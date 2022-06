Kla Corporation aumenta del 24% annuo la cedola trimestrale e annuncia un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per 6 miliardi di dollari, che comprende un buyback accelerato da 3 miliardi che verrà completato in tre, sei mesi.

Kla Corporation aumenta del 24% annuo la cedola trimestrale e annuncia un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per 6 miliardi di dollari, che comprende un buyback accelerato da 3 miliardi che verrà completato in tre, sei mesi. Il fornitore di sistemi e servizi per l'industria dei semiconduttori (che fino al luglio 2019 si chiamava Kla-Tencor) ha comunicato l'approvazione da parte del board di un dividendo trimestrale di 1,30 dollari per azione, contro gli 1,05 dollari precedenti. Kla aveva chiuso in rialzo del 2,31% mercoledì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)