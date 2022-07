Le azioni che pagano alti rendimenti sono senza dubbio appetibili, ma alcuni investitori potrebbero aver paura di avvicinarle pensando di correre rischi troppo alti.

Dalla pagine di The Motley Fool, Keith Speights suggerisce tre titoli azionari ad alto rendimento da acquistare a luglio: Devon Energy, Enteprise Products Partners, Medical Properties Trust.

Devon Energy

Nessuna società dell'S&P500 offre un dividend yield più elevato di Devon Energy che attualmente rende uno strepitoso 8,8%.

Il produttore di petrolio e gas sta premiando gli azionisti con i dividendi da 29 anni consecutivi.

Tuttavia, non è l'unico modo in cui la società ha remunerato i suoi azionisti: l'anno scorso, il prezzo delle azioni Devon Energy è salito alle stelle di quasi il 179%.

Finora, nel 2022, il titolo è salito di quasi il 30%, una performance decisamente migliore rispetto ai principali indici di mercato.

Il guadagno da inizio anno di Devon non è così ampio come lo era solo poche settimane fa: la decisione dell'OPEC di aumentare la produzione di petrolio è stata in parte responsabile del declino delle quotazioni del titolo, che potrebbe però facilmente tornare ad esser vittorioso.

Il CEO di Devon Energy, Rick Muncreif, ritiene che l'industria energetica sia solo nelle prime fasi di "un mercato rialzista strutturale".

Se avesse ragione, questo titolo dovrebbe continuare a generare solidi guadagni per gli investitori, oltre a pagare grandi dividendi.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners è un altro beneficiario dei venti favorevoli per il settore energetico.

Il titolo è un'ottima scelta per gli investitori a reddito, visto che paga un dividendo con un rendimento molto succulento del 7,6%, ricordando che la cedola è stata aumentata per 23 anni consecutivi dal gruppo.

Quest'anno il titolo non è stato così forte come Devon Energy, ma Enterprise Products Partners ha ancora battuto facilmente il mercato con un solido guadagno percentuale a due cifre.

Questo è un titolo che dovrebbe reggere bene indipendentemente dalle condizioni di mercato.

L'impresa ricava gran parte delle sue entrate dall'addebito di commissioni per il trasporto di gas naturale, petrolio greggio e prodotti petrolchimici attraverso le sue oltre 50.000 miglia di gasdotti, quindi la sua attività non dipende dai prezzi di questi prodotti.

La transizione verso le fonti di energia rinnovabile potrebbe avere ripercussioni sulle imprese a lungo termine.

Enterprise Products Partners si sta anche espandendo nella cattura e stoccaggio del carbonio, nell'idrogeno e in altri servizi a sostegno delle fonti di energia a basse emissioni di carbonio.

Medical Properties Trust

Non bisogna concentrarsi esclusivamente sul settore energetico per trovare ottimi titoli con dividendi ad alto rendimento da acquistare a luglio.

Medical Properties Trust, ad esempio, è un REIT sanitario con un interessante dividend yield di quasi il 7,5%.

Il dividendo è stato la cosa principale che gli investitori hanno apprezzato di Medical Properties Trust finora nel 2022.

Le sue azioni sono scese di oltre il 30% da inizio anno, ma ciò è da ricondurre aun contesto generale di mercato, più che a problemi specifici di Medical Properties Trust.

In realtà, gli affari dell'azienda stanno andando bene. L'utile netto di Medical Properties Trust nel primo trimestre è salito del 285% anno su anno a 632 milioni di dollari.