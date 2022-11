Puntare solo sui titoli che staccando il dividendo non è una mossa vincente che permette da sola di mettere in salvo un portafoglio.

Dividendi: una parte importante del portafoglio

Di sicuro, però, avere delle azioni che garantiscono un reddito passivo costante è senza dubbio un vantaggio, ancor più quando la cedola è ad alto rendimento.

Questo flusso di denaro che arriva nelle tasche dell'investitore senza dover fare nulla, offre sicuramente un valido cuscinetto, specie per affrontare le fasi più difficile e meno generose del mercato azionario.

Dalle pagine di The Motley Fool, arriva il suggerimento di guardare in particolare a due titoli che sarebbe bene non farsi mancare nel proprio portafoglio: Energy Transfer ed Enterprise Products Partners.

Energy Transfer

A suggerire in particolare Energy Transfer è Matthew DiLallo, il quale punta subito l'attenzione sul poderoso dividendo, il cui rendimento si attesta attualmente intorno all'8,5%.

Si tratta di un livello decisamente superiore alla media dei titoli dell'S&P500 ed è più del doppio della media nel settore energetico.

Da evidenziare che il rendimento del dividendo di Energy Transfer è in crescita del 7,4% rispetto al secondo trimestre e la nuova distribuzione trimestrale è superiore di oltre il 70% a quanto pagato nello stesso trimestre di un anno fa.

La società può facilmente permettersi un tasso più elevato nei pagamenti, visto che ha generato liquidità sufficiente per coprire la distribuzione del secondo trimestre di 2,65 volte, consentendole di produrre 1,17 miliardi di dollari di liquidità in eccesso dopo aver pagato il dividendo.

Energy Transfer: dividendo potrà aumentare in futuro

Energy Transfer prevede di valutare gli aumenti futuri della distribuzione ogni trimestre.

La società continuerà probabilmente ad aumentare il suo payout, dato il suo obiettivo finale di riportare la distribuzione al livello precedente di 0,305 dollari per azione ogni trimestre.

Energy Transfer genera quel denaro necessario per raggiungere tale obiettivo, ma ha in mente altri potenziali utilizzi per la sua liquidità in eccesso, tra cui la riduzione del debito, ulteriori opportunità di crescita e riacquisti di quote.

La società sta perseguendo altri investimenti per espandere le proprie risorse esistenti per raccogliere, elaborare, trasportare, immagazzinare ed esportare più petrolio, gas naturale e prodotti petroliferi associati.

E sta esaminando opportunità a basse emissioni di carbonio come la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

Ciò aumenterebbe il flusso di cassa di Energy Transfer, consentendogli potenzialmente di aumentare la sua distribuzione ben oltre il suo precedente picco in futuro.

Enterprise Products Partners

Un altro titolo da non perdere è Enterprise Products Partners che attualmente stacca un dividendo con un rendimento pari al 7,6%.

Come spiegato da Reuben Gregg Brewer, un altro dei collaboratori di The Motley Fool, questo dividendo difficilmente subirà un taglio.

In primis, le attività del gigante nordamericano del midstream sono in gran parte basate su commissioni e producono flussi di cassa molto affidabili.

In secondo luogo, il gruppo ha un bilancio con rating investment grade , il che significa che può accedere al debito abbastanza facilmente, se necessario.

E in terzo luogo, i flussi di cassa distribuibili hanno coperto la distribuzione di ben 1,9 volte nel secondo trimestre, per cui molto dovrebbe andare storto prima che la distribuzione sia a rischio.

Per quanto riguarda il futuro, Enterprise Products Partners ha in cantiere progetti di investimento di capitale per un valore di 5,5 miliardi di dollari. Questo suggerisce che un probabile risultato di ciò saranno i continui aumenti della distribuzione, ricordando che la società ha incrementato il suo pagamento per ben 24 anni.