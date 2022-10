Due titoli azionari da mettre in portafoglio non solo per il loro dividendo, ma anche per le valutazioni interessanti e altro ancora.

I mercati azionari offrono in questo momento interessanti opportunità, specie per quanti sono pronti a investire in un'ottica di lungo termine.

Dividendi: un buon momento per comprare. Eccone 2 da non perdere

Da una parte le valutazioni sono bassa e dall'altra ci sono dei titoli che proprio in virtù di ciò hanno dei dividendi con rendimenti decisamente golosi.

Alcune società in particolare tendono ad aumentare i loro pagamenti nel tempo e questo rende ancora più appetibili le loro cedole.

Dalle pagine di The Motley Fool arrivano suggerimenti su due titoli su sui puntare al volo e tenere per sempre.

Gladstone Commercial

Il primo titolo da valutare è Gladtone Commercial, un REIT che non ha perso un dividendo da quando è stato quotato in Borsa nel 2003 e ha reso quasi il 9%, a volte anche di più, dalla Grande Recessione.

La società paga un dividendo mensile di 0,125 dollari, che non è cambiato in 15 anni, ma il rendimento è stato costantemente molto più alto della media dei REIT.

Gladstone Commercial possiede 136 proprietà distribuite in 27 stati e il suo elenco di clienti comprende 112 inquilini in 19 settori.

L'attuale mix del fondo è per il 52% industriale e per il 44% ufficio: nessun inquilino rappresenta più del 4% del suo canone di locazione e nessun singolo settore pesa per più del 15%.

Quello attuale potrebbe essere un momento particolarmente favorevole per acquistare Gladstone Commercial.

La società sta attivamente cercando di liberare immobili per uffici a favore del settore industriale più forte.

Gladstone Commercial intanto a Wall Street è in calo di circa il 33% da inizio anno, ma gli analisti ritengono che i tratta di un titolo interessante, con un target price mio pari a 24,5 dollari, contro i 17,4 dollari correnti.

Una buona notizia per chi punta a un titolo che paga un ottimo dividendo, con un rendimenti pari all'8,75% al momento, e che continuerà a remunerare i suoi azionisti a lungo nel tempo.

Verizon Communications

Un altro titolo interessante è Verizon Communications che in questi giorni non sta riscuotendo particolare successo.

La principale compagnia di telecomunicazioni negli Stati Uniti, ha aumentato i prezzi e non sta registrando nuovi clienti così rapidamente come alcuni dei suoi rivali.

Nel suo trimestre più recente, terminato a settembre, le vendite di Verizon sono state relativamente forti a 34,2 miliardi dollari e sono aumentate del 4% anno su anno, mentre l'utile netto di 5 miliardi di dollar è calato del 23%.

Ma elementi una tantum come gli adeguamenti delle passività pensionistiche e gli ammortamenti delle attività immateriali relativi alle acquisizioni hanno pesato sui profitti. Su base rettificata, l'utile per azione della società di $ 1,32 ha superato le aspettative degli analisti di $ 1,29.

Nel suo business consumer, Verizon ha perso 189.000 abbonati wireless, ma l'abbandono è un evento regolare nel settore delle telecomunicazioni e non dovrebbe essere una preoccupazione per gli investitori, soprattutto considerando che la società ha alzato i prezzi quest'anno.

La reazione eccessiva dei mercati alle perdite di abbonati di Verizon è esagerata.

Verizon ha superato le aspettative con i dati dell'ultimo trimestre e continua a fare bene, motivo per cui il suo rendimento da dividendi del 7,3% potrebbe essere un affare in questo momento.

Verizon è uno dei migliori titoli azionari da possedere ed è probabile che rimanga tale nel lungo termine.