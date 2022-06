Non sempre è facile scegliere i titoli giusti tra quelli che pagano un dividendo e spesso si può commettere l'errore di trascurare alcuni nomi che possono rivelarsi invece molto interessanti.

Sulle pagine di The Motley Fool, Matthew DiLallo suggerisce 3 titoli meno conosciuti che regalano grandi soddisfazioni con le loro cedole: Atlantica Sustainable Infrastructure, Delek Logistics Partners e Pembina Pipeline.

Atlantica Sustainable Infrastructure

Atlantica Sustainable Infrastructure ha offerto un solido dividendo azionario negli ultimi anni.

La società ha regolarmente aumentato il suo payout da quando ha ripristinato il dividendo nel 2016 a seguito di un rebranding aziendale e un cambiamento di strategia.

Attualmente il dividendo pagato dal titolo offre un interessante rendimento del 5,3%, ben sopra la media di mercato.

Atlantica dovrebbe essere in grado di continuare a pagare un dividendo in costante aumento.

L'azienda si concentra sulla gestione di infrastrutture sostenibili, come impianti di generazione di energia rinnovabile , centrali elettriche a gas naturale, linee di trasmissione dell'elettricità e impianti di desalinizzazione dell'acqua.

Questa infrastruttura permette di realizzare un flusso di cassa costante supportato da contratti a lungo termine.



Ciò dovrebbe consentire ad Atlantica Sustainable Infrastructure di pagare un dividendo sostenibile.

Delek Logistics Partners

Delek Logistics Partners ha aumentato il suo payout per 37 trimestri consecutivi e attualmente il suo dividendo ha un rendimento impressionante pari al 7%.

Il gruppo dovrebbe avere abbastanza carburante per continuare a far crescere il suo payout.

L'aumento dei prezzi del petrolio sta dando ai produttori la fiducia necessaria per aumentare le loro attività di perforazione.

La società ha recentemente accettato di acquisire 3Bear per rafforzare la sua posizione nel bacino del Permiano, ricco di petrolio, in Texas.

Tale accordo aumenterà immediatamente il suo flusso di cassa fornendo potenzialmente maggiori opportunità di crescita a Delek Logistics Partners.

Delek ha un forte profilo finanziario per finanziare la sua crescita, pur continuando a pagare una distribuzione attraente e in aumento.

La società ha chiuso il primo trimestre coprendo il suo payout ad alto rendimento di 1,21 volte, pur vantando un basso coefficiente di leva finanziaria.

Pembina Pipeline

Anche la canadese Pembina Pipeline ha pagato un ottimo dividendo nel corso degli anni.

La società paga una cedola mensile che attualmente rende il 5,2% e ha mantenuto o aumentato tale pagamento ogni anno dal 1998.

Complessivamente, il dividendo è stato incrementato a un tasso medio annuo del 5% negli ultimi dieci anni.

Pembina attualmente usa il 53% del suo flusso di cassa per coprire il suo dividendo e ha un solido bilancio investment grade.

Tutto ciò conferisce alla società un'ampia flessibilità finanziaria per continuare ad espandere le sue operazioni per supportare la crescita dei dividendi.

Pembina Pipeline ha in corso diversi progetti di crescita, tra cui nuovi oleodotti e gasdotti.

Sta anche esplorando opportunità di investimento a basse emissioni di carbonio come la cattura del carbonio e l'idrogeno.

Questi investimenti dovrebbero aiutare a far crescere il suo flusso di cassa per sostenere il suo dividendo.