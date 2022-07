A caccia di dividendi con un rendimento altissimo: eccone due da non farsi sfuggire visto che possono crescere ancora.

In un mercato che mostra un andamento incerto ormai da diversi mesi, molti investitori si sono rifugiati nelle azioni che pagano un dividendo, in modo da avere una fetta di reddito assicurata.

Tassi di interesse in salita: su quali dividendi puntare ora?

Con il progressivo aumento dei tassi di interesse, però, è necessario rivolgersi a titoli con una cedola che offra un rendimento elevato, possibilmente ben sopra la media.

Dalle pagine di The Motley Fool, due dei suoi collaboratori, Will Healy e Matthew DiLallo suggeriscono due titoli con un dividendo di grande valore: Innovative Industrial Properties e Kinetik Holdings.

Innovative Industrial Properties

Innovative Industrial Properties è un fondo di investimento immobiliare (REIT) che affitta impianti di produzione a coltivatori di cannabis medica.

Il fondo acquista e sviluppa immobili e questo gli permette di sottrarsi a una serie di restrizioni previste nei singoli stati dell'America del Nord.

Il titolo è sceso del 14% dopo che il gruppo ha annunciato che il suo cliente Kings Garden era inadempiente per 2,2 milioni di dollari relativamente ai costi di affitto e assicurazione.

Secondo i documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, Kings Garden rappresenta l'8% delle entrate dell'azienda in sette delle sue 111 proprietà.

C'è da dire che le prospettive per il mercato della cannabis sono molto incoraggianti fino al 2028.

Questo vuol dire anche che se Innovative Industrial Properties sfratta gli inquilini non paganti, nè può trovare abbastanza facilmente altri per sostituirli.

Inoltre, come REIT, il fondo è obbligato dalle normative governative a distribuire almeno il 90% del suo reddito imponibile come dividendi, quindi paga agli azionisti 7 per azione all'anno.

Grazie anche al prezzo delle azioni più basso, il rendimento della cedola si attesa a un livello superiore al 7% ai prezzi correnti.

Inoltre, il Board di Innovative Industrial Properties ha superato due aumenti di payout negli ultimi 12 mesi, con un conseguente incremento del dividendo del 25%.

Il gruppo ha anche triplicato la cedola in tre anni e i suoi 43 milioni di dollari cash gli danno una certa capacità di pagare il dividendo in caso di insolvenza.

Kinetik Holdings

Kinetik Holdings è una società relativamente nuova: si è formata all'inizio di quest'anno quando Altus Midstream si è unito a BCP Raptor Holdco, la società madre di Eagle Claw Midstream.

La combinazione ha creato una società midstream su larga scala incentrata sul bacino del Delaware, ricco di petrolio: si tratta appunto di Kinetik Holdings.

L'azienda dispone di ampie infrastrutture per la raccolta di gas naturale, petrolio greggio e acqua, ed è il più grande trasformatore di gas naturale nella regione, con una capacità di 2 miliardi di piedi cubi al giorno.

Possiede anche partecipazioni in quattro gasdotti chiave dal bacino del Permiano alla Costa del Golfo.

Kinetik Holdings ha diversi modi per crescere in futuro e insieme ai suoi partner sta lavorando a diversi progetti per espandere la capacità della pipeline e supportare la crescita della produzione dei loro clienti.

Alla luce del suo potenziale di crescita, Kinetik Holdings ritiene di poter iniziare ad aumentare il proprio dividendo del 5% annuo a partire dal prossimo anno.

Il gruppo parte da una base già decisamente elevata, visto che l'attuale dividendo rende al momento l'8,2%.