Ecco 3 titoli azionari che offrono un dividendo superiore alla media, con ottime prospettive di crescita in particolare per alcuni.

I mercati azionari continuano a mostrare un andamento incerto, con rapide incursioni al ribasso, come quella di venerdì scorso tanto sulle Borse UE quanto sulle quelle americane.

Durante le flessioni dell'azionario, i titoli che riescono a performare meglio rispetto ad altri sono quelli che pagano solidi dividendi.

Sulle pagine di The Motley, tre collaboratori suggeriscono ognuno un'azione con una buona cedola da comprare al volo a giugno.

AbbVie

Keith Speights suggerisce AbbVie che è un Dividend King, ossia un titolo con alle spalle 50 anni consecutivi di aumenti del dividendo.

Il rendimento della cedola è attualmente pari a più del 3,8%, ben oltre la media dell'S&P500 che si aggira intorno all'1,4%.

AbbVie da inizio anno è in rialzo di quasi il 10%, con un evidente sovraperformance rispetto agli indici di riferimento.

Si prevede che AbbVie sarà il più grande produttore di farmaci al mondo nel 2028, in base alle vendite totali di farmaci da prescrizione.

Se da una parte nel 2023 il suo farmaco più venduto, Humira, perderà l'esclusiva negli Stati Uniti, dall'altra ci sono quelli nuovi per le malattie autoimmuni, Rinvoq e Skyrizi, che genereranno insieme picchi di vendita anche maggiori di quelle di Humira.

Ci sono poi altri fattori di crescita per AbbVie: il farmaco contro il tumore del sangue, Venclexta, quello antipsicotico Vraylar e i farmaci per l'emicrania Quilipta e Ubrelvy.

Novartis

Prosper Junior Bakiny, un altro collaboratore di The Motley Fool, suggerisce come titolo Novartis che vanta un dividendo con un rendimento elevato, un payout prudente e un solido business.

Attualmente la cedola di Novartis rende circa il 3,7%, anche in questo caso ben oltre la media dell'S&P500.

Il payout è del 31%, quasi la metà rispetto al livello del 60% considerato solitamente buono e questo lascia margin di azione per futuri aumento del dividendo.

A ciò si aggiunga che Novartis realizza farmaci a prova di recessione, ossia prodotti che sono venduti ugualmente anche durante le fase di contrazione economica, garantendo quindi un buon andamento del business.

Nei primi 3 mesi di quest'anno, il gruppo ha riportato vendite in rialzo dell'1% anno su anno a 12,4 miliardi di euro, mentre l'utile netto è aumentato dell'8% a 2,1 miliardi di dollari.

Novartis ha più di 150 programmi in sviluppo clinico, di cui 52 studi clinici di fase 3 in corso.

Anche ipotizzando un modesto tasso di successo del 25% per i suoi studi in fase avanzata, Novartis dovrebbe essere in grado di ottenere regolarmente nuove approvazioni di marchi.

Viatris

Da David Jagielski arriva l'indicazione di Viatris come ottimo affare per gli investitori.

L'azienda è relativamente nuova, costituita nel 2020 da una combinazione di Upjohn di Pfizer e del produttore farmaceutico Mylan, ma Viatris sta già generando risultati incoraggianti.

Nei primi tre mesi di quest'anno la società ha riportato un utile netto pari a 399,2 milioni di dollari, ma il fatturato è sceso del 5% a 4,2 miliardi di dollari, ma considerate le sfide del settore, non si tratta assolutamente di un risultato così negativo.

Viatris ha aumentato quest'anno il suo dividendo a 0,12 dollari, con un incremento di 0,01 dollari e un rialzo nell'ordine del 9,09%.

Attualmente la cedola rende circa il 4%, un livello già di per sè interessante, passibile con ogni probabilità di nuovi aumenti in futuro.