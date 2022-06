Emak ha staccato ieri (lunedì 6 giugno) un dividendo pari a 0,075 euro, ammontare che in termini di rendimento rispetto alla chiusura di venerdì equivaleva ad un +4,68%. Il titolo ha chiuso la seduta a quota 1,5540 in calo del 2,87%. Lo stacco del dividendo faceva ipotizzare una quotazione attorno a 1,525, siamo dunque un paio di punti percentuali al di sopra di tale livello, circostanza che rappresenta un primo punto in favore del titolo, che è per il momento riuscito a salvaguardare i progressi dell'ultima settimana, quando i prezzi hanno superato la resistenza in area 1,54. La permanenza al di sopra di 1,54, dunque, rappresenta un primo passo in favore del proseguimento del rialzo verso gli obiettivi in area 1,70, ipotesi che troverebbe conferma al superamento dei massimi di venerdì a 1,60 euro. Se il rialzo dovesse verificarsi il titolo metterebbe a segno un doppio colpo, riuscendo anche a riassorbire in tempi rapidi lo stacco della cedola superiore al 4 per cento. E' comunque giusto sottolineare come a dicembre il titolo quotasse attorno a 2,35 euro, livello ad oggi ancora molto distante. Nuovi segnali di cedimento sotto 1,52, preludio al ritorno a 1,44/1,45 circa

