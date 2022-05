Dovalue -6,0% in forte ribasso a causa dello stacco del dividendo da 0,50 euro per azione. Depurando la performance dall'effetto-cedola il titolo sarebbe in lieve rialzo (+0,2% circa). (SF - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.