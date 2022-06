Chi investe in azioni che pagano un dividendo deve essere paziente, visto che in molti casi la remunerazione avviene una volta all'anno, ma ci sono anche società che staccano la cedola ogni tre mei, quindi quattro volte all'anno.

Dividendi: 2 azioni da non perdere per un pagamento mensile

Non mancano aziende che distribuiscono un pagamento ogni mese e dalla pagine di The Motley Fool, Eric Volkman suggerisce due REIT: Realty Income e Apple Hospitality REIT.

Si tratta di due fondi di investimento immobiliare cheti staccheranno un assegno ogni mese, offrendo peraltro un rendimento ben superiore alla media.

Realty Income

Quando si parla di dividendi mensili, il primo nome che viene spesso in mente è Realty Income, che distribuisce cedole ogni mese da decenni ormai.

Il retail è un buon settore su cui puntare in questo momento, visto che la pandemia sembra finalmente attenuarsi.

Di conseguenza, le persone svolgono normali attività come fare shopping, andare al cinema e mangiare nei ristoranti.

Questo gioca molto a favore Realty Income, la cui strategia aziendale fondamentale è quella di affittare a inquilini resistenti all'apocalisse del commercio al dettaglio.

Il fondo punta cioè su luoghi che offrono esperienze di vendita al dettaglio che non possono essere facilmente duplicate: andare al cinema per vedere un film in prima visione, ad esempio, o passare una piacevole serata in un accogliente ristorante.

Realty Income tende ad affittare con contratti a lungo termine e i suoi inquilini sono in genere i migliori operatori nei settori di riferimento.

A fine marzo il tasso di occupazione di Realty Income era del 98,6% e anche nel pieno della pandemia non è sceso molto al di sotto del 98%, il che dice conferma la bontà e la resistenza del portafoglio di questo REIT.

Realty Income è sempre a cacca di nuove proprietà e di solito aumenta l'affitto con una certa costanza ai suoi inquilini.

Questo dovrebbe permettere di mantenere il dividendo mensile pari attualmente a 0,25 dollari per azione, con un rendimento pari al 4,4%.

Apple Hospitality REIT

Un altro REIT che paga i suoi dividendi su base mensile è Apple Hospitality, un operatore di hotel.

La pandemia ha colpito duramente il settore negli ultimi due anni, ma ora i viaggi e l'occupazione degli hotel stanno tornando a ruggire e questo favorisce aziende come Apple Hospitality.

Rispetto alla perdita netta di 46 milioni di dollari accusata nel primo trimestre del 2021, il gruppo nei primi tre mesi di quest'anno è tornato in utile, con un risultato positivo pari a oltre 18 milioni di dollari.

Dopo aver sensibilmente sospeso il dividendo mensile all'inizio del 2020, la società ha ripristinato la distribuzione su base trimestrale l'anno successivo.

All'inizio di quest'anno è tornata alla cadenza mensile, con una cedola pari attualmente a 0,05 dollari che, rapportata ai valori correnti del titolo, si traduce in un rendimento pari al 3,5%.

A meno che la pandemia non peggiori di nuovo, Apple Hospitality è pronta a beneficiare di un'eccezionale ripresa, realizzando grandi profitti in futuro.