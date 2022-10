I titoli che pagano un dividendo offrono qualcosa in più rispetto agli altri: ecco due nomi su cui puntare per lunghi anni.

Chi investe in azioni a volte ha fretta di liquidare le sue posizioni, ma i migliori risultati si ottengono mantenendo i titoli in portafoglio nel lungo periodo.

Dividendi: un buon modo per guadagnare nel tempo

Come spiegato da Demitri Kalogeropoulos, anche i dividendi possono aiutare a ottenere rendimenti più elevati nel tempo.

Un reinvestimento in maniera sistematica ti aiuta ad accumulare più azioni durante un mercato ribassista come quello attuale, gettando le basi per guadagni maggiori durante l'inevitabile ripresa.

L'esperto suggerisce due titoli interessanti che hanno pagato e aumentato i loro dividendi per quasi un secolo: PepsiCo e McDonald's.

PepsiCo

Le azioni PepsiCo non sono diminuite così tanto quanto il mercato in generale quest'anno e ci sono ottime ragioni per giustificare questa sovraperformance.

Il gigante dei beni di prima necessità ha aumentato rapidamente le vendite, anche se le persone spostano la spesa lontano da molte categorie meno essenziali.

Le vendite organiche del gruppo sono aumentate del 13% nella prima metà dell'anno e anche gli utili sono in crescita.

Pepsi sta trovando spazio per aumentare i prezzi , ma sta anche ottenendo un volume maggiore in nicchie chiave come snack, bevande energetiche e colazione. Il titolo sta attirando investitori che cercano stabilità in quello che potrebbe essere un periodo di trading volatile a venire.

PepsiCo stava conquistando quote di mercato anche prima della pandemia e in questo momento sta estendendo questo slancio positivo nel periodo post Covid-19. Il free cash flow della società indica che gli azionisti possono anche aspettarsi 8 miliardi di dollari di ritorni diretti nel 2022, principalmente attraverso il pagamento di dividendi.

PepsiCo ha aumentato il suo payout annuale per 50 anni consecutivi e ci sono tutte le ragioni per aspettarsi un altro incremento all'inizio del 2023.

McDonald's

McDonald's ha aumentato il suo dividendo per 45 anni consecutivi e il gigante del fast food ha buone possibilità di farlo ancora per molti altri decenni.

Le vendite hanno facilmente eclissato i precedenti record globali dopo la fine dei blocchi pandemici nella maggior parte dei mercati.

In effetti, le vendite di negozi comparabili sono aumentate del 10% nell'ultimo trimestre.

Certo, ci sono segni di stress per l'azienda oggi: il management a luglio ha descritto l'ambiente competitivo come "difficile".

Le promozioni stanno diventando più comuni man mano che i budget dei consumatori si restringono e l'inflazione continua a esercitare pressioni sugli utili.

McDonald's è in un'ottima posizione per superare queste sfide, visto che può modificare il suo menu per favorire prodotti più incentrati sul valore, facendo affidamento su una tariffa premium per margini più elevati.

Questa flessibilità è una delle ragioni principali per cui il gruppo oggi vanta un margine operativo di oltre il 40% delle vendite, uno dei più alti in circolazione.

McDonald's sta entrando nel rallentamento economico con molta liquidità, con un flusso di cassa operativo di 2,8 miliardi di dollari fino alla prima metà del 2022.

Il management sta indirizzando gran parte della sua liquidità in eccesso verso l'investimento in iniziative di crescita come il suo servizio di consegna.

Chi investe in dividendi ha buone ragioni per aspettarsi che McDonald's mantenga la sua posizione di leadership e continui a crescere per decenni.