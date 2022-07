Saipem

Saipem, +5,25% a 3,789 euro, estende il rally nell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. L'operazione si è chiusa con adesioni al 70% per circa 1,4 miliardi. I diritti inoptati saranno offerti in borsa nelle sedute di oggi e domani, salvo chiusura anticipata. Il gruppo ieri ha annunciato l'arrivo del nuovo Jack-up (nave autosollevante) Perro Negro 11 nella flotta di perforazione Saipem. Perro Negro 11 "è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi (con ulteriori due anni in opzione) per lavori di perforazione nell'area del Golfo Persico". Il titolo è salito a testare l'ex supporto a 4,222 euro rappresentato dal minimo del dicembre scorso. Una vittoria su questo riferimento creerebbe le premesse per estensioni verso 5,15-5,20 e 6,80, massimo del febbraio 2021. Sotto 3,25 probabile un affondo sui 2,2610, minimo di una settimana fa.

Telecom Italia

Seduta positiva quella di ieri per Telecom Italia, chiusa con un progresso dello 0,42% a 0,26 euro. Il rialzo è arrivato in scia ai rumors relativi al pagamento di un super-dividendo straordinario da ben 0,7-0,8 euro per azione (16-17 miliardi di euro) e dell'abbattimento del debito sotto i 4-5 miliardi dai 20 circa attuali come conseguenza della separazione di NetCo e della creazione della rete unica. Per staccare la maxi cedola il titolo dovrà però apprezzarsi molto, dato che al momento oscilla tra 0,26 e 0,27 euro. Graficamente Telecom Italia si sta scontrando con la media mobile esponenziale a 20 giorni, passante ora a 0,26. Il titolo ha provato ad allungare ieri toccando un massimo a 0,2715 prima di arretrare sul livello di chiusura. Oltre 0,26, con conferme sopra 0,27, segnale di forza, almeno di breve, per 0,29. Con il successivo superamento di 0,306, 50% di ritracciamento del ribasso dal top di marzo, le prospettive di un rialzo duraturo aumenterebbero ulteriormente. Sotto area 0,2460 rischio invece di cali verso il minimo di marzo a 0,22 euro.

Banca MPS

Forte ribasso per Banca MPS -5,87% a 0,5055 euro. Dopo aver incontrato la scorsa settimana a Londra una trentina di investitori istituzionali, l'a.d. Luigi Lovaglio ha dichiarato a L'Economia del Corriere della Sera che sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro della banca senese c'è interesse. Oggi MF-Milano Finanza riferisce che un gruppo di "anchor investor" potrebbe partecipare all'operazione circa 500 milioni. Considerando che il Tesoro (ha il 64% di MPS) apporterà 1,6 miliardi, mancherebbero all'appello 400 milioni, una cifra che in assoluto sembrerebbe abbordabile ma ricordiamo che Rocca Salimbeni al momento capitalizza appena 620 milioni. L'aumento dovrebbe partire a ottobre. MPS ha toccato mercoledì scorso il minimo storico a 0,4540 euro: primi segnali di forza sopra 0,55 circa, mentre una stabilizzazione oltre 0,6050-0,6100 creerebbe le premesse per un attacco a 0,68-0,69: obiettivo successivo sul massimo di inizio giugno a 0,81 circa.

(SF - www.ftaonline.com)