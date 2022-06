Ecco tre titoli azionari che non ti pentirai mai di aver comprato, visto che offrono un dividendo strepitoso e non solo.

I mercati azionari continuano a rimanere con i nervi scoperti, accusando spesso rapide cadute, alternate da rimbalzi poco convincenti.

A Wall Street il Nasdaq Composite è ormai da qualche tempo in una fase saldamente ribassista, ma è anche vero che spesso i cali dell'azionario offrono opportunità per acquistare.

Dalle pagine di The Motley Fool, Sean Williams suggerisce in particolare tre titoli azionario, con un dividendo che vanta un ottimo rendimento e che non ti pentirai mai di aver comprato.

Walgreens Boots Alliance

Il primo titolo ad alto rendimento da acquistare durante questa fase ribassista del Nasdaq è Walgreens Boots Alliance.

La società, che ha aumentato il dividendo in ognuno degli ultimi 46 anni, offre un rendimento allettante del 4,5%.

Le azioni del settore sanitario sono un posto intelligente in cui investire durante i periodi di elevata volatilità.

Indipendentemente dall'andamento dell'economia o del mercato azionario statunitense, le persone avranno sempre bisogno di medicinali soggetti a prescrizione, dispositivi medici e servizi sanitari.

Ciò crea un livello costante di domanda in tutta la catena sanitaria, che include aziende come Walgreens.

Le azioni di Walgreens Boots Alliance sono valutate solo otto volte le previsioni di profitto di Wall Street per quest'anno e sembrerebbero offrire un livello estremamente sicuro.

Philip Morris International

Parlando di titoli azionari ad alto rendimento sicuri che non ti pentirai di aver acquistato, troviamo anche Philip Morris International.

Il titolo attualmente paga un dividendo che rende quasi il 5% e precisamente il 4,87%.

Sebbene le azioni del tabacco non siano la storia di crescita di tre decenni fa, possono comunque offrire entrate e rendimenti costanti per investitori pazienti.

Ciò che rende Philip Morris così attraente è la portata geografica dell'azienda che opera in più di 180 paesi in tutto il mondo.

Ciò significa che ha la capacità di generare flussi di cassa prevedibili nei mercati sviluppati, godendo al contempo di tassi di crescita organica più elevati nei mercati emergenti, dove la classe media vede ancora il tabacco come un lusso.

Significa anche che la debolezza delle vendite derivante da leggi sul tabacco più severe in mercati sviluppati selezionati può essere parzialmente o completamente compensata dalla crescita nei mercati emergenti.

Le azioni di tabacco hanno successo perché hanno un incredibile potere di determinazione dei prezzi. Le precedenti recessioni negli Stati Uniti e nell'economia globale hanno dimostrato che i prodotti del tabacco sono trattati come beni non discrezionali.

AGNC Investment Corp.

Un terzo titolo con dividendi ad alto rendimento da comprare senza timore è il fondo di investimento immobiliare ipotecario AGNC Investment Corp.

Questo REIT paga una cedola mensile con un rendimento strepitoso di quasi il 12,5% annuo e ha registrato un rendimento medio a due cifre in 12 degli ultimi 13 anni.

I REIT ipotecari come AGNC cercano di prendere in prestito denaro al tasso a breve termine più basso possibile e utilizzano questo capitale per acquistare attività a lungo termine a rendimento più elevato, come i titoli garantiti da ipoteca (MBS).

Più ampia è la differenza tra il rendimento medio delle attività possedute da AGNC e il suo tasso debitore medio, più redditizio può essere il REIT.

Per il momento, le cose vanno piuttosto male per AGNC e i suoi competitors, visto che la Fed sta rapidamente alzando i tassi di interesse.

C'è da dire però che con il rialzo dei tassi di interesse, aumenteranno anche i rendimenti che AGNC ottiene dai futuri acquisti di MBS.

Prima o poi, ciò dovrebbe tradursi in una costante espansione del margine di interesse netto.