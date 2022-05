Quando si parla di dividendo con un elevato rendimento si pensa subito che ciò corrisponda ad un alto rischio.

Questa è l'idea convenzionale secondo la quale, come scrive Keith Speights sulle pagine di The Motley Fool, gli investitori non dovrebbero tenere per molto tempo i titoli che pagano dividendi ad alto rendimento.

Quello che è un pensiero diffuso e convenzionale, non sempre è valido per tutti: ecco tre azioni con un dividendo elevato he secondo Speights probabilmente non si dovranno vendere mai.

Easterly Government Properties

Easterly Government Properties è un fondo di investimento immobiliare (REIT) che vanta un dividend yield del 5,6%, quindi elevato, ma è tutt'altro che ad alto rischio.

Come si evince dal nome, Easterly Government Properties possiede proprietà che affitta ad agenzie governative.

La società è specializzata nell'acquisizione di proprietà che verranno utilizzate da agenzie federali statunitensi, tra cui la Veterans Administration, il Federal Bureau of Investigation e la General Services Administration.

Il management della società spesso dichiara che gran parte del flusso di cassa dell'azienda è "sostenuto dalla piena fiducia e credito del governo degli Stati Uniti".

Il Paese guidato attualmente da Biden sembra propenso a scegliere in affitto edifici, piuttosto che possederne ancora di più in futuro, a causa dei vincoli di budget.

Easterly Government Properties dovrebbe essere in grado di continuare a crescere e mantenere il suo dividendo per molto tempo a venire.

Medical Properties Trust

Anche Medical Properties Trust è un REIT e vanta un dividend yield del 6,4%, segnalando che la cedola è stata aumentata per 10 anni consecutivi, mentre altri competitors l'hanno ridotta.

L'azienda possiede circa 440 ospedali, opera in 10 paesi e prevede di investire tra 1 3 3 miliardi di dollari quest'anno nell'acquisizione di proprietà aggiuntive.

È vero che molti titoli con dividendi ad alto rendimento richiedono agli investitori l'assunzione di un rischio più elevato, offrendo in alternativa una crescita anemica, ma Medical Properties Trust è una chiara eccezione.

Verizon Communications

Gli investitori di reddito apprezzano Verizon Communications da decenni, visto che offre un dividend yield del 5,2%, segnalando che la cedola è stata aumentata per 15 anni consecutivi.

Il titolo sta reggendo abbastanza bene quest'anno, considerando il calo generale del mercato.

Ancora più importante, Verizon Communications potrebbe avere un enorme potenziale di crescita in futuro.

La maggiore adozione del 5G apre molte opportunità per l'azienda, incluso il potenziamento dell'uso domestico di Internet.

Da punto di vista della capitalizzazione di mercato, Verizon Communications è di gran lunga il più grande dei tre titolo ad alto rendimento di cui abbiamo parlato oggi.

Il titolo è anche il più interessante, con le azioni scambiate a quasi nove volte gli utili attesi.

Con il suo succoso dividendo, la storia di aumenti dello stesso e le solide prospettive di crescita, Verizon Communications è un esempio da manuale di azioni con dividendi da acquistare e detenere.