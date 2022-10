Due titoli azionari da non perdere visto l'ottimo dividendo che pagano: il rendimento supera anche le due cifre.

I ribassi accusati dal mercato azionario da inizio anno, se da una parte hanno tolto il sonno a molti investitori, dall'altra hanno creato interessanti opportunità di acquisto.

Dividendi: ottime occasioni da cogliere. Ecco due titoli imperdibili

Molte di queste si possono cogliere tra le azioni che pagano un dividendo, considerando che in tanti casi il rendimento di quest'ultimo è salito proprio per effetto del ribasso delle quotazioni del titolo.

Il consiglio è di puntare in particolare su quelle società che hanno un business stabile e che distribuiscono la maggior parte dei loro profitti agli azionisti.

Dalle pagine di The Motley Fool, Keith Speights, uno dei collaboratori, suggerisce di guardare a Easterly Government Properties e a Medical Properties Trust, due azioni che ti offriranno la possibilità di fare soldi senza alcuno sforzo.

Easterly Government Properties

Chi è alla ricerca di un titolo con un dividendo che offre un ottimo rendimento, non potrà non guardare a Easterly Government Properties.

Si tratta di un REIT, ossia di un fondo di investimento immobiliare, che vanta un dividend yield del 6,6% al momento.

Questo dividendo è solido come una roccia, considerando che Easterly Government Properties si concentra sull'affitto di proprietà ad agenzie federali statunitensi.

La società ricorda spesso agli azionisti che ha "flussi di cassa stabili e ricorrenti supportati dalla piena fiducia e credito del governo degli Stati Uniti".

D'altra parte, il prezzo delle azioni di Easterly può essere piuttosto volatile, considerando che il titolo è sceso di circa il 30% da inizio anno.

Questo calo è da ricondurre principalmente alle preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse che renderanno più costoso per Easterly Government Properties finanziare la sua crescita.

Le prospettive a lungo termine però rimangono interessanti, perchè è probabile che il governo degli Stati Uniti continui a passare dalla proprietà alla locazione.

Easterly si classifica come il secondo attore più grande nel mercato immobiliare del governo USA.

Medical Properties Trust

Medical Properties Trust è un altro REIT che potrebbe piacere agli investitori che cercano un reddito passivo.

Il suo rendimento da dividendi attualmente si attesta intorno al 10,5%, ricordando che la società ha aumentato la cedola per otto anni consecutivi.

L'aumento dei tassi di interesse potrebbe essere problematico per Medical Properties Trust e ci sono anche preoccupazioni per la solidità finanziaria del più grande inquilino del REIT: Steward.

In gran parte a causa di questi problemi, il titolo è crollato di oltre il 50% da inizio anno.

Questo forte calo, tuttavia, conferisce a Medical Properties Trust una valutazione davvero bassa, tanto che le azioni vengono scambiate a meno di sei volte gli utili attesi.

Il rischio maggiore per l'azienda è la potenziale insolvenza sui prestiti concessi e il mancato pagamento dell'affitto da parte degli inquilini chiave.

Medical Properties Trust ha affrontato però con successo questi rischi in passato e le preoccupazioni su Steward potrebbero essere esagerate.

Medical Properties Trust continua a generare forti profitti e free cash flow, il suo bilancio sembra solido e le proprietà ospedaliere del REIT tendono ad essere importanti per le comunità che servono.