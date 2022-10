Investire in azioni è un modo collaudato per creare ricchezza nel lungo termine e i titoli con dividendi ad alto rendimento possono far crescere l'investimento molto più velocemente.

Puntare sulle azioni con dividendi ad alto rendimento

Come spiegato da Neha Chamaria, una delle collaboratrici di The Motley, quello che si deve fare è scegliere le azioni azioni giuste, con un pagamento sostenibile delle cedole e aspettare di incassarle anno dopo anno.

L'esperta suggerisce di prestare attenzione in particolare a due titoli del settore petrolio che vantano un dividendo con rendimenti molto allettanti: Enterprise Products Partners e Kinder Morgan.

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partners nell'ultimo mese circa ha accusato un calo percentuale a due cifre a Wall Street.

Tanto è bastato per spingere al rialzo il rendimento del suo dividendo che attualmente è pari all'8%, ben al di sopra della media del mercato USA.

Anche con un rendimento così alto, Enterprise Products Partners è uno dei titoli da dividendi petroliferi più affidabili in circolazione.

Il track record di Enterprise Products testimonia quanto siano stabili e affidabili i suoi dividendi.

La società li ha aumentati ogni anno da quando è stata quotata in Borsa nel 1998, anche negli anni di eccezionali turbolenze del prezzo del petrolio.

Il miglior esempio è il 2020, quando i prezzi del petrolio sono diventati negativi per la prima volta in assoluto.

In un momento in cui le sospensioni e i tagli dei dividendi sono diventati la norma nel settore petrolifero, Enterprise Products è comunque riuscita ad aumentare il suo.

Questo perché l'azienda ha dato la priorità al pagamento di un dividendo sostenibile e in crescita e si è sempre assicurata di avere il flusso di cassa per sostenere il suo obiettivo.

Enterprise Products Partners dovrebbe essere in grado di fornire un reddito passivo affidabile con grandi rendimenti per gli anni a venire.

Inoltre, al titolo manca un solo aumento del dividendo per entrare a far parte del gruppo dei dividendi aristocratici.

Kinder Morgan

Anche Kinder Morgan è una compagnia petrolifera midstream che genera flussi di cassa prevedibili con contratti a lungo termine.

Tuttavia, il suo track record di dividendi non è affatto vicino a quello di Enterprise Products, visto che Kinder Morgan ha tagliato la cedola nel 2016 durante le turbolenze del mercato energetico.

Il gigante delle infrastrutture petrolifere e del gas ha rinnovato in modo aggressivo la sua attività negli ultimi cinque anni per una maggiore flessibilità finanziaria.

In tal modo, ha aumentato il suo free cash flow di quasi l'80% durante il periodo e ha utilizzato il denaro principalmente per ridurre il debito e investire nella crescita.

Con la liquidità in eccesso rimasta, Kinder Morgan ha potuto far crescere il suo dividendo che ha più che raddoppiato tra il 2016 e il 2022 e il suo payout è ben coperto e sembra sostenibile, visti i piani di crescita dell'azienda.

La flessibilità finanziaria di Kinder Morgan consente inoltre di sfruttare le grandi opportunità che si presentano.

I suoi recenti investimenti nel gas naturale liquefatto ne sono un ottimo esempio e queste mosse mettono Kinder Morgan in una posizione ancora migliore per aumentare nei prossimi anni il proprio flusso di cassa e il dividendo che attualmente rende il 6,7%.