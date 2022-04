Le migliori società che pagano dividendi sono generalmente le aziende mature con una crescita stabile, mentre i titoli growth in genere offrono guadagni significativamente più elevati. Quando però i mercati sono in fase di correzione, i titoli con dividendi spesso vanno meglio. Dalle pagine di The Motley Fool, Rekha Khandelwal suggerisce tre titoli energetici da considerare di acquistare in questo momento e tenere anche oltre quest'anno. Tre azioni con una crescita costante negli anni Le azioni del settore petrolio e gas tendono a essere volatili, grazie alla loro dipendenza dai prezzi della relativa materia prima. Ci sono però aziende in questo comparto che hanno mostrato una crescita costante negli anni e tre di queste: sono Enterprise Products Partners, Magellan Midstream Partners e MPLX. La liquidità derivante dalle operazioni per tutte e tre le società è in gran parte in crescita da oltre un decennio. Tre azioni di società con un flusso di cassa costante Le tre aziende in questione generano una fetta importante del loro flusso di cassa operativo da contratti a lungo termine a pagamento per il trasporto e lo stoccaggio di petrolio, gas e prodotti correlati. Questi contratti non dipendono direttamente dai prezzi della materia prima e i contratti strutturati per proteggere le aziende dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio o del gas e dai cambiamenti della domanda, aiutano Enterprise Products Partners, Magellan Midstream Partners e MPLX a generare un flusso di cassa costante. Tre titoli energetici con dividendi elevatissimi Oltre a finanziare progetti di crescita, le tre società distribuiscono una parte del loro flusso di cassa agli azionisti.

Magellan Midstream Partners è attualmente scambiato con un allettante rendimento del dividendo di quasi l'8,3%, mentre MPLX offre l'8,1%, seguito dalle azioni Enterprise Products Partners che hanno un dividend yield del 6,9%. Inoltre, le tre società di cui stiamo parlando hanno aumentato i loro pagamenti in modo coerente per anni. Gli alti rendimenti sono generalmente associati a rischi elevati, ma non è il caso di questi tre titoli, visto che l rispettive società hanno i loro pagamenti ben coperti dai flussi di cassa operativi. Nel 2021, il flusso di cassa distribuibile di Enterprise Products Partners è stato 1,7 volte i dividendi pagati.

Per Magellan Midstream Partners questo rapporto era di 1,2 volte, mentre per MPLX un po' più alto, di 1,4 volte. Tutte e tre le società hanno i loro pagamenti ben coperti, il che dimostra la loro capacità di sostenere i dividendi nei prossimi anni. Sebbene queste società abbiano storicamente generato flussi di cassa crescenti, oggi gli investitori sono preoccupati per la loro capacità di continuare a farlo. Timori questi che potrebbero essere esagerati: da una parte la domanda di petrolio è destinata a rimanere su livelli abbastanza alti, dall'altra le compagnie energetiche stanno trovando modi per partecipare alla crescita dell'energia pulita.

Davide Pantaleo

