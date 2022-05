JONIX (JNX:IM), PMI Innovativa e Società Benefit quotata su Euronext Growth Milan specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, ad integrazione di quanto comunicato in data 26 aprile u.s., precisa che l'importo del dividendo ordinario lordo – che sarà distribuito alle n. 6.542.900 azioni ordinarie in circolazione per un importo complessivo pari a Euro 500.000 come deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti – è pari a Euro 0,076418 p.a.. Con l'occasione si ricorda che lo stacco cedola n. 1 sarà il 23 maggio 2022 (record date il 24 maggio 2022) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022.

