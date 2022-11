Gli investimenti in titoli value e in titoli che pagano un dividendo sono indubbiamente strategie consolidate nel tempo.

Azioni value o con dividendo?

Come evidenziato da Michael Byrne, uno dei collaboratori di The Motley Fool, molte azioni value value sono anche titoli che staccano il dividendo e viceversa e la combinazione di queste due tipologie offre molteplici vantaggi agli investitori.

I titoli value che trattano a sconto offrono senza dubbio un potenziale di upside da esprimere nel momento in cui il mercato torna ad apprezzarli.

Nel frattempo i dividendi offrono un flusso costante di reddito e una protezione in un mercato attraversato da turbolenze, come quello vissuto fino a ora da inizio anno.

Ecco due titoli scambiato su valutazioni molto convenienti che offrono al contempo un dividendo con rendimenti molto interessanti.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Foot Locker

Il primo titolo da prendere in considerazione è Foot Locker che ha lottato negli ultimi anni, poiché i rivenditori di centri commerciali sono caduti in disgrazia tra gli investitori.

C'è però motivo di ottimismo da quando il nuovo CEO Mary Dillon è arrivato alla guida del gruppo e ha tentato di innescare un'inversione di tendenza.

Dillan prima era a capo di Ulta Beauty che sotto la sua guida ha aumentato i ricavi dal 4% al 30%, quindi c'è motivo di ottimismo sul fatto che il nuovo CEO possa guidare la trasformazione di Foot Locker da rivenditore fisico a società più omnicanale.

Le prestazioni passate non sono una garanzia di successo futuro, ma sembra che al comando di Foot Locker ci sia la persona giusta ora.

Una nota di cautela per gli investitori in dividendi è che Foot Locker ha sospeso il pagamento per un trimestre durante la pandemia di COVID-19 nel 2020 e ha ripreso i pagamenti delle cedola a un tasso ridotto nel trimestre successivo.

Ora però Foot Locker ha rapidamente aumentato i dividendi tornando al punto in cui era nei primi giorni della pandemia.

Il titolo al momento un multiplo prezzo-utili di 6,5 volte, con un dividendo che offre un rendimento del 5,35% e un nuovo CEO con un track record impressionante pronto a lasciare il segno nell'azienda.

Franchise Group

Un altro titolo incredibilmente economico è Franchise Group che rende molto di più di Foot Locker.

Le sue azioni vengono scambiate a poco più di 5 volte gli utili e il rendimento offerto dal dividendo è uno strabiliante 10%, più di 4 volte quello medio dell'S&P500.

L'azienda è un franchisor di un'ampia varietà di business e realizza ricavi costanti e ricorrenti dalle commissioni di royalty pagate dai suoi affiliati.

Un gran numero di attività in un gruppo disparato di settori offre anche a Franchise Group un'ampia diversificazione e lo protegge dal lato negativo di un'azienda o di un segmento in difficoltà, tenendo presente che nessuna società è responsabile di oltre il 29% del fatturato di Franchise Group guadagni.

Il titolo è in calo del 55% da inizio anno. a causa dei timori che un'economia in deterioramento possa porre sfide al settore dei mobili.

Il rendimento del 10% del dividendo di Franchise Group non è semplicemente il risultato del calo del prezzo delle azioni.

La società ha aumentato in modo aggressivo il pagamento annuale dei dividendi dal 2020, passando da 1 dollari a 2,5 dollari per azione.

Inoltre, il management sta integrando i rendimenti per gli azionisti con un piano di riacquisto di azioni da 500 milioni di dollari.