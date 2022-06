Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza luglio 2032 (i Titoli), emesso in formato "green" ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework." La transazione conferma l'impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects". In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a €1.05 miliardi da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI. I termini dell'emissione dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.

Rating previsto per l'emissione: "BBB" di Fitch e "Baa2" di Moody's

Importo: € 500.000.000

Data di lancio: 29 giugno 2022

Data di regolamento: 6 luglio 2022

Data di scadenza: 6 luglio 2032

Cedola: 5,800% p.a. pagabile annualmente in via posticipata

Data di stacco della prima cedola: 6 luglio 2023

Prezzo di emissione: 100%

ISIN dei Nuovi Titoli: XS2468223107

Spread to Mid Swap: +345,8bps

Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo e mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT PRO).

L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 94% degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 33% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 26% ad investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 17% ad investitori tedeschi ed austriaci e circa il 12% ad investitori italiani e spagnoli. Joint Lead Managers & Bookrunners: BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Mediobanca, Morgan Stanley. Global Coordinators: Citi, Deutsche Bank.



Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: "Il successo del collocamento del nostro terzo green bond testimonia la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. L'operazione prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e consentirà a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, considerando il nostro profilo di debito, l'operazione porterà a un'ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali".

