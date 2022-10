Una selezione di titoli azionari che vantano un dividendo con un ottimo rendimento da non farsi sfuggire: ecco perchè.

Occasioni da non perdere

I mercati azionari continuano a mostrare un andamento erratico e non riescono a seguire una traiettoria ben definitiva, con ripetute incursioni al ribasso.

Anche per gli investitori più abili c'è il rischio che saltino i nervi in presenza di Borse che da inizio anno continuano a mostrare un bilancio negativo.

Un modo per fronteggiare o in qualche modo arginare l'onda ribassista dell'azionario è quella di puntare sulle azioni che pagano buoni dividendi e che permettono quindi di poter contare su un reddito passivo costante.

Ecco tre società quotate a Wall Street che vantano caratteristiche molto allettanti in tema di dividendo.

Walgreens Boots Alliance

Il primo titolo della lista è Walgreens Boots Alliance, suggerito a Sean Williams, uno dei collaboratori di The Motley Fool.

La società ha aumentato il suo payout in ciascuno degli ultimi 47 anni e paga il dividendo da ben 89 anni consecutivi.

Attualmente la cedola offre un rendimento pari al 5,9%, ben superiore alla media dell'S&P500 che si attesta intorno all'1,7%.

Sebbene i titoli del settore healthcare siano difensivi, Walgreens Boots Alliance ha trovato una piccola scappatoia a questa tesi durante la pandemia di COVID-19.

Il titolo offre ora grandi opportunità di acquisto, vantando peraltro valutazioni depresse.

La società è un anno in anticipo rispetto al programma relativo alla riduzione della la sua spesa annuale di oltre 2 miliardi di dollari.

Inoltre, Walgreens e VillageMD stanno collaborando per aprire entro la fine del 2027 fino a 1.000 cliniche sanitarie a servizio completo, co-localizzate nei negozi Walgreens.

Realty Income

Un altro tema interessante è Realty Income, su cui invita a puntare Rachel Warren, che ricorda come si tratta di un Reit che in quanto tale deve pagare non meno del 90% dei suoi utili tassabili come dividendi agli azionisti.

Realty Income rientra nella categoria dei dividendi aristocratici, visto che ha mantenuto e aumentato ogni anno il suo dividendo per più di 25 anni e precisamente per 28 anni, ossia da quando è quotata in Borsa.

La società paga la sua cedola mensilmente e non già su base trimestrale, con un rendimento che al momento si attesta a un corposo 5,1%.

Questo REIT vanta un business solido e stabile, visto che Realty Income affitta il suo portafoglio di oltre 11.000 proprietà commerciali a più i 1.100 clienti in dozzine di settori, inclusi negozi di alimentari, minimarket, drugstore e ristoranti.

Si tratta di luoghi di riferimento per i consumatori, anche quando la spesa è in calo e c'è il rischio di una recessione all'orizzonte.

Verizon Communication

Chiudiamo la nostra rassegna con Verizon Communications, suggerito da David Jagielski, un altro collaboratore di The Motley Fool.

Verizon Communications è un'azione da dividendo che tutti gli investitori che puntano a un reddito passivo dovrebbero tenere d'occhio in questo momento. Attualmente la cedola di questo titolo regala uno straordinario rendimento del 6,9%, ma questo non è un livello abituale, in quanto è da ricondurre al fatto che Verizon Communications è sceso del 25% quest'anno e ciò ha comportato un rendimento più elevato.

Il payout è del 51% e non è molto alto dato il forte rendimento del titolo. Sebbene Verizon abbia ridotto le sue previsioni all'inizio di quest'anno e la sua performance non sia stata in linea con le aspettative del management, nel lungo periodo il colosso delle telecomunicazioni vanta un dividendo di alto livello.

Verizon potrebbe essere uno dei migliori titoli azionari con dividendi da acquistare in questo momento, dato il suo rendimento più alto del solito.