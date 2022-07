Non tutti i dividendi sono uguali e ci sono alcune società che offrono rispetto ad altre rendimenti molto allettanti. Ecco tre titoli da mettere in portafoglio.

Gli investitori che amano i titoli con dividendi, non posso non guardare ai REIT, ossia ai fondi di investimento immobiliare che offrono interessanti opportunità.

Questi, infatti sono tenuti a pagare almeno il 90% del reddito imponibile in dividendi e di solito staccano cedole ben più corpose di quelle tradizionali.

Come evidenziato da Liz Brumer-Smith una delle collaboratrici di The Motley Fool, ci sono diversi REIT di alta qualità che sono scambiati a forte sconto a causa della volatilità del mercato.

L'esperta ne indica in particolare 3: EPR Properties, Medical Properties Trust e Simon Property Group, che hanno tutti rendimenti da dividendi del 6% o più in questo momento, quasi tre volte al di sopra di quello medio dell'S&P500.

EPR Properties

EPR Properties è un REIT che possiede e affitta una varietà di immobili a inquilini con un contratto di locazione netto a lungo termine, in cui l'inquilino è responsabile dei costi operativi e delle tasse.

L'azienda è specializzata in immobili esperienziali, si pensi ai parchi di divertimento, locali di musica, cinema, ristoranti, musei, parchi acquatici, ecc.

Il titolo ha subìto un forte calo all'inizio della pandemia, ma dopo due anni di lockdown e autoisolamento, e un numero crescente di individui vaccinati, il business dello spettacolo si è ripreso e ha avuto un boom.

I prezzi delle azioni di EPR Properties sono ancora in calo del 36% rispetto ai livelli pre-pandemia, ma gli investitori possono sfruttare questo a proprio vantaggio, acquistando quando il mercato è in ribasso e guadagnando un rendimento del dividendo di quasi il 6%.

Medical Properties Trust

Il nome di Medical Properties Trust è un chiaro indizio di ciò che l'azienda fa: investe, possiede e affitta proprietà mediche.

Delle sue 440 strutture sanitarie, la maggior parte sono ospedali, il che lo rende il più grande operatore ospedaliero del mondo.

Grazie ai tassi di ricovero più bassi a causa del COVID-19, la domanda di cure ospedaliere ha iniziato a normalizzarsi, così come i guadagni di Medical Properties Trust.

Il bello è che gli ospedali sono un'attività basata sulla necessità. Le persone avranno sempre bisogno di cure mediche, rendendo estremamente affidabili la sua base di inquilini e il suo reddito.

Medical Properties Trust ha mantenuto nove anni di consistenti aumenti dei dividendi, il cui attuale rendimento è di poco superiore al 7%.

Simon Property Group

Simon Property Group è il più grande operatore di centri commerciali al mondo, con proprietà e interessi in oltre 200 centri commerciali e outlet negli Stati Uniti, in Asia e in Europa.

I centri commerciali sono stati la mecca dello shopping per decenni, ma con l'ascesa dell'e-commerce, l'interesse per questi punti vendita ha iniziato lentamente a svanire.

Ora che il mondo sta riaprendo, sembra che i centri commerciali siano tutt'altro che morti.

Il prezzo delle azioni di Simon Property Group è sceso però di quasi il 40% rispetto ai livelli pre-pandemia, e questo è il motivo principale del super rendimento del dividendo pari all'8%.