria Group è è ben consapevole del fatto che i suoi prodotti sono trattati come beni non discrezionali.

Nessun aumento dei prezzi, per via dell'inflazione, ha ancora spaventato i suoi clienti principali.

Alla fine di giugno scorso Altria Group rappresentava il 48,2% della quota totale di sigarette vendute negli Stati Uniti, con Marlboro che da sola rappresentava il 42,7%.

Anche le iniziative di Altria in prodotti alternativi del tabacco sono intriganti.

Sebbene il suo investimento nella società di svapo Juul non abbia avuto successo, Altria non ha escluso ulteriori investimenti in alte realtà del settore.

Le azioni del tabacco non sono la storia di crescita di una volta, ma continuano a offrire guadagni costanti, anche se modesti, per i loro azionisti.