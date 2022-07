Enel -1,4% in calo ma solo a causa dello stacco del dividendo da 0,19 euro (saldo della cedola complessiva da 0,38 a valere sul bilancio 2021) per azione.

di Financial Trend Analysis

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)